Cùng An Phương giữ vóc dáng, sáng làn da "đốn tim" phái mạnh dịp lễ tình nhân

Là một blogger sở hữu hơn 400.000 trên kênh Youtube, An Phương thu hút được một lượng lớn các netizen Việt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội bởi thường xuyên chia sẻ những tip làm đẹp và chăm sóc sức khỏe hữu ích. Những chia sẻ của An Phương bắt nguồn từ chính trải nghiệm của bản thân cùng với kiến thức chuyên sâu tạo nên sự tin tưởng đối với người xem.

Muốn trẻ đẹp, hãy chăm sóc từ bên trong

Trên hành trình chăm sóc sắc đẹp "trường kỳ" của mình, An Phương nhận ra rằng, không phải cứ dùng sản phẩm đắt tiền mới mang lại hiệu quả cao. Và làm đẹp cũng không chỉ nhờ những tác động bên ngoài mà để lâu dài, chúng ta cũng cần chú trọng đến việc chăm sóc từ bên trong cơ thể.

"Bạn gái muốn đẹp phải chăm sóc cơ thể từ bên trong", An Phương chia sẻ

Cô nàng sở hữu hơn 400.000 trên kênh Youtube cho biết, vẻ đẹp đích thực chính là sở hữu một cơ thể khỏe mạnh với chế độ luyện tập và ăn uống khoa học, phù hợp với bản thân mỗi người.

Bên cạnh việc luyện tập thể thao, An Phương khẳng định, tất cả mọi người hoàn toàn có thể cải thiện được vóc dáng và làn da của mình bằng chế độ ăn uống hợp lý. Cô nàng bật mí rằng mình không theo một chế độ ăn uống cụ thể nào mà chỉ cố gắng hạn chế tinh bột, thịt đỏ, chú trọng bổ sung thật nhiều rau xanh, uống nước ép trái cây, sử dụng các thực phẩm thiên nhiên.

Theo An Phương, những thực phẩm bổ dưỡng đến từ thiên nhiên này không chỉ hỗ trợ tăng sức đề kháng mà còn có tác dụng cải thiện vóc dáng, làn da, giúp chị em khỏe đẹp từ trong ra ngoài.

Sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên

Các liệu pháp từ thiên nhiên cũng là một tuyệt chiêu khác được An Phương bật mí để giúp chị em làm đẹp vừa hiệu quả, an toàn lại tiết kiệm. "Mình thấy phương pháp dưỡng da từ thiên nhiên không chỉ vừa hiệu quả vừa tiết kiệm mà thực tế đây còn đang là xu hướng làm đẹp thịnh hành. Liệu pháp chăm sóc da này giúp da mình cải thiện đáng kể, làn da sáng khoẻ và rạng rỡ hơn. Dù có thể bạn sẽ phải kiên nhẫn một chút để thấy được kết quả nhưng một khi tụi mình biến nó thành một thói quen, đó sẽ là một kết quả rất bền vững. Phần lớn các nguyên liệu từ thiên nhiên đều lành tính nên dùng còn có cảm giác yên tâm lắm", An Phương bật mí.

Sở dĩ An Phương chọn phương pháp này bởi các loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên rất giàu vitamin và khoáng chất (như A, E, B, collagen,…) và dễ mua, giá thành rẻ, an toàn khi sử dụng.

Mới đây, An Phương vừa phát hiện ra một dòng sản phẩm thuận tự nhiên khiến công cuộc làm đẹp của cô nàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đó chính là sản phẩm sữa đậu nành NutiZen từ Nutifood. "Công dụng của đậu nành với phái đẹp thì ai cũng biết nhưng thử tưởng tượng bạn uống sữa đậu nành không chỉ được bổ sung vitamin A, D3, kẽm giúp tăng đề kháng mà còn được bổ sung thêm collagen giúp tươi trẻ, tăng đàn hồi cho da. Với Nutizen, công cuộc làm đẹp bây giờ tiện lợi hơn nhiều", An Phương nói.

Sữa đậu nành NutiZen từ Nutifood với thành phần thiên nhiên được An Phương đưa vào chế độ dinh dưỡng mỗi ngày

Mặc dù là sản phẩm đồ uống đóng chai nhưng NutiZen lại không chứa chất bảo quản mà được đảm bảo chất lượng bởi công nghệ chiết rót Aseptic đạt chuẩn FDA được nhập khẩu từ Nhật Bản và Đức. Sữa đậu nành NutiZen chứa lượng calories rất thấp (46kcal/100ml), chính vì vậy sản phẩm này có thể sử dụng hàng ngày mà không lo lắng quá nhiều về tăng cân.

"Ấn tượng đầu của An Phương là sữa thơm ngon, dễ uống, ngọt thanh và giống với sữa đậu nành nhà tự nấu, hấp dẫn lắm! Uống vào cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái nên mình thường dùng nạp lại năng lượng sau mỗi buổi tập," cô nàng hồ hởi chia sẻ sau khi phát hiện ra người bạn không thể thiếu trên hành trình chăm sóc sắc đẹp của mình.

Hóa ra, muốn sở hữu một vóc dáng chuẩn và làn da đẹp như một beauty blogger không hề bất khả thi như đã nghĩ. Việc làm đẹp tưởng "củ khoai" lại dễ thực hiện trong tầm tay. Giờ thì chỉ cần học theo An Phương, các nàng sẽ tỏa sáng để đón Lễ Tình nhân thật lãng mạn rồi nhé!

