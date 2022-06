Cửa hàng concept mới khai trương của nhà Skechers khiến dân tình ồ ạt check in

Không chỉ bị giới hạn ở những mẫu giày dép thể thao, Skechers còn sở hữu đầy đủ các thiết kế quần áo, phụ kiện đa dạng, mang nhiều phong cách dành cho nam, nữ và trẻ em. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, hiện Skechers đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và tiếp tục hành trình mở rộng quy mô trên toàn thế giới.



Và mới đây nhất, ngày 19/06, thương hiệu thời trang hàng đầu này đã cho ra mắt cửa hàng concept tiếp theo tại Việt Nam với quy mô và diện mạo hoàn toàn mới.

Cửa hàng concept tiếp theo của nhà Skechers Việt Nam chính thức ra mắt - Không gian và tiện ích tuyệt vời

Tin vui dành cho các tín đồ yêu thời trang thể thao, mở đầu mùa hè "nóng bỏng" sôi động năm nay, nhà Skechers đã "trình làng" cửa hàng concept chính thức tiếp theo tại Việt Nam. Sự kiện này đã chính thức diễn ra vào ngày 19/06 tại Crescent Mall Quận 7, với mục đích giới thiệu một không gian mua sắm hoàn toàn mới, mang lại trải nghiệm tuyệt vời thu hút tất cả phân khúc khách hàng và cho ra đời nhiều sản phẩm ghi đậm phong cách sáng tạo, độc đáo của thương hiệu đến từ Mỹ này.

Nhằm nhấn mạnh vào yếu tố tiện ích và sáng tạo, không gian cửa hàng mới của Skechers cực kỳ rộng lớn, trải dài gần 300m2, chú trọng vào từng chi tiết nội thất, trưng bày quy mô và đa dạng các chủng loại sản phẩm dành cho mọi đối tượng. Từ các thiết kế quần áo, giày dép đến phụ kiện thể thao, từ phong cách thời trang hàng ngày đến thời trang chuyên dụng, cửa hàng concept mới cung cấp tối đa lựa chọn cho khách hàng thoải mái mua sắm và trải nghiệm. Hàng may mặc với các kiểu dáng phong phú, trẻ trung, hiện đại, màu sắc đan xen hòa hợp, mang âm hưởng mùa hè, cùng với các chất liệu đạt đến tiêu chuẩn cao, được chọn lọc kỹ càng, chỉn chu trên từng đường kim mũi chỉ.

Địa chỉ để bạn trải nghiệm concept mới và các sản phẩm trendy của nhà Skechers nằm tại vị trí cực đắc địa ngay trung tâm Quận 7: 3F28,29 - Crescent Mall - 101 Tôn Dật Tiên - P. Tân Phú. Chắc chắn rằng đây sẽ là nơi lựa chọn hàng đầu và được giới trẻ yêu thích "check-in" trong thời gian tới.

Bên cạnh quy mô hoành tráng, sự kiện còn quy tụ đông đảo các khách mời trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Về khách mời, có sự tham gia của các gương mặt quen thuộc như: Quang Vinh, Hà Anh, Nicky, Huỳnh Tiên, stylist Travis Nguyễn, Hensi Lê, Annie Nguyễn,…

Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của các tiktoker siêu "hot" như Mixximuse, Chây Xì Dách, Đóa Qua, Bé Đăng,…

Chương trình ưu đãi "khủng"



Không chỉ có dàn khách mời "khủng", Skechers còn có nhiều ưu đãi "khủng" không kém trong thời gian diễn ra sự kiện. Đây chính là cơ hội săn đồ hiệu giá hời có một không hai dành cho các tín đồ đam mê thương hiệu thể thao hàng đầu này.

Nhân dịp khai trương cửa hàng concept mới tại Crescent Mall Quận 7, nhà Skechers mang tới chương trình giảm giá "cực khủng" cho tất cả các khách hàng đến đây mua sắm. Từ ngày 20/06 - 26/06, tại đây sẽ diễn ra chương trình sale up to 50%, cùng với giảm thêm 20% trên tổng hóa đơn khi mua từ 2 sản phẩm. Tranh thủ dịp này để sắm cho mình những món hàng trendy và "must-have" trong mùa hè này, lại vừa có thể cảm nhận và trải nghiệm không gian mua hàng mãn nhãn bậc nhất của Skechers.

Về Skechers

Skechers là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đến từ Mỹ, chuyên thiết kế và phát triển các sản phẩm mang tính ứng dụng cao và chuyên dụng cho tập luyện thể thao và cả thời trang hằng ngày. Khi nhắc tới Skechers, người ta thường nghĩ ngay đến "The Comfort Technology Company", đây cũng được coi là sứ mệnh hàng đầu của thương hiệu này.

Các dòng giày nổi bật của Skechers có thể kể đến Go Walk 6 (dòng giày chuyên cho đi bộ), Go Run Trail Altitude (dòng giày chuyên cho trekking địa hình) và Go Run (dòng giày chuyên cho chạy bộ) với những cái tên có thể kể đến như Max Cushioning, Go Run Ride 9 hay Forza 5, cùng nhiều bộ sưu tập hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng khác We Bare Bears, One Piece, James Goldcrown,...

SKECHERS CRESCENT MALL



Địa chỉ: 3F28, 29, Crescent Mall - 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: https://www.skechersvn.vn/

