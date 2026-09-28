Cứ thế này bảo sao Lọ Lem kiếm tiền tỷ

Mới đây, sự xuất hiện của hai ái nữ nhà MC Quyền Linh tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu LipIce nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Tham dự sự kiện cùng mẹ và em gái, Lọ Lem cùng Hạt Dẻ gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ diện mạo rạng rỡ và thần thái cuốn hút.

Xuất hiện tại sự kiện, hai chị em lựa chọn phong cách đầm dạ hội thanh lịch. Lọ Lem thướt tha trong thiết kế đầm cổ yếm màu xanh băng thanh của NTK Chung Thanh Phong, trong khi Hạt Dẻ nổi bật với chiếc váy trắng trễ vai tôn vóc dáng. Khung hình sánh bước của hai chị em lập tức bùng nổ tương tác, khiến cộng đồng mạng liên tưởng ngay đến hình ảnh hai nàng công chúa Elsa và Anna.

Lọ Lem và Hạt Dẻ sánh bước tại sự kiện kỷ niệm 30 năm LipIce.

Cặp chị em một lần nữa được nhận xét như "xé truyện bước ra".

Bên dưới các bài đăng, netizen dành vô số lời khen cho visual chuẩn "búp bê" của cả hai. Đa số bình luận cảm thán cho rằng hình ảnh hai chị em đẹp trọn vẹn như bước ra từ phim hoạt hình. Nhiều bình luận khen ngợi Lọ Lem mang nét búp bê châu Á ngọt ngào, còn Hạt Dẻ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như búp bê châu Âu, "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" đến mức không còn từ ngữ để khen ngợi sau bao lần gây sốt mạng xã hội.

Khoảnh khắc tương tác ngọt ngào của hai chị em nhà MC Quyền Linh.

Không chỉ dừng lại ở vai trò khách mời tham dự cùng gia đình, Lọ Lem còn trực tiếp góp mặt vào một tiết mục trình diễn đặc biệt của sự kiện. Xuất hiện trên sân khấu, ái nữ nhà Quyền Linh hóa thân thành một nữ sinh cấp 3 trong tà áo dài trắng gây thương nhớ. Với nét dịu dàng, mong manh chuẩn "bạch nguyệt quang", hot girl sinh năm 2006 thể hiện trọn vẹn tinh thần thanh xuân tươi trẻ, mang lại khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho toàn bộ khách mời tại chương trình.

Hai tạo hình của Lọ Lem trong 1 sự kiện đều viral.

Sức hút hiện tại của Lọ Lem không phải là sự bùng nổ ngẫu nhiên mà là kết quả của một hành trình tự lập và định hình thương hiệu cá nhân nghiêm túc. Bắt đầu thu hút sự chú ý lớn từ năm 14 tuổi khi tham gia sáng tạo nội dung trên TikTok, tên tuổi của cô nàng nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng.

Được biết, bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 16 tuổi khi Lọ Lem chính thức nhận hợp đồng làm đại sứ cho một thương hiệu mỹ phẩm. Với lịch trình làm việc nghiêm túc kéo dài từ sáng đến tối, cô nàng từng tự hào công khai thu nhập lên đến 1 tỷ đồng ở độ tuổi học sinh.

Ngoại hình và tài năng "hái ra tiền" cùng định hướng hình ảnh sạch mang về cho Lọ Lem những hợp đồng tiền tỷ từ năm 16 tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, lợi thế về sắc vóc cùng lượng người theo dõi đông đảo đã giúp công việc liên quan đến hình ảnh cá nhân của Lọ Lem nâng lên tầm vóc mới. Ái nữ nhà MC Quyền Linh liên tục góp mặt trong các chiến dịch quảng bá quy mô lớn, nhận hợp đồng làm mẫu ảnh, đại diện hình ảnh và là khách mời VIP tại các sự kiện ra mắt sản phẩm hay show thời trang cao cấp.

Yếu tố giúp Lọ Lem trở thành điểm sáng được các thương hiệu lớn đưa vào mắt xanh chính là định hướng hình ảnh sạch, tươi sáng, tri thức và sang trọng. Việc duy trì phong thái chỉn chu chuẩn "con nhà người ta" giúp Lọ Lem sở hữu tệp người hâm mộ trung thành và có sức ảnh hưởng thương mại rõ rệt.

Mỗi lựa chọn làm đẹp của Lọ Lem, từ trang phục, mỹ phẩm trang điểm/dưỡng da cho đến loại kính áp tròng sử dụng đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng lùng xục tìm kiếm mỗi khi một content của chính chủ lên xu hướng.

Nhan sắc "bạch nguyệt quang" giúp ái nữ nhà Quyền Linh dễ dàng chinh phục các thương hiệu mỹ phẩm lớn.

Từ giá trị hình ảnh tích cực này đã mang về cho Lọ Lem những bản hợp đồng giá trị lâu dài. Bên cạnh vai trò nàng thơ - gương mặt đại diện của LipIce trong khoảng 3 năm qua, cô nàng cũng là Đại sứ thương hiệu tại Việt Nam cho hãng mỹ phẩm Hàn Quốc Torriden từ tháng 6/2025. Sự kết hợp giữa nhan sắc nổi bật và thái độ chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ đưa hình ảnh của hot girl sinh năm 2006 phủ sóng mạnh mẽ hơn nữa cùng các thương hiệu quốc tế trong tương lai.

Ảnh, Clip: TikTok