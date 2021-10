Cứ ngỡ tã quần cho bé phải chọn loại đắt tiền nhưng hóa ra vẫn có những sản phẩm ngon bổ rẻ, mẹ bỉm sữa tiếc hùi hụi vì không biết đến sớm hơn

Chọn bỉm cho con chưa bao giờ là dễ dàng với các mẹ, loại đắt quá thì không phù hợp với kinh tế gia đình, loại rẻ thì không biết chất lượng có đảm bảo hay không. Đặc biệt là với những chị em lần đầu làm mẹ sẽ không khỏi lúng túng khi chọn các sản phẩm cho con, nếu chẳng may con bị dị ứng thì lại càng khủng hoảng.

Chị N.M, 26 tuổi, một nhân viên văn phòng, chia sẻ rằng mỗi lần nghĩ lại chuyện lần đầu chọn bỉm cho con mà chị lại thấy "sởn da gà". Chị kể, hồi đấy chị cứ tưởng đơn giản, cũng nghĩ "đắt xắt ra miếng" nên ra cứ ra siêu thị chọn loại đắt tiền.

Về dùng thử mới tá hoả, bỉm không hợp với da con, chun lại quá bó khiến con khó chịu khi mặc, thậm chí còn bị hăm da. Chưa kể, chức năng chống tràn của bỉm kém, chị M. phải chú ý thay cho con liên tục, có những đêm chị mệt quá ngủ quên một chút thì y như rằng phải thay cả bỉm lẫn chăn ga. Vì thế, chị M. lại đau đầu vì vừa phải tìm loại tã quần khác để đổi cho con vừa đi tìm loại kem bôi trị hăm da.

Sau nhiều lần đổi các loại bỉm khác nhau, chị M. được các chị em đồng nghiệp truyền tai nhau dùng thử tã quần Jo Economy, giá thành phải chăng mà chất lượng không thua kém gì nhiều loại đắt tiền. Chị đã mua ngay 1 túi về cho con dùng thử và không còn ý định thử thêm các loại bỉm khác nữa vì quá ưng ý.

Khi mới mua về thấy bỉm mỏng hơn hẳn so với các loại trước đó sử dụng, chỉ khoảng 2mm, nên chị M. hơi băn khoăn. Trong 1-2 đêm đầu tiên đổi bỉm chị cứ thấp thỏm, ngủ một lúc lại tỉnh dậy để kiểm tra bỉm cho con nhưng sờ thì thấy khô và nhẹ. Cứ tưởng là con không đi gì nhưng tháo ra thì mới biết là một bỉm toàn nước, không thấy vết lằn trên lưng nhờ vào thiết kế đai thun mềm mại co giãn linh hoạt giúp ôm khít vòng bụng của bé, cũng không thấy mông con ẩm ướt.

Bỉm Jo được giới thiệu là thấm hút vượt trội đến 700ml nước tiểu, thoáng mát suốt thời gian mặc tã. Với thiết kế lõi kép thông minh chứa hàng ngàn hạt gel siêu thấm SAP (Super Absorbent Polymer) giúp tã quần Jo có khả năng thấm hút gấp trăm ngàn lần so với trọng lượng của nó. Dù con có hoạt động cả ngày, chất lỏng bị đè nén dưới trong lượng cơ thể, bỉm vẫn thấm nhanh (trong 10s) và khoá chặt chất lỏng, không bị thấm ngược, nên bề mặt bỉm luôn khô ráo.

Sau 1 tuần sử dụng, con không quấy khóc hay khó chịu khi mặc bỉm. Theo tìm hiểu chị M. được biết bỉm Jo sử dụng công nghệ Nano bạc giúp bảo vệ mông bé khỏi tình trạng hăm tã, loại bỏ đi 650 loại virus, vi khuẩn và các loại ký sinh trùng gây bệnh giúp trẻ ngăn ngừa các bệnh ngoài da. Bên cạnh đó, tã quần Jo Economy còn có chứa tinh chất trà xanh, khử mùi và chống hăm hiệu quả giúp vùng mông bé luôn thoáng mát.

Chưa kể, tã quần Jo Economy có mức giá khá "hạt dẻ" dao động từ 3000 - 4000đ/1 miếng bỉm, tùy vào từng size, nên chị M. càng ưng ý. Bỉm Jo cũng khá dễ mua vì đã có mặt trên các kênh thương mại điện tử như: Tiki, Shopee, Lazada, Vnshop. Trong đợt giãn cách vừa rồi, chị M. không lo con bị hết bỉm vì có thể dễ dàng đặt mua online.

Các chị em lần đầu làm mẹ, bỡ ngỡ chưa biết mua bỉm nào cho con thì có thể an tâm lựa chọn Jo Economy. Sản phẩm của công ty thành viên thuộc hệ thống y tế DND Brothers, được thừa hưởng và ứng dụng các công nghệ y tế trong quá trình sản xuất sản phẩm, sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn thực hành tốt GMP WHO với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, để mang đến sự chăm sóc dịu êm và an toàn nhất cho bé. Xem thêm thông tin chi tiết và đặt mua TẠI ĐÂY.

[Box thông tin shop] - Tã Quần JO Economy