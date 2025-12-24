Cú ngã khiến 400 triệu người trầm trồ

Trang QQ đưa tin mới đây khi tham gia sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025 do nền tảng Tencent Video tổ chức, Mạnh Tử Nghĩa đã vấp ngã khi bước lên sân khấu do đường đi được thiết kế mặt kính khá trơn. Nhờ chiếc váy tuyệt đẹp và phong thái sang trọng thanh lịch, Mạnh Tử Nghĩa đã có "hình ảnh thần thánh" được ví với cú ngã kinh điển của nữ diễn viên Jennifer Lawrence khi bước lên nhận giải Oscar.

Theo thống kê từ trang Sin a , các chủ đề liên quan tới sự cố của Mạnh Tử Nghĩa đạt tới hơn 400 triệu lượt xem. Hình ảnh của cô cũng trở thành tiêu điểm trên nhiều trang mạng xã hội tại Trung Quốc với những lời khen có cánh. Nhờ cú ngã này, chỉ số bàn luận trên Wechat của Mạnh Tử Nghĩa lên tới 99 triệu, đứng thứ hai trong số tất cả các nghệ sĩ, chỉ sau sự trở lại của Triệu Lộ Tư với 105 triệu. Những chỉ số trên cho thấy sự cố bất ngờ đã khiến Mạnh Tử Nghĩa vươn lên tỏa sáng trong một sự kiện quy tụ hàng chục người đẹp của Cbiz.

Cú ngã của Mạnh Tử Nghĩa được chụp ở nhiều góc khác nhau và khiến khán giả trầm trồ nhờ sự thanh lịch của nữ diễn viên.

Sau khi chương trình kết thúc, Mạnh Tử Nghĩa cũng đã chia sẻ với người hâm mộ: "Khá đau đó, sau khi kiểm tra thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là mình cảm thấy xấu hổ quá thôi".

Bên cạnh đó, màn tương tác tự nhiên và tình tứ giữa Mạnh Tử Nghĩa và bạn diễn Lý Quân Nhuệ cũng là một trong những điểm thu hút nhất của sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng. Cả hai đã ba năm đi dự sự kiện cùng nhau, sắp tới họ đóng chung trong dự án Thượng công chúa và tiếp tục đồng hành quảng bá bộ phim. Nhiều blogger khẳng định Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ "phim giả tình thần", là cặp đôi được ủng hộ bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong hai ngôi trường hàng đầu Trung Quốc đào tạo về diễn xuất. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô được chọn là hoa khôi Bắc Ảnh. Tuy nhiên, trong những năm đầu sự nghiệp, Mạnh Tử Nghĩa chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có công ty lớn chống lưng nên từng nhiều lần bị từ chối vai diễn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Mạnh Tử Nghĩa nói cô bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp không phù hợp với vai diễn".

Theo QQ , Mạnh Tử Nghĩa cũng từng gặp rắc rối với vẻ ngoài xinh đẹp khi đóng phim Võ thần Triệu Tử Long . Thời điểm đó, nữ chính là ca sĩ Hàn Quốc Yoona, thành viên nhóm nhạc SNSD. Yoona bị đánh giá không phù hợp với tạo hình cổ trang, trong khi Mạnh Tử Nghĩa đóng vai người hầu lại nổi bật hơn.

Mạnh Tử Nghĩa là hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cuối năm 2024, danh tiếng của Mạnh Tử Nghĩa tăng vọt khi bộ phim Cửu trọng tử khuấy đảo màn ảnh. Phim được đánh giá có cảnh quay đẹp, nội dung cuốn hút. Điểm mạnh của nữ diễn viên là ngoại hình đẹp, yểu điệu và hợp đóng phim cổ trang, khả năng tạo tương tác với bạn diễn cũng tốt. Hiện tại, Mạnh Tử Nghĩa là nữ chính được nhiều nhà sản xuất o bế lăng xê, trong vòng 7 tháng, nữ diễn viên đóng chính trong ba dự án Tam tuyến mê hồi, Bách hoa sát, Thượng công chúa .