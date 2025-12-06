Cú lừa đau của giới tài phiệt: Người thừa kế Hermès bị cô lập, tài sản âm thầm mất sạch trong 26 năm

Bạn có thể tưởng tượng việc trao chìa khóa két sắt cho người quản gia tin cậy nhất, rồi 26 năm sau phát hiện ra rằng: két đã bị bán, tiền đã bị tiêu, nhưng pháp luật lại không thể làm gì được kẻ lừa đảo vì chính bạn đã tự nguyện trao chìa khóa?

Đây chính xác là bi kịch có thật của Nicolas Puech - người thừa kế đời thứ 5 của đế chế xa xỉ Hermès, từng sở hữu khối tài sản lên tới 14 tỷ Euro. Gần đây, người đàn ông 82 tuổi được phát hiện chỉ đủ tiền để mua vé máy bay giá rẻ, sống nhờ vào những người họ hàng mà trước đây mình từng cắt đứt quan hệ.

Một năm trước, Nicolas Puech vẫn còn là người giàu thứ 121 thế giới theo Forbes, đồng thời cổ đông cá nhân lớn nhất của Hermès. Nhưng tất cả đã sụp đổ trước mắt Nicolas vì một người tên Eric Freymond - cố vấn tài chính cũ của ông.

"Cậu bé vàng" cô đơn nhất thế giới

Bước đầu tiên của mọi vụ lừa đảo luôn là chọn đúng con mồi. Và trong mắt Eric Freymond, Nicolas Puech chính là cực phẩm: siêu giàu có nhưng lại cực kỳ cô đơn.

Eric không phải kẻ bịp vô danh. Anh ta xuất thân từ gia đình trung lưu, với lý lịch "phát sáng": đồng sáng lập công ty quản lý tài sản hàng đầu Thụy Sĩ, sở hữu phòng tranh nghệ thuật, có biệt thự ở khu nhà giàu. Trước khi thực hiện vụ lừa đảo này, Eric không hề có tiền án tiền sự.

Về phía Nicolas, ông sinh ra đã ngậm thìa vàng, thừa kế khoảng 6 triệu cổ phiếu Hermès trị giá lên tới 14 tỷ Euro (tương đương với 5,7% cổ phần, giúp ông từng trở thành cổ đông lớn nhất). Nhưng khác với những người họ hàng khác, Nicolas là một ẩn sĩ chính hiệu. Ông sống ẩn dật trên núi, không thích xem báo cáo tài chính, chỉ thích nuôi ngựa, trượt tuyết và chăm sóc vườn cây.

Với ông, tài sản chỉ là dãy số vô tri vô giác trong tài khoản ngân hàng. Nicolas chưa bao giờ thực sự làm việc một ngày nào, không hiểu gì về tài chính, thậm chí còn lười nhìn vào sao kê. Chí mạng hơn, 82 tuổi chưa kết hôn cũng không con cái, ông hoàn toàn không có ai bên cạnh để giúp mình nhìn rõ tình hình.

Nicolas Puech còn được coi là kẻ phản bội của gia tộc. Khi LVMH cố gắng thâu tóm Hermès, hơn 70 thành viên gia đình đã đoàn kết chống lại, chỉ duy nhất Nicolas có thái độ mơ hồ, thậm chí từ chối tham gia công ty cổ phần gia tộc. Điều này khiến ông bị cô lập hoàn toàn, bị loại khỏi tổ chức, thậm chí bị nghi ngờ là nội gián.

Với Nicolas, Eric luôn xuất hiện với tư cách người bảo vệ: "Hermès không hiểu anh, chỉ có tôi hiểu. Tôi sẽ giúp anh lo liệu mọi thứ, bảo vệ anh khỏi sự quấy nhiễu bên ngoài." Một ông lão sở hữu gia tài kếch sù bị gia đình bỏ rơi, gặp một người cố vấn vừa tinh hoa vừa hiểu mình, tưởng chừng là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng phía sau lại là những toan tính sâu cay.

Kế hoạch bòn rút kéo dài 26 năm

Điểm độc đáo nhất của Eric chính là một kế hoạch dài hạn. Ông ta không đánh nhanh rút gọn mà nuôi dưỡng mối quan hệ này trọn vẹn 26 năm. Theo hồ sơ tòa án, Eric đã sắp xếp cho Nicolas bí mật gặp Bernard Arnault - chủ tịch LVMH tới 14 lần, liên tục xúi giục ông đứng về phía đối lập với người nhà Hermès.

Nicolas sau này nhớ lại: "Anh ta cắt đứt mối liên hệ giữa tôi và gia đình, khiến tôi tin rằng chỉ có anh ta là người đứng về phía tôi." Tất cả thư từ, sao kê ngân hàng, tài liệu thuế của Nicolas đều không gửi về nhà ông mà gửi thẳng đến văn phòng của Eric. Nicolas thậm chí không biết mình có bao nhiêu tiền, mỗi lần hỏi Eric, câu trả lời luôn là: "Mọi thứ đều ổn, tài sản đang tăng giá, ông chỉ cần tận hưởng cuộc sống."

Điên rồ nhất, Nicolas còn trao cho người này quyền quản lý toàn phần. Ông có thói quen ký tên trên giấy trắng rồi trao cho Eric, để đối phương tự điền nội dung, về mặt pháp lý tất cả đều được xem là hành động "tự nguyện".

Ngoài ra, còn có một lỗ hổng quan trọng: 6 triệu cổ phiếu Hermès mà Nicolas nắm giữ là cổ phiếu không ghi danh, giống như tiền mặt. Việc chuyển nhượng không cần đăng ký tại công ty Hermès. Điều này tạo điều kiện hoàn hảo cho Eric vơ từng miếng trong suốt nhiều năm.

Sự ra đi bí ẩn của kẻ lừa đảo

12 tỷ Euro này của Nicolas Puech không biến mất trong một đêm, mà như đồng hồ cát, từ từ chảy hết trong 26 năm. Điều tra của tòa án cho thấy, Eric vào khoảng năm 2010 thông qua các giao dịch phức tạp, rất có thể đã bí mật bán số lượng lớn cổ phiếu Hermès từ tay Nicolas cho tập đoàn LVMH đang rình mò từ lâu. Trong giai đoạn đó, LVMH đã âm thầm nắm giữ 23% cổ phần Hermès.

Theo biểu đồ tài chính được lưu trữ bí mật, năm 1998 tài khoản của Nicolas còn đầy đủ 6 triệu cổ phiếu Hermès, đến năm 2012 chỉ còn chưa đầy 140.000 cổ, và đến năm 2020, con số đó đã trở về số 0 tròn trĩnh.

Mùa hè 2022, một lần chuyển tiền thất bại đã trở thành ngòi nổ khiến trò lừa đảo của Eric sụp đổ. Lúc đó Nicolas muốn chuyển tiền cho người làm vườn, nhưng vợ anh ta phát hiện tiền không về. Điều này khiến Nicolas cảnh giác. Lúc này, Nicolas mới tỉnh giấc như mộng, đi kiểm tra tài khoản và khởi kiện. Phán quyết của tòa án Thụy Sĩ cho rằng bản chất vụ lừa đảo nằm ở sự tin tưởng mù quáng của ông Nicolas, Eric được tuyên vô tội.

Dù không bị buộc tội nhưng vào tháng 7/2025, Eric Freymond đã chết bí ẩn bên đường ray xe lửa ở Thụy Sĩ, cảnh sát xác định đây là một vụ tự tử. Còn Nicolas, người sống cả đời trong vinh hoa phú quý, lại mất trắng lúc tuổi già, gánh khoản nợ khổng lồ, chỉ còn sống nhờ họ hàng tiếp tế.

Trước đó vào năm 2023, Nicolas từng tuyên bố để lại một phần tài sản khổng lồ của mình cho người làm vườn 51 tuổi, người mà ông có ý định nhận nuôi hợp pháp. Tuy nhiên, người con nuôi "số hưởng" này cuối cùng chẳng còn lại gì, thậm chí có thể sẽ phải đối mặt với đống rắc rối pháp lý.

Cuộc chiến pháp lý dai dẳng với LVMH

Nicolas Puech chưa từng từ bỏ việc tìm lại số cổ phần khổng lồ đã bốc hơi. Hôm 3/12 mới đây, Bloomberg tiếp tục cập nhật diễn biến vụ kiện giữa Nicolas Puech và tập đoàn LVMH tại tòa án dân sự Paris, đòi lại 14 tỷ Euro từ số cổ phiếu Hermès bị mất tích.

Nicolas Puech cáo buộc rằng cố vấn tài chính quá cố Eric Freymond đã bán cổ phiếu Hermès của ông cho tỷ phú Bernard Arnault mà chưa được sự đồng ý, vào thời điểm LVMH đang cố gắng thâu tóm Hermès.

Trong một tuyên bố, LVMH đã phủ nhận các cáo buộc của Nicolas, nói rằng họ chưa bao giờ chiếm đoạt hay che giấu số cổ phiếu Hermès bất chính. Tập đoàn xa xỉ này còn cho rằng họ là nạn nhân của một chiến dịch truyền thông.

Nguồn: Bloomberg, Libération