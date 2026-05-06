Thương hiệu thời trang xa xỉ Ý Prada đã chứng kiến một cuộc lột xác ngoạn mục trong quỹ đạo tài chính và văn hóa của mình. Từ một doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản với những khoản nợ tích tụ, Prada đã vươn mình trở thành một đế chế đạt doanh thu hàng tỷ đô la. Điều thú vị là bước ngoặt này không đến từ một chiến dịch quảng cáo truyền thống, mà nhờ vào tầm ảnh hưởng gián tiếp của bộ phim điện ảnh kinh điển "The Devil Wears Prada" (Yêu nữ thích hàng hiệu) ra mắt năm 2006.

Bộ phim này không chỉ gặt hái thành công vang dội tại phòng vé mà còn góp phần định hình lại hình ảnh thương hiệu trên toàn cầu. Nó đưa Prada trở thành một biểu tượng gắn liền với thế giới thời trang cao cấp và khát vọng nghề nghiệp của giới trẻ, từ đó đẩy doanh thu của hãng lên mức kỷ lục 6,2 tỷ đô la.

Prada không chỉ là một nhãn hàng, mà là "tầng giáp" của quyền lực

Trong tiêu đề của bộ phim, Prada không đơn thuần là một cái tên thương mại xuất hiện để quảng cáo. Thực tế, Miranda Priestly không đặc biệt gắn liền với thương hiệu này. Trang phục của bà trong phim là sự tổng hợp từ nhiều nhà mốt khác nhau như Chanel, Valentino hay Oscar de la Renta. Prada được chọn làm tên phim không phải vì Miranda mặc Prada, mà vì thương hiệu này mang đúng cái DNA cần thiết cho một phép ẩn dụ: tối giản nhưng sắc lạnh, tinh tế nhưng không khoan nhượng, đủ sức đại diện cho cả một thế giới mà cái đẹp luôn đi kèm với quyền lực và sự thực dụng nghiệt ngã.

Nói cách khác, "Prada" trong tựa phim đóng vai trò là biểu tượng cho sự lạnh lùng, xa cách và quyền uy tuyệt đối của nhân vật Miranda Priestly. "Mặc Prada" ở đây tượng trưng cho việc khoác lên mình một tầng giáp của sự chuyên nghiệp khắc nghiệt, nơi cái tôi cá nhân đôi khi bị che lấp bởi danh tiếng và tham vọng nghề nghiệp đỉnh cao.

Thương hiệu này đại diện cho một thế giới mà ở đó, sự tinh tế đi kèm với những tiêu chuẩn "vô lý" và nhịp điệu hối hả của một tòa soạn quyền lực. Thông qua sức mạnh của điện ảnh, Prada đã chuyển mình từ một cái tên xa xỉ đơn thuần thành một biểu tượng văn hóa gắn liền với sự thành đạt và tính kỷ luật đến đau lòng của những người làm nghề. Vì vậy, cái tên Prada trong tên phim chính là một phép ẩn dụ cho sự đánh đổi: con người phải trở nên sắc sảo và bản lĩnh hơn để có thể đứng vững trong một đế chế mà cái đẹp luôn đi đôi với sự thực dụng nghiệt ngã.

Cuộc khủng hoảng tài chính và bước ngoặt thay đổi vận mệnh

Vào đầu những năm 2000, Prada phải đối mặt với những thách thức tài chính cực kỳ nghiêm trọng. Đến năm 2001, các khoản nợ tích tụ của hãng đã lên tới con số 1,3 tỷ đô la, đặt thương hiệu vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của hãng trên thị trường xa xỉ.

Năm 2006 trở thành cột mốc quyết định khi bộ phim "The Devil Wears Prada" với sự góp mặt của hai ngôi sao Meryl Streep và Anne Hathaway được công chiếu, thu về hơn 326 triệu đô la trên toàn thế giới. Tác động của bộ phim không giống như một hợp đồng quảng cáo trực tiếp, mà nó dựa trên khái niệm "thẩm thấu văn hóa".

Cái tên Prada bỗng chốc in sâu vào tâm trí của hàng triệu người, ngay cả với những người vốn không mặn mà với thời trang, như một biểu tượng của sự sang trọng, thanh lịch và tham vọng vươn tới đỉnh cao. Sự kết nối văn hóa này đã nâng cao vị thế và sức hút của thương hiệu, phản ánh tích cực vào kết quả kinh doanh. Đến năm 2008, các con số bắt đầu cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngạc khi doanh thu của Prada nhảy vọt lên 1,36 tỷ đô la, mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới sau những năm tháng kiệt quệ.

Chiến lược mở rộng và sự bùng nổ trên thị trường toàn cầu

Prada đã không dừng lại ở sự phục hồi tạm thời mà nhanh chóng tận dụng đà phát triển này để đưa thương hiệu vươn tầm thế giới. Năm 2011, hãng đã có một bước đi chiến lược khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hồng Kông, giúp huy động được nguồn vốn khổng lồ lên tới 2,27 tỷ đô la.

Nguồn lực tài chính mạnh mẽ này cho phép Prada mở rộng tầm ảnh hưởng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á và Mỹ, đạt tốc độ tăng trưởng vượt ngưỡng 40%. Ngay cả khi thị trường hàng xa xỉ toàn cầu có dấu hiệu chững lại, thương hiệu này vẫn tiếp tục duy trì đà đi lên. Các chuyên gia khẳng định rằng bộ phim không hề thay đổi bản chất của sản phẩm, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn nhận thức tâm lý của người tiêu dùng, giúp lợi nhuận của hãng tăng gấp bội.

"The Devil Wears Prada 2" và mô hình hợp tác thương mại kiểu mới

Khi thông tin về phần hai của bộ phim sắp sửa ra mắt, tâm điểm chú ý một lần nữa đổ dồn vào khía cạnh tài chính của dự án. Ngôi sao Meryl Streep tiết lộ bà từng từ chối vai diễn cho đến khi nhà sản xuất tăng gấp đôi mức thù lao, kèm theo lời khẳng định đầy tự tin rằng bộ phim chắc chắn sẽ thành công.

Phần hai có kinh phí hơn 100 triệu đô la, trong đó gần một nửa dành cho lương của dàn sao, bao gồm cả sự xuất hiện ngắn (cameo) của Lady Gaga với mức cát-xê 2,5 triệu đô la. Tờ "The Guardian" cũng tiết lộ một chiến lược đổi mới nhằm tối đa hóa lợi nhuận thông qua các quan hệ đối tác thương mại sâu rộng.

Không chỉ dừng ở điện ảnh, dự án còn mở rộng sang các hợp tác thương mại quy mô lớn. Ngoài các thương hiệu xa xỉ như Dior, bộ phim còn bắt tay với các "ông lớn" tiêu dùng như Diet Coke, Starbucks hay Walmart để phát hành sản phẩm ăn theo.

Phần mới còn có sự tham gia của các nhân vật đình đám ngoài đời thực trong giới thời trang và truyền thông như Donatella Versace, Naomi Campbell hay cựu tổng biên tập Vanity Fair - Tina Brown. Điều này không chỉ tạo nên sự chân thực cho tác phẩm mà còn thúc đẩy quảng bá chéo giữa hai ngành công nghiệp.

Câu chuyện của Prada là một ví dụ điển hình cho việc truyền thông có thể tạo ra giá trị lâu dài như thế nào. Bộ phim không thay đổi thiết kế hay chất lượng sản phẩm, nhưng đã tái định nghĩa cách công chúng nhìn nhận thương hiệu. Từ đó, Prada không chỉ bán sản phẩm, mà bán cả một giấc mơ về địa vị, phong cách sống và khát vọng thành công. Và chính sự thay đổi trong nhận thức ấy đã trở thành đòn bẩy giúp thương hiệu mở rộng, hợp tác và duy trì sức hút suốt nhiều năm sau đó.

Theo Daily Beirut; Ảnh Tổng hợp