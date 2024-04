Cứ lên ô tô là con choáng váng say xe khiến cả nhà chẳng dám đi du lịch xa, do mẹ chưa biết cách này!

Nghỉ lễ sắp tới là dịp mà bé nào cũng háo hức, mong chờ, là khoảng thời gian con được vui chơi, ở bên ba mẹ. Nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch 5 ngày liền để tranh thủ tận hưởng phút giây vui vẻ bên nhau. Thế nhưng, không ít mẹ than thở dù rất muốn đi chơi xa nhưng con lại bị say xe, thế nên bao năm qua chỉ dám đi những điểm gần.

Một số mẹ chỉ đặt xe trong vòng 30 phút đổ lại vì sợ con không chịu được mùi xe lâu. Thế nhưng, các điểm du lịch đẹp thì ở khá xa, phải đi ô tô tới 2-3 tiếng mới đến nơi. Điều này là bất khả kháng với những gia đình có con không chịu được mùi xe.

Các mẹ thử áp dụng một số cách sau xem nhé:

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Thị Kim Huyên - Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết: "Mình có nhiều chiêu giúp con không bị say. Đầu tiên phải tìm hiểu lý do thì đó là sự mất cân bằng, khi mình nhìn mặt đường, cây cỏ chuyển động và xe rung lắc. Cho con nhỏ ngồi sát cửa sổ cho con thấy đường là con sẽ bớt say. Tiếp theo, độ rung độ của xe cũng dễ khiến con say hơn thế nên cho con lên đầu xe ngồi. Thứ 3, cần có gió luồng thoáng khí, thông thoáng. Đối với con nít, không cho con nhìn vào điện thoại, sách vở mà chơi trò chơi để phân tán sự lo lắng, mất tập trung vào chuyện khác".

Tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến việc say xe hay không, cho nên ba mẹ cần giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Nếu ba mẹ bồn chồn, lo lắng trẻ cũng sẽ trở nên như vậy. Hãy nói chuyện với bé về chuyến đi sắp tới để bé chuẩn bị tâm lý và không bị sốc khi di chuyển, bé sẽ quen dần với sự mệt mỏi trước chuyến đi của mình.

Nếu trẻ bị nôn vì say xe, bạn nên cho bé uống ít nước sau khi nôn để mùi nôn trong miệng bé không còn lưu lại nữa. Những thức ăn nhẹ hoặc kẹo mút cũng là ý kiến không tệ, vì chúng vừa giúp bé không bị say xe vừa không gây bừa bộn.

Về việc uống thuốc, cho bé uống thuốc say xe, uống ít nhất nửa giờ trước khi đi. Ở hiệu thuốc có bán rất nhiều loại, hãy cung cấp thông tin đầy đủ về trẻ như tuổi, cân nặng… để dược sĩ có thể kê loại thuốc phù hợp với trẻ. Trước khi lên xe 1 tiếng, hãy cho bé uống thuốc chống say với liều lượng tham khảo bác sĩ.

Cho bé ngủ đủ giấc trước khi khởi hành. Bé có sức khỏe tốt, không thiếu ngủ sẽ có chuyến đi khỏe mạnh hơn, không còn cảm giác say xe hoặc nôn nao nữa.

Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích cho ba mẹ nhé!