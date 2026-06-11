Corine De Farme: Bảo vệ làn da đầu đời - nền tảng suốt đời cho bé

Làn da đầu đời – "hàng rào bảo vệ" còn đang hoàn thiện

Ở giai đoạn sơ sinh, cấu trúc da bé vẫn chưa hoàn chỉnh, lớp màng bảo vệ tự nhiên vẫn chưa đủ vững khiến làn da:

- Giữ ẩm kém do thiếu hụt chức năng của các lớp sừng

- Tuyến mồ hôi và bã nhờn hoạt động yếu hơn người trưởng thành khiến da dễ khô và khó tự điều chỉnh nhiệt độ

- Dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài và bị vi khuẩn tấn công

Những biểu hiện như khô, ửng đỏ hay khó chịu sau khi tắm không phải là hiếm gặp – mà phần lớn xuất phát từ việc làn da chưa được chăm sóc đúng cách. Ngược lại, khi được nâng niu và bảo vệ phù hợp ngay từ đầu, làn da bé sẽ có điều kiện phát triển ổn định hơn, tạo tiền đề cho sự khỏe mạnh lâu dài.

Sữa tắm gội cho bé: Đừng chỉ chọn theo cảm tính

Trên thực tế, "dịu nhẹ" là tiêu chí được nhắc đến rất nhiều, nhưng lại dễ bị hiểu theo cảm tính – như mùi hương dễ chịu hay cảm giác khi sử dụng. Với làn da sơ sinh, một sản phẩm thực sự phù hợp cần hội đủ những yếu tố sau:

- Làm sạch hiệu quả nhưng vẫn tôn trọng lớp lipid tự nhiên của da

- Công thức không chứa xà phòng, hạn chế gây khô căng sau khi tắm

- Thành phần an toàn, giảm thiểu nguy cơ kích ứng

Nói cách khác, việc làm sạch không chỉ đơn thuần là "lấy đi bụi bẩn", mà còn cần giữ lại sự cân bằng vốn có của làn da bé.

Gợi ý nhỏ cho mẹ: Sữa tắm gội dịu nhẹ, tiện lợi trong những ngày đầu chăm con

Chăm sóc da cho trẻ sơ sinh không cần quá nhiều bước. Điều quan trọng nằm ở sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ: nhiệt độ nước vừa phải, thao tác nhẹ nhàng và lựa chọn sản phẩm phù hợp ngay từ những ngày đầu.

Một gợi ý mẹ có thể tham khảo là Corine de Farme Ultra Rich Cleansing Gel – sản phẩm tắm gội 2 trong 1 dành cho bé từ sơ sinh. Sản phẩm được sản xuất tại Pháp, với công thức đã được kiểm nghiệm, có độ pH phù hợp với làn da nhạy cảm của bé.

Với 96% thành phần có nguồn gốc thiên nhiên cùng chiết xuất hoa cúc Calendula dịu nhẹ, sản phẩm giúp làm sạch mà vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Công thức không cay mắt, hương thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu cho bé trong mỗi lần tắm. Sau khi sử dụng, làn da bé vẫn giữ được sự mềm mại, không khô căng, khó chịu.

Vietbaby Fair 2026: "Hành trình dịu lành từ Pháp" cho làn da đầu đời của bé cùng Corine de Farme

Chăm sóc bé là hành trình của những lựa chọn nhỏ nhưng đầy yêu thương. Chính vì vậy, Corine de Farme đồng hành cùng ba mẹ chăm sóc bé đúng cách từ những ngày đầu đời làm nền tảng bền vững cho sự phát triển khỏe mạnh của bé sau này.

Khép lại 4 ngày diễn ra sôi động tại Vietbaby Fair 2026, Corine de Farme đã ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn, mang đến cho các gia đình những khoảnh khắc đáng nhớ thông qua không gian check-in nhận quà, trải nghiệm sản phẩm trực tiếp cùng nhiều ưu đãi đặc biệt xuyên suốt sự kiện.

Đến với triển lãm lần này, Corine de Farme tiếp tục lan tỏa tinh thần chăm sóc dịu lành chuẩn Pháp thông qua các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, phù hợp với làn da nhạy cảm và nhu cầu chăm sóc hằng ngày của cả gia đình.

Không chỉ là điểm dừng chân mua sắm và vui chơi dành cho ba mẹ và các bé, gian hàng Corine de Farme còn mang đến trải nghiệm gần gũi, nhẹ nhàng và giàu tính kết nối — nơi tinh thần yêu thương và chăm sóc gia đình được truyền tải một cách trọn vẹn.

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Thương mại Việt Nữ

Địa chỉ: Tầng trệt B14, 79/7 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam