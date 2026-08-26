Công chúa showbiz hết hào nhoáng

Trương Tịnh Nghi từ lâu đã được ví như một trong những "công chúa" của showbiz Trung nhờ khí chất tiểu thư cùng sự hậu thuẫn của 2 ngôi sao hạng S Châu Tấn và Trần Khôn. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sang chảnh, đặc biệt hợp với những tạo hình nữ tính, thanh lịch, khiến cô luôn toát lên cảm giác mong manh nhưng đầy sức hút.

Thế nhưng mới đây, nàng công chúa lại khiến mạng xã hội bàn tán khi trút bỏ hoàn toàn hình tượng lộng lẫy quen thuộc để đi leo núi. Không váy áo cầu kỳ hay phụ kiện xa xỉ, Trương Tịnh Nghi chỉ diện trang phục đơn giản, gọn gàng, ưu tiên sự thoải mái và tiện vận động. Đáng chú ý, ngôi sao sinh năm 1999 còn để mặt mộc hoàn toàn nhưng vẫn ghi điểm qua ống kính "người qua đường" chụp lại.

Hình ảnh đi leo núi lan truyền trên MXH của Trương Tịnh Nghi.

Rũ bỏ hình tượng minh tinh lộng lẫy, Trương Tịnh Nghi nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng bằng diện mạo đời thường vô cùng giản dị. Nữ diễn viên diện áo polo thể thao dài tay, phối cùng quần suông màu nâu, mang đến tổng thể thoải mái, gọn gàng và đúng tinh thần vận động.

Đáng chú ý nhất vẫn là gương mặt mộc của người đẹp. Không son phấn, tóc tai đơn giản, Trương Tịnh Nghi ghi điểm nhờ làn da mướt mịn, đường nét hài hòa và vẻ đẹp trong trẻo rất tự nhiên. Đôi mắt có phần mộc mạc sau cặp kính càng khiến cô trông gần gũi. Vẻ đẹp năng lượng và khỏe khoắn của Trương Tịnh Nghi tạo nên hình ảnh nàng "công chúa" Cbiz tự nhiên mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Thực tế, Trương Tịnh Nghi là cái tên thường xuyên được nhắc đến với danh xưng "nữ thần mặt mộc" trong dàn mỹ nhân Cbiz thế hệ mới. Khi không makeup, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với làn da mộc khỏe đẹp, ít khuyết điêm và đường nét tự nhiên. Những khoảnh khắc đời thường của cô nhiều lần khiến dân tình xuýt xoa bởi gương mặt gần như không thay đổi quá nhiều khi thiếu đi lớp makeup.

Mặt mộc không tì vết của Trương Tịnh Nghi.

Đặc biệt, khi để mặt mộc, các đường nét thanh tú của Trương Tịnh Nghi càng trở nên nổi bật: đôi mắt to, sáng, sống mũi thanh thoát, bờ môi đầy đặn cùng khuôn mặt nhỏ gọn tạo nên tổng thể vừa trong trẻo vừa cuốn hút. Làn da đều màu, căng mịn càng giúp diện mạo của người đẹp trông tươi tắn và tràn đầy sức sống. Nền tảng nhan sắc tự nhiên đã góp phần không nhỏ giúp Trương Tịnh Nghi chẳng cần "họa mặt" cầu kỳ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thuần và khí chất sang chảnh.

Khi không phải đi event, nàng "tiểu hoa" Cbiz hầu như để mặt mộc ra đường.

Lớp trang điểm chủ yếu đóng vai trò như một "bộ lọc" tinh tế, giúp những ưu điểm vốn có trên gương mặt Trương Tịnh Nghi được nhấn nhá rõ hơn mà vẫn giữ trọn vẻ đẹp tự nhiên. Người đẹp thường ưu tiên nền da mỏng nhẹ, căng bóng vừa phải, kết hợp với tông màu nude, hồng đào hoặc cam đất để duy trì cảm giác trong trẻo, thanh lịch. Đôi mắt là điểm được chăm chút kỹ với đường eyeliner mảnh, hàng mi cong và màu mắt nhẹ nhằm tạo chiều sâu mà không khiến tổng thể bị sắc quá. Trong khi đó, đôi môi thường được tô những gam màu mềm mại, giúp gương mặt thêm tươi tắn và có sức sống. Nhờ vậy, dù trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh thời trang, Trương Tịnh Nghi vẫn giữ được nét cổ điển, sang trọng nhưng không mất đi sự trẻ trung, ngọt ngào đặc trưng.

Trương Tịnh Nghi thường ưu ái những layout makeup nhẹ nhàng, trong trẻo vì đường nét và nền da tự nhiê của cô đã quá đẹp.

Những khoảnh khắc đời thường của Trương Tịnh Nghi cũng thường ghi điểm nhờ sự đơn giản, trẻ trung và có tính ứng dụng cao. Rời xa những bộ cánh cầu kỳ trên thảm đỏ, nữ diễn viên thường ưu tiên các thiết kế cơ bản và casual, mang lại sự thoải mái, năng động. Ngôi sao trẻ cũng không quá phụ thuộc vào phụ kiện hay những món đồ hàng hiệu để tạo điểm nhấn, thay vào đó tập trung vào cách phối màu và phom dáng gọn gàng. Dù diện trang phục đơn giản, Trương Tịnh Nghi vẫn khéo léo tạo nên tổng thể hiện đại nhờ vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái tự nhiên, mang đến hình ảnh xinh đẹp và gần gũi.

Những hình ảnh đời thường trẻ trung, năng động của Trương Tịnh Nghi.

Ảnh: Weibo, Instagram.