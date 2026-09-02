Con trai mỹ nhân Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 15 tuổi visual như hotboy học đường, xuất hiện là triệu view

Lâm Vỹ Dạ vốn là gương mặt quen thuộc và được yêu mến của sân khấu Việt nhờ nét diễn duyên dáng cùng mái ấm gia đình hạnh phúc bên ông xã Hứa Minh Đạt. Thời gian qua, nữ diễn viên liên tục gây chú ý khi nhan sắc thăng hạng rõ rệt, đỉnh điểm là việc bất ngờ xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang uy tín TC Candler bình chọn. Bên cạnh diện mạo thăng hoa của người mẹ nổi tiếng, công chúng còn dành sự chú ý đặc biệt cho một "nhan sắc" khác trong gia đình: cậu cả Bánh Mì với màn dậy thì thành công rực rỡ.

Con trai lớn của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt tên thật là Khôi Nguyên, thường được gọi bằng tên thân mật là Bánh Mì, sinh năm 2011. Ở tuổi 15, Bánh Mì khiến dân tình ngỡ ngàng trước sự phổng phao vượt trội. Không còn là cậu bé tròn trịa ngày nào, anh chàng hiện tại sở hữu vóc dáng cân đối, chiều cao nổi bật cùng gương mặt thanh tú, nét nào ra nét đó chuẩn hotboy học đường trên màn ảnh.

Đúng dịp sinh nhật, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ xuất hiện trong bảng đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Xuất hiện trong các khung hình gia đình, cậu cả Bánh Mì lập tức trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ.

Bước vào tuổi 15, Bánh Mì bứt phá sở hữu chiều cao vươn lên nhất nhà.

Sở hữu visual sáng cùng thần thái tự nhiên, Bánh Mì dễ dàng chiếm cảm tình của cư dân mạng mỗi khi lộ diện. Chỉ đơn giản là đoạn clip ngẫu hứng ghi lại khoảnh khắc đi cắt tóc, diện mạo điển trai của Bánh Mì lập tức "gây sốt" trên các nền tảng video ngắn, dễ dàng đem về hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt thả tim từ công chúng.

Một trong những khoảnh khắc đời thường chạm mốc triệu view của Bánh Mì (Clip: TikTok).

Chỉ đơn giản là clip đi cắt tóc, Bánh Mì vẫn khiến dân tình "đổ gục" trước đường nét gương mặt thanh tú và thu về lượng fan đông đảo.

Anh chàng tuổi 15 nay đã biết định hình phong cách và chăm chút cho diện mạo chỉn chu, hiện đại hơn.

Bánh Mì được khán giả nhận xét thừa hưởng trọn vẹn "gen trội" cùng nét cuốn hút từ cả bố Hứa Minh Đạt lẫn mẹ Lâm Vỹ Dạ.

Không chỉ sở hữu đường nét gương mặt ăn ảnh, Bánh Mì còn thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn trang phục, biến hóa hợp lý theo từng bối cảnh. Ở đời thường, cậu ưu tiên các thiết kế năng động, thoải mái đúng lứa tuổi. Nhưng mỗi khi sánh đôi cùng bố mẹ tại các sự kiện giải trí, Bánh Mì lại lập tức "lột xác" với phong cách lịch sự, bảnh bao.

Những bộ trang phục chỉn chu giúp tôn trọn vóc dáng cao ráo, làm bật lên khí chất thư sinh của anh chàng trước ống kính truyền thông. Dù tính cách vẫn có phần bẽn lẽn, nhưng nét ngập ngừng dễ thương ấy lại trở thành điểm cộng tạo nên sức hút riêng cho anh chàng. Đến mức Lâm Vỹ Dạ từng hóm hỉnh giới thiệu về cậu con trai cả: "Bánh Mì chỉ để ngắm, không nên để cho nói chuyện".

Mỗi lần diện trang phục thảm đỏ bảnh bao, thần thái điềm đạm của Bánh Mì lại khiến cư dân mạng hóm hỉnh ví von như một "tổng tài nhí".

Bước vào giai đoạn dậy thì, bên cạnh sự bứt phá về chiều cao, Bánh Mì cũng dần hình thành phong thái điềm đạm, trầm lặng hơn trước. Trái ngược với nét lém lỉnh, hiếu động của em út Xá Xị, Bánh Mì lại mang nét cuốn hút của một "chàng trai lạnh lùng" chính hiệu.

Sự thay đổi tâm sinh lý tuổi 15 vô tình khoác lên cho cậu cả nhà Lâm Vỹ Dạ một vẻ ngoài trưởng thành, đĩnh đạc và vô cùng hút ống kính. Thừa hưởng trọn vẹn gen nghệ thuật cùng diện mạo thăng hoa từ người mẹ vừa lọt top đề cử thế giới, Bánh Mì được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục bùng nổ về mặt thần thái và định hình phong cách ấn tượng hơn nữa trong tương lai.

Ảnh: FBNV