Cơn sốt thời trang có làm hại The Devil Wears Prada 2

Ảnh: GC Images

Trong khi nội dung của phần tiếp theo The Devil Wears Prada vẫn còn được giữ kín, thì những loạt ảnh chụp hậu trường, hé lộ trang phục của các nhân vật liên tục phủ sóng trên mặt báo, gây sốt khắp mạng xã hội. Điều này cho thấy dù đã gần 20 năm trôi qua nhưng sức hút của bộ phim vẫn nguyên vẹn đồng thời tính thẩm mỹ, xu hướng về thời trang mà phim hướng tới vẫn được xem như chuẩn mực với công chúng. Tuy nhiên khi phim xoay quanh những nhân vật lừng lẫy trong ngành công nghiệp thời trang thì việc họ mặc dù, phối đồ ra sao cũng đã được xem như là một phần câu chuyện, là cách họ thể hiện tính cách, tuyên ngôn cuộc sống. Tiết lộ quá nhiều về các bộ đồ có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả khi xem phim.

Meryl Streep với thần thái, phong cách ấn tượng. Chiếc áo sơ mi được nữ diễn viên huyền thoại mặc trong bức hình trên đến từ một thương hiệu Việt (Ảnh: Getty Images)

Biên kịch Aline Brosh McKenna lại không tỏ ra lo ngại về thực trạng này của The Devil Wears Prada 2, trái lại, bà tỏ ra hào hứng với cách phim tạo nên cơn sốt. “Mọi người sẽ đứng ngoài chỉ để thoáng nhìn những diễn viên và nhân vật mà họ yêu thích, bởi vì việc nhìn thấy họ trong tạo hình mới thật sự khiến mọi người phấn khích, đặc biệt là vì đây là một bộ phim thời trang”, Aline Brosh McKenna chia sẻ với tờ IndieWire. “Chúng tôi biết sẽ có rất nhiều sự quan tâm. Cá nhân tôi chưa từng chứng kiến lượng người đổ ra trường quay đông đến vậy, nhưng đây là thế giới chúng ta đang sống. Theo nhiều cách, chúng ta đang nói về một thế giới khác so với năm 2006. … Điều này xuất phát từ một mong muốn chính đáng được gặp lại những nhân vật này. Miễn là mọi người đều an toàn, thật vinh dự khi mọi người vẫn quan tâm” - biên kịch nói thêm.

Anne Hathaway như biến đường phố thành sàn diễn thời trang (Ảnh: Getty Images)

Biên kịch cũng tiết lộ rằng bản thân là người hâm mộ bộ phim gốc và rất phấn khích khi được gặp lại các nhân vật mà mình yêu mến. "Chúng tôi cũng đang trải nghiệm cảm giác hoài niệm của riêng mình. Đây là một cuộc hội ngộ thực sự, và đó cũng là điều chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho khán giả".

The Devil Wears Prada ra rạp năm 2006, và phần tiếp theo dự kiến ra mắt năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 20 năm. Anne Hathaway trở lại với vai nhà báo Andy, Meryl Streep vào vai Tổng biên tập quyền lực Miranda Priestly. Với những biến động của làng thời trang toàn cầu cũng như việc sản xuất các ấn phẩm tạp chí, phần 2 The Devil Wears Prada sẽ là câu chuyện về những đổi thay trong cuộc đời, công việc, vị thế của mỗi nhân vật mà khán giả từng say mê.



