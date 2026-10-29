Con không giống bố, cũng chẳng giống mẹ? Ngoại hình của trẻ không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ

Ngoại hình của trẻ thường mang những nét di truyền từ gia đình. Nhiều em bé giống bố, giống mẹ, nhưng cũng có những bé nhìn không giống cả hai.

Trong một gia đình cùng đưa con nhỏ đi dạo ở khu dân cư, cậu bé không có nhiều nét giống bố mẹ, mà lại rất giống bà nội.

Hiện tượng trẻ mang những nét giống ông bà vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, khi nói về ngoại hình của con, không nên chỉ nhìn vào diện mạo của bố mẹ.

1. Trẻ có thể giống những người thân khác trong gia đình

Di truyền là một quá trình phức tạp.

Mẹ mang những đặc điểm di truyền từ ông bà ngoại, còn bố mang những đặc điểm di truyền từ ông bà nội. Vì vậy, việc một em bé không có nhiều nét giống bố mẹ là điều bình thường.

Có bé giống ông nội, bà nội, có bé lại giống ông ngoại, bà ngoại. Một số trẻ còn có những nét giống cậu, dì, chú hoặc cô.

Những nét tương đồng ấy liên quan đến đặc điểm di truyền chung trong gia đình, được truyền đến trẻ thông qua bố mẹ.

2. Ngoại hình lúc mới sinh không quyết định diện mạo sau này

Nhiều cha mẹ cho rằng vẻ ngoài của con khi mới chào đời sẽ cho biết con lớn lên trông như thế nào.

Thực tế, ngoại hình của trẻ vẫn liên tục thay đổi. Diện mạo lúc mới sinh chưa thể quyết định vẻ ngoài khi trưởng thành.

Theo từng tháng tuổi, hệ xương, làn da và những đường nét trên gương mặt đều có sự thay đổi. Vì vậy, vẻ ngoài của con cũng dần khác đi trong quá trình lớn lên.

Di truyền tạo nên nền tảng, nhưng diện mạo của trẻ không cố định ngay từ lúc chào đời.

3. Có nền tảng di truyền tốt, ngoại hình vẫn thay đổi theo quá trình phát triển

Từ khi sinh ra, diện mạo của trẻ đã không ngừng thay đổi. Có bé càng lớn càng xinh xắn, cũng có bé không còn giữ nguyên những nét đáng yêu như khi còn nhỏ.

Trong giai đoạn 0–3 tuổi, cha mẹ cần chú ý đến sự phát triển cũng như các thói quen sinh hoạt của con.

Những vấn đề như biến đổi khuôn mặt liên quan đến phì đại VA, răng hô hoặc bất thường về tư thế, cột sống có thể ảnh hưởng đến diện mạo của trẻ.

Vì vậy, cần quan sát xem con có thường xuyên thở bằng miệng, duy trì tư thế không phù hợp hay hình thành những thói quen xấu từ sớm hay không.

Việc xây dựng thói quen sinh hoạt tốt không chỉ liên quan đến vẻ ngoài mà còn có ý nghĩa với quá trình tăng trưởng, phát triển của trẻ. Đây là điều cha mẹ không nên xem nhẹ.

Lời kết

Sự biểu hiện của các đặc điểm di truyền có yếu tố xác suất, không có quy luật tuyệt đối rằng con phải giống bố hay giống mẹ.

Di truyền tạo nên nền tảng ngoại hình, còn diện mạo của trẻ vẫn thay đổi trong quá trình phát triển. Cha mẹ cần chú ý nuôi dưỡng những thói quen sinh hoạt tốt khi đồng hành cùng con lớn lên.

Nguồn: Sohu