Mới đây siêu mẫu Thuý Hạnh đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp THPT của con gái út Suti (tên thật Lê Gia An, sinh năm 2008), đánh dấu cột mốc khép lại hành trình 12 năm đèn sách. Bên cạnh niềm xúc động của gia đình, điều khiến nhiều khán giả chú ý hơn cả chính là màn "lột xác" đầy ấn tượng của cô bé từng được yêu mến bậc nhất trên truyền hình Việt hơn một thập kỷ trước.

Trong bức ảnh chụp cùng bố mẹ, Suti xuất hiện với gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng, sống mũi cao và thần thái dịu dàng của một thiếu nữ tuổi 18. Nếu không được nhắc nhớ, nhiều khán giả khó có thể liên hệ hình ảnh hiện tại với cô bé "răng thỏ" mũm mĩm từng khiến cả nước tan chảy trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Trên trang cá nhân, Thuý Hạnh không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con gái trưởng thành:

"Hành trình 12 năm đèn sách khép lại và nàng chính thức bước qua một cánh cửa mới nơi có những ước mơ lớn hơn, thử thách nhiều hơn và cả những hành trình thật rực rỡ đang chờ phía trước. Cô bé hay khóc nhè của ba mẹ ngày nào giờ đã đủ trưởng thành để tự viết tiếp giấc mơ của mình..."

Ít ai quên được rằng vào năm 2014, Suti từng là một trong những gương mặt nhí được yêu thích nhất khi cùng bố Minh Khang tham gia mùa đầu tiên của Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Khi ấy, cô bé mới chỉ 6 tuổi, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính cùng hàm răng sún đặc trưng. Tính cách ngọt ngào, có phần nhõng nhẽo, dễ xúc động nhưng vô cùng đáng yêu đã giúp Suti trở thành "công chúa quốc dân" trong lòng khán giả.

Hình ảnh cô bé luôn quấn quýt bên bố, nhiều lần bật khóc vì nhớ nhà hay lo lắng trước thử thách từng tạo nên vô số khoảnh khắc viral của chương trình. Chính sự hồn nhiên, chân thật ấy đã giúp Suti trở thành một trong những em bé được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ thời điểm đó.

Thời gian trôi qua, cô bé ngày nào cũng bước vào giai đoạn dậy thì với không ít thay đổi về ngoại hình. Có thời điểm Suti cao khoảng 1m63 nhưng cân nặng chạm ngưỡng hơn 63kg. Nhận thức rõ hơn về sức khoẻ và vóc dáng, con gái Thuý Hạnh bắt đầu theo đuổi chế độ ăn uống khoa học dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Gia đình nữ siêu mẫu từng áp dụng thực đơn eat clean với các nguồn đạm lành mạnh như ức gà, cá, tôm hấp hoặc nướng, kết hợp rau xanh và hạn chế tinh bột. Bên cạnh đó, Suti còn duy trì việc chơi golf, chạy bộ và tập luyện thể thao thường xuyên. Thành quả là cô giảm được khoảng 7kg chỉ trong vài tháng, đồng thời sở hữu vóc dáng cân đối và khỏe khoắn hơn.

Cũng từ đây, những đường nét nổi bật trên gương mặt Suti bắt đầu hiện rõ. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng đường nét thanh tú giúp cô bé ngày càng được khen ngợi về nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện, Suti đều khiến mạng xã hội xôn xao vì vẻ ngoài ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Năm 2024, con gái Thuý Hạnh từng gây sốt trở lại khi xuất hiện trong loạt ảnh dự sự kiện cùng mẹ. Nhiều khán giả thừa nhận bị "sốc visual" trước màn trưởng thành của cô bé năm nào. Không ít bình luận còn dành lời khen, ví Suti như một "hoa hậu tương lai" nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt hài hoà cùng thần thái tự nhiên trước ống kính.

Ở tuổi 18, Suti hiện sở hữu chiều cao khoảng 1m70, vóc dáng thanh mảnh cùng vẻ đẹp trong trẻo mang nhiều nét thừa hưởng từ người mẹ siêu mẫu. Tuy nhiên, điều khiến công chúng yêu mến cô không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở lối sống năng động và định hướng phát triển khá kín tiếng.

Ngoài việc học, Suti có niềm yêu thích với âm nhạc, hội họa, thời trang và đặc biệt là golf. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, duy trì việc tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Dù lớn lên trong gia đình nổi tiếng, Suti không lựa chọn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội hay bước chân vào showbiz từ sớm.

Từ cô bé "thiên thần răng thỏ" từng khiến khán giả truyền hình yêu mến đến thiếu nữ rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp lớp 12, hành trình trưởng thành của Suti giống như một cuốn phim dài hơn một thập kỷ. Và ở cột mốc tuổi 18, cô gái trẻ ấy dường như đang sở hữu tất cả những điều đẹp nhất của tuổi thanh xuân: nhan sắc, tri thức, sự tự tin và cả một tương lai rộng mở phía trước.

Ảnh: FBNV, Internet