Con gái Phan Đinh Tùng: Mới 12 tuổi đã giành giải Nhất cuộc thi vẽ, tác phẩm được trưng bày tại bảo tàng danh giá nhất hành tinh

Mới đây, ca sĩ Phan Đinh Tùng không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ tin vui về ái nữ đầu lòng của mình. Bé Noel (tên thật là Ngọc Châu) vừa xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi vẽ tranh quốc tế mang tên "IAP French Louvre Museum Exhibition Contest 2025 – 2026".

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng viết: "Noel đã vẽ tác phẩm chân dung Thánh nữ Mađalêna - thú thực khi được xem tác phẩm của con gái, Tùng và gia đình đã vô cùng xúc động.

Và vinh dự lớn nhất: Bức tranh sẽ chính thức được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Louvre, Paris, nước Pháp. Đây có thể xem là một trong những bảo tàng danh giá nhất thế giới và cũng là nơi đang trưng bày kiệt tác nhân loại: nàng Mona Lisa. Gia đình cũng đang cố gắng để Noel có thể cùng mẹ sang Pháp để tận mắt thấy tác phẩm của mình được trưng bày tại Louvre".

Việc một cô bé người Việt mới 12 tuổi có tác phẩm được giới thiệu tại không gian nghệ thuật tầm cỡ quốc tế như Louvre thực sự là thành tích đáng nể, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Trước đó không lâu, vào giữa tháng 12/2025, vợ chồng Phan Đinh Tùng cũng từng tự hào chia sẻ khi Noel giành giải Nhì tại một cuộc thi piano. Chỉ trong thời gian ngắn, cô bé liên tiếp ghi dấu ấn ở cả hai lĩnh vực hội họa và âm nhạc, khiến đông đảo bạn bè, đồng nghiệp của nam ca sĩ dành nhiều lời khen ngợi. Nhiều người nhận xét ái nữ nhà Phan Đinh Tùng đúng chuẩn "con nhà nòi", thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ.

Được biết, Noel tên thật là Ngọc Châu, sinh năm 2013, năm nay 12 tuổi. Từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Vợ chồng Phan Đinh Tùng - Thái Ngọc Bích luôn chú trọng việc nuôi dưỡng đam mê và tạo điều kiện để con phát triển toàn diện.

Bé Noel hiện được bố mẹ cho theo học nhiều bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc và hội họa. Dù lịch học khá dày, nhưng gia đình vẫn ưu tiên để con cân bằng giữa việc học văn hóa và rèn luyện năng khiếu, tránh áp lực hay chạy theo thành tích.

Phan Đinh Tùng từng chia sẻ rằng anh không đặt nặng chuyện con phải nối nghiệp ca hát, mà quan trọng nhất là bé Noel được sống đúng với sở thích, đam mê và cảm thấy hạnh phúc. Những thành tích mà cô bé đạt được đến thời điểm hiện tại được xem là "trái ngọt" của sự đồng hành, yêu thương và định hướng đúng đắn từ gia đình.

Bên cạnh cô con gái đa tài Noel, con trai út của ca sĩ Phan Đinh Tùng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cậu bé tên Noah, sinh năm 2018. Noah từng cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế?", qua đó nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ vẻ ngoài kháu khỉnh và tính cách hồn nhiên, đáng yêu.

Trong chương trình, Noah được nhận xét là cậu bé thông minh, lém lỉnh, giàu cảm xúc nhưng cũng rất tình cảm và quấn bố. Những khoảnh khắc Noah vừa ngây ngô, vừa chân thật khi lần đầu trải nghiệm các thử thách cùng bố Phan Đinh Tùng khiến nhiều người xem thích thú. Không ít khán giả cho rằng Noah thừa hưởng nét hiền lành, ấm áp từ bố, đồng thời có sự dạn dĩ, tự tin đúng với môi trường gia đình nghệ sĩ.

Nếu Noel gây ấn tượng bởi năng khiếu nghệ thuật nổi trội ở âm nhạc và hội họa, thì Noah lại mang đến màu sắc rất khác: hồn nhiên, giàu năng lượng và đúng chất một cậu bé đang lớn. Hai con với hai cá tính riêng biệt nhưng đều được vợ chồng Phan Đinh Tùng - Thái Ngọc Bích yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển theo đúng khả năng, sở thích của mình.

Chính sự cân bằng trong cách nuôi dạy con, không áp đặt nhưng luôn đồng hành, đã giúp gia đình Phan Đinh Tùng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng, trở thành hình mẫu gia đình nghệ sĩ ấm áp và gần gũi.