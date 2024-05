Con gái Phạm Quỳnh Anh vất vả khi hóa thân thành "trợ lý của mẹ", được cô Đông Nhi bày mẹo giúp đỡ

Tuệ An là con gái thứ 2 của Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy. Dù hôn nhân không trọn vẹn nhưng cả hai người vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, quan tâm đến các con của mình. Hiện tại, nữ ca sĩ đã đi bước nữa và có thêm em bé thứ 3, Tuệ An đã trở thành chị, ngoan ngoãn, đáng yêu, rất yêu thương chị em của mình.

Mới đây, cả gia đình nữ ca sĩ đã tham gia một gameshow và có không ít thử thách dành cho cả mẹ cùng các em bé. Ai cũng phải thừa nhận làm mẹ quả thực là điều không hề dễ dàng, làm mẹ của những bé gái lại càng khó hơn. Con gái tuy tình cảm, ngoan ngoãn nhưng cũng rất mỏng manh, yếu đuối, cần sự bao bọc, yêu thương và che chở của mẹ.

Cụ thể, trong chương trình "Mẹ siêu nhân", Phạm Quỳnh Anh có một buổi diễn tại trường học và thử thách của Tuệ An phải chăm sóc, đảm bảo cho mẹ chuẩn bị tốt nhất để thoải mái trình diễn.

Tại phòng chờ nghệ sĩ, "trợ lý" Tuệ An gặp ca sĩ Đông Nhi và được cô dặn dò phải chuẩn bị nước cho mẹ Phạm Quỳnh Anh. Trò chuyện với "bạn thân" của mẹ, Tuệ An thừa nhận công việc trợ lý khó và vất vả. Tuệ An thấy thương mẹ nhiều hơn. Đông Nhi bày mẹo cho Tuệ An, nhấn mạnh phải ủng hộ tinh thần và cổ vũ mẹ trước khi lên sân khấu biểu diễn. Đặc biệt phải luôn chuẩn bị một chai nước bên cạnh để sẵn sàng tiếp sức cho mẹ.

Tuy nhiên, vì không khí quá náo nhiệt khiến 2 cô con gái quá hào hứng nên đã quên nhiệm vụ làm trợ lý của mẹ. Lý giải tâm lý của con, Phạm Quỳnh Anh thấy dễ hiểu và không có gì bất ngờ. "Ra đến hiện trường, các con hào hứng vì sao lại xuất hiện nhiều nghệ sĩ, thần tượng mình yêu thích trên Tiktok. Tôi biết chắc là ra đến nơi, mình sẽ mất luôn cả 2 trợ lý" - Phạm Quỳnh Anh nói.

Gửi lời nhắn đến 2 con gái Tuệ Lâm và Tuệ An, Phạm Quỳnh Anh nói: "Mẹ không trông đợi các con sẽ trở thành những người trợ lý tuyệt vời ngay vì chặng đường phía trước vẫn còn dài. Mẹ mong khi nhìn lại, các con sẽ hiểu đặc thù công việc và cảm thông nhiều hơn cho mẹ. Vì đôi lúc, do công việc bận rộn nên mẹ sẽ không làm tròn vai trò của mình".

Trong quan điểm nuôi dạy con của mình, nữ ca sĩ tự nhận bản thân khó tính, cầu toàn và luôn ưu tiên sự phát triển của con. Cô khắt khe trong việc chọn trường, chọn lớp và nơi an cư. Quỳnh Anh chú trọng môi trường học tập rộng thoáng, nhiều cây xanh, hiện đại và phải tạo mọi điều kiện cho học sinh phát huy sở trường, sự dạn dĩ. Niềm vui lớn nhất của bà mẹ 2 con mỗi khi đến trường đón bé là ngắm hai con thoải mái vui chơi, cười rạng rỡ và nô đùa cùng các bạn.

Quỳnh Anh cho biết cô có cái nhìn thoáng về điểm số, không yêu cầu hay gây áp lực con phải đạt thành tích xuất sắc. Theo ca sĩ, càng ép buộc, các cháu càng không thích, chống cự. Cô để con thoải mái làm điều bé muốn, liên tục khích lệ, động viên khi bé nản chí. Nếu bé muốn học đàn, hát hay bất cứ môn gì, Quỳnh Anh đều ủng hộ, thậm chí học cùng con.