Diễn viên Việt Hoa đang nhận được nhiều sự chú ý khi có màn "lột xác" hình tượng trong bộ phim hình sự Lửa trắng phát sóng trên VTV3. Trong phim, cô đảm nhận vai Mai - con gái của ông trùm Lão Công, khắc hoạ thành công hình ảnh một cô gái thông minh, lém lỉnh, gan lì và có khả năng ứng biến nhanh. Tuy nhiên, thân phận thật của Mai lại là một nữ chiến sĩ cảnh sát được cài cắm để thâm nhập vào đường dây ma túy. Với tính cách vừa gai góc bên ngoài vừa giàu nội tâm bên trong, vai diễn của Việt Hoa đang để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình.

Trên màn ảnh, Việt Hoa gây sốt với hình tượng Mai đầy gai góc - vừa mang thân phận con gái ông trùm, vừa là nữ chiến sĩ cảnh sát dũng cảm, bản lĩnh. Trái ngược với vẻ mạnh mẽ trong phim, ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1996 lại ghi điểm với hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Việt Hoa còn gây ấn tượng bởi gu thời trang thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn có nhiều màu sắc riêng. Ngắm loạt màn lên đồ của "con gái ông trùm", hội chị em chắc chắn sẽ tìm được nhiều cảm hứng mặc đẹp.

Phong cách thời trang của Việt Hoa thiên về sự tối giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch. Khi tham dự một sự kiện, nữ diễn viên ghi điểm với áo cổ V tay phồng kết hợp cùng quần ống loe, tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa tôn vóc dáng. Thiết kế này không chỉ mang đến vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng mà còn là gợi ý đáng tham khảo cho chị em công sở theo đuổi phong cách thanh lịch.

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Sơ mi trắng mix cùng quần suông là công thức chưa bao giờ lỗi mốt, và Việt Hoa đã có màn ứng dụng cực khéo. Cách sơ vin gọn gàng giúp bộ trang phục trông tôn dáng hơn hẳn, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Chỉ với hai item cơ bản, nữ diễn viên vẫn dễ dàng ghi điểm bởi gu ăn mặc tinh tế.

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Việt Hoa có màn xuống phố đầy cuốn hút với áo cúp ngực chấm bi kết hợp quần jeans. Outfit mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa năng động, tôn lên vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên.

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Việt Hoa ghi điểm với thiết kế đầm dài mang tông màu nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài nữ tính và trẻ trung. Phần thân trên ôm vừa vặn kết hợp chân váy xòe bồng tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối, đồng thời mang đến nét bay bổng, dịu dàng cho tổng thể.

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