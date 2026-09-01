Con gái nam rapper gây sốt trên sóng truyền hình: 19 tuổi sắc vóc đã cực bén!

Không phải nhân vật chính của tiết mục, nhưng Tylin Ngô - con gái Thái VG vẫn nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được khán giả chú ý sau màn xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong Công diễn 3, cô nàng đảm nhận vai trò hỗ trợ bố biểu diễn, chỉ vừa bước ra sân khấu đã lập tức nhận về hàng loạt lời khen bởi nhan sắc quá nổi bật.

Nhan sắc bừng sáng của con gái Thái VG. (Nguồn: Threads)

Cô nàng góp mặt trong phần trình diễn của ba và các Anh Tài.

Tylin xuất hiện với mái tóc dài, gợn sóng, cài băng đô bản lớn màu cam, kết hợp cùng đôi khuyên tai tròn cùng tông. Layout trang điểm của cô cũng không quá cầu kỳ, chủ yếu nhấn vào đôi mắt sắc sảo và đôi môi nude, qua đó tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Điểm đáng nói là Tylin không cần một bộ váy cầu kỳ hay kiểu trang điểm đậm để thu hút ánh nhìn. Chỉ với outfit mang cảm hứng retro, cô nàng vẫn khiến sân khấu như được “bật sáng” mỗi khi xuất hiện.

Tylin nổi bật với phong cách retro. (Nguồn: Threads)

Đặc biệt, set đồ denim xanh đậm gồm áo jacket tay lửng và quần jeans ôm vừa vặn giúp Tylin khoe vóc dáng cân đối nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Chi tiết đường may trắng, dây xích bạc ở phần hông cùng loạt phụ kiện màu cam khiến tổng thể vừa có nét Y2K, retro, vừa phảng phất tinh thần thời trang đường phố.

Nếu phải tìm một cô gái sinh ra để diện phong cách retro thì có lẽ Tylin chính là một ví dụ khá thuyết phục. Nhan sắc của cô không mang cảm giác quá sắc lạnh mà thiên về nét khỏe khoắn, tươi tắn, càng hợp với những item đậm chất vintage.

Con gái của Thái VG hỗ trợ bố trong buổi công diễn 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai. (Nguồn: Threads)

Tylin Ngô, tên tiếng Việt là Ngô Thùy Linh, sinh năm 2007, là con gái lớn của rapper Thái VG. Cô sinh ra và lớn lên tại Mỹ trước khi cùng gia đình trở về Việt Nam. Tylin từng gây chú ý từ khi xuất hiện bên bố tại Rap Việt, đặc biệt bởi vẻ ngoài xinh xắn, phong cách khỏe khoắn và tính cách khá gần gũi.

Điều thú vị là dù có bố là một trong những rapper đời đầu của Việt Nam, Tylin không xây dựng hình ảnh theo kiểu “ái nữ nhà nổi tiếng” quá hào nhoáng. Cô từng khiến dân mạng thích thú khi tập nói tiếng Việt, trải nghiệm ẩm thực đường phố, đi làm thêm tại các quán ăn và khám phá cuộc sống ở Việt Nam. Những trải nghiệm này giúp Tylin được nhớ đến không chỉ với danh xưng “con gái Thái VG” mà còn bởi màu sắc riêng khá tự nhiên.

Tylin ưa chuộng phong cách năng động, thoài mái, phù hợp với làn da nâu khoẻ khoắn. (Nguồn: Instagram)

Với gương mặt sáng, vóc dáng cân đối cùng khả năng “cân” những outfit retro cực ngọt, Tylin rõ ràng đang ngày càng có sức hút riêng. Chưa biết cô nàng có ý định bước sâu hơn vào showbiz hay không, nhưng chỉ riêng màn xuất hiện lần này cũng đủ để Tylin tiếp tục trở thành cái tên được dân mạng “réo gọi” trên MXH.