Con gái Kiên Ứng mới 8 tuổi đã cool không kém gì bố, tự mix đồ Hip- hop rất "okela"

Kiên Ứng (tên thật Ứng Duy Kiên) đang là một trong những nhân tố nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau khi tham gia vào chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Không chỉ gây ấn tượng với diện mạo cool ngầu, chàng đạo diễn còn khiến người xem không khỏi bất ngờ với khả năng vũ đạo, giọng hát cũng rất ra gì và này nọ. Mới đây, Kiên Ứng cũng khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải đoạn video nhảy theo ca khúc Nước Hoa cùng con gái. Công chúa nhỏ nhà anh cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân tình bởi khả năng vũ đạo điêu luyện cùng visual cá tính không hề kém cạnh bố.

Đoạn video nhảy của Kiên Ứng và con gái đang hút nửa triệu view trên TikTok

Được biết, con gái Kiên Ứng tên đầy đủ là Ứng Mạc Thiên An (hay còn được gọi với biệt danh Chloe) nay lên 8 tuổi. Cô bé gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh cùng mái tóc xoăn bồng bềnh, được thừa hưởng hết nét đẹp từ bố và mẹ.

Dù còn nhỏ nhưng Thiên An khiến nhiều người không khỏi ấn tượng khi theo đuổi phong cách Hip-hop, đậm chất đường phố bụi bặm. Cô bé ghi điểm với những outfit đời thường cực có gu, cá tính nhưng vẫn có sự trẻ trung, năng động đúng với lứa tuổi.

Con gái Kiên Ứng ghi điểm với khuôn mặt hay ho, cá tính nhưng cũng lúc rất "nàng thơ"

Phong cách cool ngầu, cá tính dù chỉ mới 8 tuổi của Thiên An khiến nhiều người không khỏi ấn tượng. Cô bé thường diện những item rộng rãi, mang vẻ hiphop và trẻ trung trong những khoảng khắc đời thường

Theo chia sẻ từ chị Mạc Thanh Huyền - mẹ Thiên An, gia đình vốn định hướng cho cô bé học ballet từ nhỏ để rèn dũa kỉ luật cũng như giúp hình thể của bé trở nên mềm mại trong tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt và theo chân bố đến nơi làm việc, gặp những người bạn của bố, Thiên An đã bị thu hút với Hip-hop và các động tác nhảy nhiều năng lượng. Do đó, bé đã quyết định chuyển hướng sang học bộ môn này và từ đó cũng tự định hình được phong cách ăn mặc của bản thân.

Đam mê nhảy hiphop ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách ăn mặc của Thiên An

Có lúc Thiên An được bố mẹ phối đồ cũng như hướng dẫn ăn mặc sao cho phù hợp với từng địa điểm nhưng phần lớn vẫn là cô bé tự phối. Điều này cho thấy tiềm năng, tư duy về thời trang khá có gu, mang chất riêng của con gái Kiên Ứng. Được biết, quần áo của bé hầu hết đều đặt mua ở nước ngoài hoặc mua giống với bố mẹ nhưng size bé nhất để cả nhà có thể matching phong cách với nhau.

Dù cũng được bố mẹ định hướng nhưng có nhiều lúc, Thiên An lại tự phối đồ theo sở thích riêng

Ảnh: NVCC