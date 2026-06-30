Là một trong những hot kid đình đám nhất showbiz Việt, Cici Anh Chi - ái nữ nhà JustaTee và Trâm Anh - đã đóng đinh trong lòng khán giả với danh xưng "hot girl Tây Hồ" cùng tính cách lém lỉnh, chuẩn một mầm non giải trí. Ngày nhỏ, cô bé luôn được nhận xét là bản sao hoàn hảo của bố từ đường nét đến loạt biểu cảm hài hước thương hiệu. Thế nhưng ở tuổi lên 8 hiện tại, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Cici lại bất ngờ khiến netizen bàn tán về một chủ đề mới: "Nhan sắc".

Trong một đoạn clip ngắn đang được chia sẻ gần đây , Cici Anh Chi vẫn cho thấy nét tính cách hồn nhiên, vô tư vốn có. Tuy nhiên, cô bé nay đã nuôi một mái tóc dài nữ tính, thậm chí còn biết điệu đà cuốn cả lô cho phần tóc mái. Sự thay đổi nhẹ nhàng này đã giúp những đường nét thanh tú trên gương mặt của nhóc tỳ lộ rõ hơn bao giờ hết.

Hình ảnh mới của Cici Anh Chi nhận được nhiều lời khen cho giao diện xinh xắn, nhẹ nhàng (Nguồn: Threads).

Lập tức, hàng loạt bình luận khen ngợi sự xinh xắn dành cho Cici đã xuất hiện dày đặc, dần lấn át cá tính hài hước thường thấy trước đây. Nhiều người nhận xét, "thế lực nhí" nhà JustaTee càng lớn càng bộc lộ nhiều nét dịu dàng và bắt đầu ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp trong tương lai.

Thậm chí khi đặt hình ảnh Cici diện lô cuốn mái đáng yêu bên cạnh khoảnh khắc tỏa sáng thời đi học của Trâm Anh, nhiều netizen đã không khỏi ngỡ ngàng vì cả hai trông giống nhau như hai giọt nước. Từ khuôn miệng cười rạng rỡ đến ánh mắt thông minh, Cici như đang tái hiện những nét đẹp tự nhiên của mẹ ngày trước. Các khán giả dí dỏm nhắc nhở rằng, tương lai gia đình JustaTee sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chào đón thêm một hot girl đúng nghĩa xuất hiện trong nhà.

Nhắc đến Trâm Anh - bà xã JustaTee, công chúng sẽ nhớ ngay đến một trong những biểu tượng nhan sắc đời đầu của thế hệ hot girl Hà Thành những năm đầu 2010. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, mỹ nhân sinh năm 1995 từng tạo nên cơn sốt vào năm 2013 với danh xưng "hot girl bế giảng" nhờ gương mặt mộc trong trẻo, không cần son phấn cầu kỳ mà vẫn vô cùng tỏa sáng. Điểm cộng lớn nhất của người đẹp chính là làn da trắng hồng, căng mịn tự nhiên cùng thần thái thanh lịch, dịu dàng.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã là mẹ của ba nhóc tỳ, Trâm Anh vẫn chưa từng ngừng giữ phong độ theo cách riêng. Cô luôn duy trì được vóc dáng cân đối cùng một visual mặn mà, cuốn hút nhờ tập luyện nhiều môn thể dục thể thao. Ngoại hình ngày một nổi bật của Cici ở tuổi lên 8 cho thấy việc cô bé đã được thừa hưởng những phần "gen trội" xinh đẹp từ mẹ, hứa hẹn sẽ trở thành một gương mặt thế hệ mới đầy sức hút trong tương lai.

Ảnh: IGNV, Threads