Con gái chuyển giới của Elon Musk debut tại New York Fashion Week, màn hét lớn độc lạ thành tâm điểm

Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2026 chứng kiến màn debut bất ngờ của Vivian Wilson - con gái chuyển giới 21 tuổi của tỷ phú Elon Musk và vợ cũ Justine Wilson. Chỉ trong lần đầu tiên xuất hiện, Vivian đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trình diễn liên tiếp trên 4 sàn runway lớn: Alexis Bittar, Prabal Gurung, Dauphinette và Chris Habana .

Màn chào sân của Vivian Wilson tại Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2026. (Nguồn: A Truth For You)

Màn chào sân của Vivian mở đầu tại show Alexis Bittar, nơi sàn diễn được dựng theo concept một cuộc thi Hoa hậu Mỹ giả tưởng. Trong bộ váy ánh kim đỏ rực đi cùng sash "South Carolina", cô hóa thân thành một thí sinh hoa hậu quyền lực và kiêu hãnh. Vivian để mái tóc dài duỗi thẳng, rẽ ngôi lệch đơn giản, vừa gợi nét nữ tính vừa toát lên sự lạnh lùng. Lớp trang điểm tập trung vào nền da bóng mượt, kết hợp điểm nhấn nhẹ ở môi và gò má, tạo tổng thể thanh thoát nhưng vẫn sắc sảo.

Vivian thừa nhận bản thân có chút bỡ ngỡ và lo lắng trước giờ G. Thế nhưng khi bước ra sàn diễn, cô nhanh chóng nhập vai với phong thái "pageant-like". Sau vài giây rụt rè ban đầu, Vivian dần lấy lại nhịp, sải bước vững vàng, giữ tư thế chuẩn và ánh mắt đầy tự tin, khép lại phần trình diễn đúng với ý đồ nghệ thuật của NTK.

Con gái chuyển giới của tỷ phú Elon Musk hoá thân thành hoa hậu tại show của Alexis Bittar.

Tiếp đó, Vivian bước ra trên sàn diễn Prabal Gurung với hình ảnh thanh thoát và trưởng thành hơn: áo len oversized phối cùng váy maxi sheer và giày cao gót trong suốt. Bộ sưu tập lần này mang tên Angels in America, lấy cảm hứng từ vở kịch cùng tên từng đoạt giải Pulitzer, xoáy sâu vào cuộc khủng hoảng AIDS những năm 1980 và cộng đồng LGBTQ+.

Xuất hiện trong show Prabal Gurung, Vivian sải bước với dáng đứng thẳng, vai thả lỏng, toát lên thần thái tự tin và đầy bản lĩnh.

Tại show Dauphinette, Vivian xuất hiện trong thiết kế bikini phối cùng chân váy trắng thướt tha, được điểm xuyết dày đặc bọ xanh - motif đặc trưng của thương hiệu. Thế nhưng, ngay khi đặt chân lên sàn diễn, cô bất ngờ hét lớn rồi lao đi thật nhanh, khiến cả khán phòng thoáng chốc rơi vào trạng thái sửng sốt.

Tuy nhiên, màn "hét và chạy" này thực chất lại có lẽ nằm trong dụng ý dàn dựng của NTK, nhằm tạo điểm nhấn bất ngờ cho show diễn. Ngay sau khoảnh khắc gây sốc, Vivian nhanh chóng lấy lại thần thái, sải bước tự tin và chuyên nghiệp, biến cú twist đầu tiên thành phần mở màn ấn tượng cho toàn bộ màn trình diễn.

Màn trình diễn "độc lạ" của con gái tỷ phú Elon Musk.

Kết màn, cô xuất hiện tại sàn diễn Chris Habana (collab cùng Pornhub), diện chiếc váy đầy táo bạo được tạo nên từ ghim băng, dải da rám nắng và lưới mắt cáo – mang đậm tinh thần nổi loạn, không dành cho số đông.

Do trọng lượng nặng nề và chất liệu gồ ghề, mỗi bước catwalk của Vivian có phần chuệch choạc, như đang lê bộ váy thép gai trên sàn. Nhưng chính sự chật vật đó lại vô tình tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến người xem cảm nhận rõ tính thử thách mà bộ sưu tập muốn truyền tải.

Bộ trang phục nặng khiến phần walk của Vivian chuệch choạc.