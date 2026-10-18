Con dâu Victoria Beckham xuống phố đập tan tin đồn

Mới đây, con trai cả nhà Beckham là Brooklyn Beckham và bà xã Nicola Peltz được bắt gặp cùng nhau đi dạo trên đường phố Los Angeles. Không xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy, cặp đôi lựa chọn công thức phối đồ quen thuộc với áo trắng và quần jeans. Tuy nhiên, chính cách kết hợp đơn giản cùng những điểm nhấn vừa đủ lại khiến diện mạo của cả hai trông thời thượng, mang đậm tinh thần casual chic - thoải mái nhưng vẫn có gu. Đặc biệt, vóc dáng xuất sắc của con dâu Victoria Beckham còn đập tan tin đồn cô đang mạng thai.

Xuất hiện bên cạnh vợ, Brooklyn Beckham lựa chọn chiếc sơ mi trắng phom thoải mái, xắn tay áo để tạo cảm giác phóng khoáng. Anh kết hợp cùng quần jeans xanh dáng suông, thắt lưng đen và đôi giày lười màu be. Cách phối đồ không có quá nhiều điểm nhấn nhưng vẫn hài hòa nhờ bảng màu trung tính, trong đó sắc trắng của áo giúp tổng thể sáng sủa, còn jeans xanh mang đến vẻ trẻ trung, năng động.

Vợ chồng Brooklyn Beckham vô cùng đẹp đôi khi đi dạo trên phố. (Nguồn: Facebook)

Chiếc sơ mi được để buông tự nhiên, kết hợp phần gấu quần jeans xắn nhẹ, tạo nên nét bụi bặm mà không khiến diện mạo trở nên luộm thuộm. Kính râm đen cũng là món phụ kiện hoàn thiện outfit, giúp Brooklyn trông nam tính và có phần lạnh lùng hơn. Đặc biệt, những hình xăm trên cánh tay càng làm nổi bật phong cách có phần nổi loạn, đối lập thú vị với chiếc sơ mi trắng tối giản.

Trong khi đó, Nicola Peltz lại lựa chọn cách phối đồ đầy tôn dáng. Nữ diễn viên diện áo trắng dáng croptop với phần vạt được thắt nút ở phía trước, tạo khoảng hở vừa đủ ở vòng eo. Cô kết hợp áo cùng quần jeans xanh cạp vừa, dáng ôm nhẹ ở phần hông rồi suông dần xuống ống quần. Đôi giày đen mũi nhọn cùng chiếc túi đeo vai màu đen nhỏ gọn tạo điểm nhấn tương phản, khiến outfit không bị đơn điệu. Kính râm bản lớn cũng góp phần hoàn thiện hình ảnh sang chảnh, có phần kín đáo của người đẹp.

Outfit của cả vô cùng đơn giản nhưng vẫn sang vô cùng. (Nguồn: Facebook)

Đây không phải lần đầu vợ chồng Brooklyn Beckham nhận được sự chú ý nhờ phong cách thời trang đời thường. Cả hai đều chuộng những món đồ đơn giản, dễ mặc nhưng vẫn toát lên vẻ sành điệu. Áo phông sáng màu, quần jeans và kính mắt là những item quen thuộc giúp cặp đôi ghi điểm với diện mạo trẻ trung, phóng khoáng. Không cần lên đồ cầu kỳ hay chạy theo những xu hướng nổi bật, chính cách phối đồ tự nhiên, thoải mái mà có gu đã tạo nên sức hút riêng cho vợ chồng Brooklyn Beckham.

Cả 2 có lẽ là cặp đôi có những outfit đời thường đẹp nhất showbiz.

Phải dành nhiều lời khen cho vợ của Brooklyn Beckham vì body quá đỉnh. Cô sở hữu làn da sáng, mái tóc nâu dài buông tự nhiên cùng những đường nét gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên mang đến hình ảnh vừa quyến rũ vừa có phần lạnh lùng. Cặp kính râm đen càng làm tăng vẻ bí ẩn, trong khi lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp tổng thể không bị quá nặng nề giữa ban ngày.

Ngay cả khi chỉ diện những món đồ đời thường, Nicola vẫn mang đến cảm giác như đang thực hiện một bộ ảnh street style. Cách bước đi tự tin, thần thái lạnh lùng trước ống kính và khả năng làm nổi bật trang phục mà không cần quá nhiều phụ kiện giúp cô ghi điểm với diện mạo đậm chất người mẫu.