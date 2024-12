Con dâu U40 nặng 320kg cược cả mạng sống để sinh con, bác sĩ thông báo 4 chữ, mẹ chồng oà khóc

Gần đây, các trang tin tức truyền thông của Trung Quốc chia sẻ lại câu chuyện về một bà mẹ từng nặng 320kg khi mang bầu, đánh cược mạng sống để sinh con lấy nhiều nước mắt, sự đồng cảm từ người đọc.

Vương Uy và chồng - Kim Đức Long nên duyên vợ chồng vào năm 2018.

Theo đó, người phụ nữ có tên Vương Uy, ở Liêu Dương, Trung Quốc từng nặng 120kg trước khi lấy chồng. Cô bị béo phì từ nhỏ, lớn lên do ăn uống không kiểm soát nên cân nặng càng gia tăng. Thậm chí, thời điểm bạn trai của Vương uy dẫn cô về ra mắt, mẹ chồng đã tỏ thái độ không hài lòng. Bà còn không đồng ý cho con trai Kim Đức Long và Vương Uy kết hôn. Song, Kim Đức Long vì quá yêu vợ nên đã bí mật lấy sổ hộ khẩu và đi đăng ký kết hôn với cô vào năm 2008.

Thế nên, khi dọn về chung sống mẹ chồng ngày càng căng thẳng, thậm chí tỏ thái độ không ưa con dâu ra mặt. Sau khi kết hôn, cân nặng của Vương Uy lại càng tăng lên, chị chạm mốc 190kg vào năm 2012. Mẹ chồng chị vốn không hài lòng với thân hình quá khổ của con dâu, và sự tăng cân không kiểm soát càng làm bà thêm chán ghét.

Vương Uy từng miệt mài giảm cân với mong muốn có cơ hội sinh con, được làm mẹ.

Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh con. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang - nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiếm muộn suốt nhiều năm qua. Chưa dừng lại ở đó, cân nặng cũng là yếu tố khiến chị khó mang thai bình thường như nhiều người khác hoặc mang thai cũng rất nguy hiểm.

Bác sĩ nói với Vương Phi: “Cơ hội vẫn còn, nhưng với tình trạng hiện tại, cân nặng của chị quá lớn. Nếu không giảm cân, mang thai sẽ rất nguy hiểm”.

Từ đó, để làm mẹ, cô nghiêm túc tập luyện, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học để giảm cân. Nhờ tập thể dục và ăn kiêng chuyên sâu, tôi đã giảm cân xuống còn 130kg vào năm 2016 và mang thai thành công.

Cuối cùng, sau 9 năm chờ đợi, Vương Phi cũng mang bầu nhưng phải đối mặt với áp lực cân nặng.

Tuy nhiên, trong thời gian mang thai, cân nặng của cô tăng nhanh do phải nuôi Vương Phi đã lên tới 320 kg. Trước đó, khi biết tin cô mang thai ở độ tuổi U40, thể trạng thừa cân, béo phì nên các bác sĩ đã khuyên cô nên bỏ thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con.

Tuy nhiên, chị không chấp nhận từ bỏ. Chị kiên quyết, và quỳ xuống cầu xin bác sĩ: "Tôi kết hôn 9 năm mới có được đứa con này, nguy hiểm đến đâu cũng không sao, tôi chịu hết, cứ giữ đứa nhỏ đi”.

Thậm chí, trước ngày hạ sinh cô còn viết sẵn một bức tâm thư, phòng trường hợp rủi ro xảy ra. Nội dung bức thư có những dòng đầy cảm động như: "Hạnh phúc của mẹ là có con trên đời. Có lẽ khi con đọc được bức thư này, mẹ sẽ không còn ở bên con nữa nhưng mẹ muốn con sau này hãy luôn nhớ rằng mẹ mãi bên con, mãi yêu con. Con là điều quý giá, tự hào nhất trong cuộc đời của mẹ”.

Vương Phi và hành trình có con - sinh con nhiều gian nan.

Và rồi, ngày sinh cũng tới, do cân nặng quá lớn, chị không thể sinh thường mà phải lựa chọn phương pháp mổ đẻ. Tuy nhiên, phương pháp sinh này cũng không thể đảm bảo được an toàn vì cơ thể Vương Phi quá lớn, lớp mỡ dày gấp đôi chiều dài kim tiêm gây tê thông thường. Gây mê lần đầu tiên thất bại. Đến lần thứ 2, bác sĩ phải sử dụng kim tiêm đặc biệt dài 15cm, và may mắn đã thành công.

Tuy nhiên, sau khi gây mê thành công, áp lực bắt đầu tới nhiều hơn. Bác sĩ phải mất 5 phút mới tìm được vị trí tử cung. Trong quá trình này, cơ thể Vương Vĩ không còn sức lực, mỡ bụng và sức nặng của đứa trẻ đều sẽ đè lên tim và phổi của cô, gây nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bé trai nặng 3,5kg đã chào đời khỏe mạnh.

Khi nghe bác sĩ thông báo: “Mẹ tròn con vuông”, anh Đức Long bật khóc và ngã quỵ ngay tại chỗ, mẹ chồng vui mừng đến bật khóc. Về phía mình, nhìn con trai nằm trong vòng tay, chị Vương Uy mỉm cười mãn nguyện. "Vừa nhìn thấy đứa bé, tôi liền không có cảm giác đau đớn." Vương Phi cười nói.

Câu nói chỉ 4 chữ: "Mẹ tròn con vuông" của bác sĩ khiến cả nhà vỡ òa hạnh phúc.

Sau đó, các bác sĩ tới thăm khám và khuyên cô nên cố gắng giảm cân sau khi sinh xong. Động lực của chị giờ đây không còn là để mang thai, mà là để sống khỏe mạnh bên gia đình nhỏ của mình. Mẹ chồng cũng thay đổi thái độ với con dâu sau khi cô sinh con. Lần đầu tiên, bà dành cho chị ánh mắt đầy cảm thông và tự tay chăm sóc chị trong những ngày đầu sau sinh.