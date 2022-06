ColosCare Grow+ - Bạn đồng hành của Nhã Phương trên hành trình chăm con

Lần đầu làm mẹ - Chưa bao giờ là điều dễ dàng

Nhã Phương được biết đến là một diễn viên tài năng và xinh đẹp, có sức ảnh hưởng trong làng giải trí Việt. Đặc biệt sau khi kết hôn với nghệ sĩ Trường Giang và đón em bé đầu lòng thì cuộc sống của cô ngày càng được chú ý nhiều hơn.

Trong một video gần Phương chia sẻ, kể từ khi bé Destiny chào đời, cuộc sống của gia đình cô có rất nhiều thay đổi.

Nhã Phương lựa chọn ColosCare Grow+ giúp con phát triển vượt trội

Do đặc thù công việc của diễn viên là những set quay từ sáng sớm đến tối muộn, nên Nhã Phương luôn phải tranh thủ những quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để theo dõi tình hình của con. Cô tâm sự: "Có những ngày bé Destiny sốt, mệt, không chịu ăn là Phương đi làm mà đầu óc cứ nghĩ về con, lo lắng và thương con lắm nhưng vẫn phải cố hoàn thành vì sợ ảnh hưởng tới ekip."



Đặc thù công việc khiến Nhã Phương rất bận rộn, ít thời gian bên con mỗi ngày

Tâm sự của Nhã Phương chính là nỗi niềm chung của không ít các mẹ. Trong video của mình, Nhã Phương cũng cho biết, cô thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi đồng tình từ khán giả: "Con mình sao hay ốm khó nuôi quá, Nhã Phương bày cách cho mình với" rồi thì "Chị ơi làm thế nào để có thể vừa chăm con mà vẫn có thời gian để làm việc hiệu quả?"... Đúng là hành trình nuôi con chưa bao giờ dễ dàng cả, nhất là vào thời điểm giao mùa, trẻ rất dễ bị bệnh, cơ thể mệt mỏi biếng ăn.

Phải làm sao để con luôn có đủ dưỡng chất cần thiết, có sức đề kháng tốt cho các hoạt động hàng ngày là câu hỏi đã khiến Nhã Phương mất rất nhiều thời gian nghiên cứu. Quá trình tìm hiểu giúp Nhã Phương hiểu rằng, lý do khiến các bé hay ốm vặt, biếng ăn là do sức đề kháng của con yếu, không thể tự tạo ra một "tấm khiên" để bảo vệ mình trước các tác nhân gây bệnh.

Nhã Phương dành nhiều thời gian để tìm hiểu các giải pháp giúp con khỏe mạnh

Con miễn dịch khỏe, phát triển chiều cao với ColosCare Grow+

Theo Nhã Phương tìm hiểu, trẻ em có sức đề kháng yếu thường là do hệ miễn dịch chưa phát triển, sức đề kháng còn kém so với người trưởng thành. Đây cũng là lý do trẻ thường xuyên gặp các bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp, ốm vặt... Do vậy, Nhã Phương muốn con khỏe mạnh từ bên trong bằng cách chú trọng tăng cường đề kháng để tạo ra tấm "áo giáp" bảo vệ con trước các tác nhân gây bệnh.

Tâm sự về khoảng thời gian bắt đầu làm mẹ, Nhã Phương cho biết, cô bị choáng ngợp bởi thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ tăng cường đề kháng cho bé. Tuy nhiên, cô luôn cân nhắc xem nhu cầu ưu tiên của mình là gì, từ đó chọn sản phẩm đáp ứng nhu cầu chứ không sa đà vào sản phẩm đa công dụng.

Qua giới thiệu của người quen, Nhã Phương biết đến dòng sản phẩm ColosCare thuộc công ty Nutricare, rất phù hợp cho giai đoạn phát triển này của bé Destiny. Cô chia sẻ: "Điều mình ấn tượng đầu tiên đó chính là hàm lượng sữa non trong ColosCare cao vượt trội. Chưa nói đến trong ColosCare có chứa sữa non nhập khẩu từ Mỹ, giàu kháng thể IgG giúp tăng miễn dịch tự nhiên." Sau khi nghiên cứu, tham khảo các dòng sản phẩm của ColosCare, Nhã Phương quyết định cho Destiny dùng sữa ColosCare Grow+.

Sau khi tìm hiểu, Nhã Phương quyết định cho bé Destiny sử dụng ColosCareGrow+

Nhã Phương chia sẻ, bé Destiny rất thích uống ColosCare Grow+ vì mùi vani thơm, không quá ngọt và không bị ngán. Trong thành phần của ColosCare Grow+ bổ sung sữa non nhập khẩu từ Mỹ chứa kháng thể IgG cùng Vitamin C, Kẽm giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ, bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nhiễm khuẩn thông thường.

Bên cạnh đó, bộ ba Vitamin D3, Vitamin K2 và Canxi Nano có trong sản phẩm còn hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu ở trẻ. "Trộm vía sau 2 tháng sử dụng, con không bị ốm vặt, khỏe mạnh và cao được hơn 2cm, rất tích cực trong các hoạt động hàng ngày." - Nhã Phương hào hứng chia sẻ.

Nhã Phương chia sẻ, bé Destiny trộm vía không còn ốm vặt và còn cao thêm2cm từ khi sử dụng ColosCare Grow+

Theo tìm hiểu của Nhã Phương, ColosCare Grow+ còn có những dưỡng chất quen thuộc như DHA, Choline hỗ trợ phát triển não bộ, cùng Taurine và Axit Folic bảo vệ thị giác. Hơn 30 dưỡng chất có trong ColosCare Grow+ đáp ứng khuyến nghị của Bộ Y tế, hỗ trợ bé phát triển toàn diện.

ColosCare Grow+ – Dinh dưỡng giúp trẻ miễn dịch khỏe, phát triển chiều cao

Từ ngày có ColosCare Grow+, sức khỏe của bé Destiny được cải thiện rất nhiều giúp Nhã Phương có thể tập trung vào công việc, yên tâm hơn trong những chuyến công tác xa nhà. Đây chính là "chân ái" giúp Nhã Phương chăm con nhàn nhã hơn, cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống hàng ngày.

