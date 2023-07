ColosCare 2+ đã được chứng minh lâm sàng giúp con giảm ốm vặt và tăng cân

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosCare 2+ là sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ tăng cường đề kháng khỏe mạnh và cải thiện cân nặng cho bé, được nghiên cứu và phát triển bởi công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare. Đây là đơn vị đạt Thương hiệu quốc gia Dinh dưỡng Y học 6 năm liên tiếp từ 2018, khẳng định vị thế doanh nghiệp uy tín, lớn mạnh và có sản phẩm chất lượng tại Việt Nam.

Đề kháng khỏe là tiền đề giúp bé phát triển vững vàng

Trong giai đoạn đầu đời, hệ miễn dịch của bé còn non nớt trong khi môi trường tiếp xúc hàng ngày lại tiềm ẩn rất nhiều tác nhân gây bệnh. Bé dễ bị vi khuẩn, vi rút tấn công, gây ốm vặt, mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hoá, nhiễm trùng… Ốm vặt kéo dài khiến bé mệt mỏi, kém vận động, chán ăn và thiếu hụt vi chất dinh dưỡng. Nếu không được can thiệp kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé, khiến bé suy dinh dưỡng và lớn chậm hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Đề kháng yếu khiến bé hay ốm vặt, chán ăn, thiếu hụt dinh dưỡng, mẹ lo lắng tìm giải pháp

Bổ sung kháng thể IgG chính là giải pháp tăng cường đề kháng cho bé hiệu quả. IgG là kháng thể được biết đến với khả năng bắt dính cao với các mầm bệnh như virus, vi khuẩn có hại, từ đó ngăn chặn và tiêu diệt chúng, làm giảm tình trạng nhiễm trùng cho cơ thể. Kháng thể IgG được tìm thấy trong sữa non lấy trong 24h đến 48h sau sinh. Trong đó, sữa non 24h được các chuyên gia dinh dưỡng và tổ chức y tế đánh giá là chất lượng nhất, chứa lượng kháng thể IgG cao vượt trội so với các loại sữa non khác.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosCare 2+ chứa hơn 1200 mg kháng thể IgG từ Sữa non 24h nhập khẩu Mỹ cùng Protein dễ hấp thu giúp đề kháng khỏe, bé tăng cân

ColosCare đã được chứng minh lâm sàng giúp bé đề kháng khỏe, tăng cân sau 2 tháng

ColosCare 2+ với Sữa non 24h nhập khẩu Mỹ đã được chứng minh lâm sàng giúp tăng cường sức đề kháng cho bé hiệu quả. Đây là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt mới nhất đến từ nhãn hàng ColosCare. ColosCare 2+ giúp hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn để bé khỏe mạnh, hết ốm vặt nhờ bổ sung hơn 1200mg kháng thể IgG, cao vượt trội từ Sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ - đảm bảo nguồn sữa non có chất lượng tốt nhất.

ColosCare 2+ chứa Protein dễ hấp thu cùng Canxi, Vitamin D3 đã được chứng minh lâm sàng giúp tăng cân, tăng chiều cao sau 2 tháng. Theo kết quả chứng minh lâm sàng, trẻ được bổ sung ColosCare 2 bữa/ngày có kết quả ít ốm vặt hơn, giảm biếng ăn, chỉ số cân nặng và chiều cao tăng sau 2 tháng sử dụng. Cũng theo báo cáo chứng minh lâm sàng, tình trạng suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng ở nhóm can thiệp đã giảm hơn 10,9% so với nhóm không can thiệp.

Ngoài ra ColosCare 2+ còn hỗ trợ giúp tiêu hoá khoẻ, giảm các tình trạng tiêu chảy, táo bón nhờ bộ đôi chất xơ HMO và lợi khuẩn Probiotic, từ đó tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng để bé tăng cân khỏe mạnh.

ColosCare có sữa bột và sữa bột pha sẵn, vị ngọt thanh không đặc ngấy, bé thích mê

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosCare 2+ dành cho bé từ 2 đến 10 tuổi cần tăng cường đề kháng, hết ốm vặt để tăng cân, khoẻ mạnh hơn. Sản phẩm có thêm sữa bột pha sẵn tiện lợi với 2 định lượng 110ml và 180ml, giá trị dinh dưỡng tương đương sữa bột, vị ngon bé thích mê. Bộ đôi ColosCare chính là lựa chọn hoàn hảo giúp bé yêu luôn được bảo vệ tốt nhất dù ở bất cứ đâu và là người bạn đồng hành cùng mẹ chăm bé đề kháng khỏe, tăng cân vượt trội.

Thông tin sản phẩm và tư vấn dinh dưỡng, liên hệ:

- Website: nutricare.com.vn/san-pham/cho-be/sua-bot-coloscare-2.html

- Fanpage: facebook.com/ColosCare/

- Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

ColosCare 2+ có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 03/XNQC- BQLATTP do Ban quản lý An toàn thực phẩm - thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 16/3/2023.

Đơn vị phân phối: Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare

Địa chỉ: Số 5, ngõ 9/76 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.