ColosBaby Gold được chuyên gia tin chọn tại Webtretho Awards 2025

Sự ghi nhận từ giới chuyên môn dành cho ColosBaby Gold được xem là một cột mốc quan trọng về chất lượng và nền tảng khoa học giúp mẹ thêm niềm tin khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con.

Theo ban tổ chức, các sản phẩm được đề cử và trao giải ở hạng mục này phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe từ uy tín thương hiệu, thành phần dinh dưỡng đến bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả sử dụng. Đây cũng là xu hướng chung của thị trường khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có cơ sở khoa học rõ ràng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Thực tế cho thấy, phụ huynh hiện nay không chỉ lựa chọn sản phẩm dựa trên quảng cáo hay kinh nghiệm truyền miệng, mà ngày càng chú trọng đến các nghiên cứu thực nghiệm, số liệu cụ thể và đánh giá từ chuyên gia. Với trẻ nhỏ – nhóm đối tượng có hệ miễn dịch và tiêu hóa chưa hoàn thiện – yêu cầu này càng trở nên khắt khe hơn.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby Gold là một trong những bộ sản phẩm chủ lực được VitaDairy đầu tư nghiên cứu liên tục cải tiến trong nhiều năm hướng đến sự đột phá về giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ miễn dịch và tăng trưởng cho trẻ. Với sự kết hợp của hàm lượng cao sữa non ColosIgG 24h, HMO và lợi khuẩn Bifidus đã góp phần tạo ra "lá chắn" hỗ trợ tăng cường đề kháng và bảo vệ trẻ hiệu quả.

Đồng thời, bộ công thức ColosBaby Gold còn bổ sung Đạm Whey thủy phân, chất béo MCT cùng hệ Probiotics – Prebiotics hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu tốt và tăng cân đều đặn. Kết hợp cùng canxi, vitamin D3 và photpho cho hệ xương răng chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao. ColosBaby Gold cũng được thêm DHA, Omega 3 và 6 giúp phát triển trí não và thị giác phù hợp với giai đoạn vàng khám phá thế giới quan của trẻ.

Nhằm đánh giá hiệu quả của việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng và đề kháng cho trẻ ở độ tuổi mầm non, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã phối hợp với VitaDairy để thực hiện nghiên cứu "Hiệu quả sử dụng sản phẩm dinh dưỡng đường uống đối với tình trạng dinh dưỡng ở trẻ từ 24-59 tháng tuổi tại tỉnh Thái Nguyên". Theo đó, hiệu quả của sản phẩm đã được đánh giá thông qua nghiên cứu can thiệp có đối chứng thực hiện trên 899 trẻ từ 24 đến 59 tháng tuổi.

Kết quả cho thấy, sau thời gian can thiệp, nhóm trẻ sử dụng ColosBaby ghi nhận mức tăng trưởng về cân nặng và chiều cao cao hơn so với nhóm chứng, đồng thời cải thiện tình trạng nguy cơ suy dinh dưỡng. Đối với tình trạng bệnh tật của trẻ trong 3 tháng, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ bị sốt và sổ mũi (triệu chứng ban đầu của tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp) ở nhóm dùng ColosBaby Gold giảm sau thời gian can thiệp, và giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng.

Việc sản phẩm ColosBaby được vinh danh ở hạng mục được các chuyên gia tin chọn không chỉ là niềm tự hào của một nhãn hàng mà còn là minh chứng cho năng lực sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa ở ngành hàng tỷ đô này. Đặc biệt giải thưởng này còn có ý nghĩa rất lớn khi các công trình nghiên cứu khoa học được đầu tư bài bản, nghiêm túc của doanh nghiệp đã thuyết phục được những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của các chuyên gia. Trước đó, ColosBaby cũng là sản phẩm được vinh danh hạng mục danh giá nhất tại IuFost – Singapore 2022 với giải thưởng "Product and Process Innovation".

Thời gian qua, VitaDairy là một trong những thương hiệu quen thuộc đồng hành cùng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về dinh dưỡng miễn dịch. Điều này tạo điều kiện để VitaDairy có nhiều cơ hội trao đổi kiến thức chuyên môn và nắm bắt xu hướng mới để cập nhật và cải tiến sản phẩm, mang đến giải pháp dinh dưỡng hiệu quả cho cộng đồng. Theo công bố của Vietnam Report, VitaDairy là một trong top 5 doanh nghiệp sữa uy tín nhất năm 2025.

Sự công nhận từ giới chuyên môn và các giải thưởng không chỉ là "thước đo vàng" cho chất lượng và hiệu quả của ColosBaby mà còn cho thấy định hướng đúng đắn của doanh nghiệp trong việc đầu tư bài bản vào nghiên cứu khoa học. Điều này góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng trước bối cảnh các tiêu chuẩn lựa chọn dinh dưỡng đang ngày càng khắt khe.

