Mới đây, POPS đã bổ sung vào kho nội dung vui học thông minh trên ứng dụng POPS Kids bằng 8 series thiếu nhi được yêu thích hàng đầu thế giới, gồm Cocomelon, Little Baby Bum, Go Buster, Gecko’s Garage, Toddler Fun Learning, Blippi, Arpo và Morphle. Đạt thành tích ấn tượng nhất trong đó là Cocomelon với hơn 100 triệu người theo dõi và Little Baby Bum với hơn 30 tỷ lượt xem toàn cầu. Tất cả được chiếu trên ứng dụng POPS Kids từ ngày 10/3.

Cocomelon và Little Baby Bum – 2 series thiếu nhi “tỷ views” đình đám nhất thế giới đã có mặt trên ứng dụng POPS Kids

Cocomelon

Cocomelon là series thiếu nhi cực kỳ nổi tiếng, từ tháng 12/2020, kênh YouTube cùng tên của series này đã thu về hơn 100 triệu người đăng ký theo dõi, hiện đang xếp thứ 3 trên toàn thế giới. Với cách dẫn dắt sinh động cùng âm nhạc và hoạt cảnh vui nhộn, Cocomelon giúp trẻ mẫu giáo thích thú với chữ cái, làm quen với các con số, âm thanh động vật, màu sắc và nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

Không chỉ mang về 150 tập Cocomelon được đánh giá cao nhất trong cả series, POPS còn đặc biệt phát hành độc quyền 72 tập mới nhất của series này tại Việt Nam trên ứng dụng POPS Kids.

Little Baby Bum gồm 300 tập phim với thời lượng 2 phút/ tập được xây dựng tỉ mỉ cho trẻ em trong độ tuổi từ 1-4. Các bé sẽ có thể khám phá tiềm năng cảm xúc, thể chất và nhận thức của mình bằng cách hát cùng Mia 6 tuổi và bạn bè trong một thế giới kỳ diệu. Series hiện đạt hơn 30 tỷ lượt xem trên toàn cầu, được chuyển thể thành đồ chơi, album, sách và có cả một chương trình trực tiếp nổi tiếng.

Chương trình riêng của một nhân vật trong Little Baby Bum được yêu thích là Buster, với tên Go Buster cũng đạt hơn 200 triệu lượt xem hàng tháng và được trẻ em từ 2-5 tuổi yêu thích.



Các nhân vật chính của Gecko's Garage, Blippi và Toddler Fun Learning

Cũng giúp trẻ có nhận thức cơ bản về màu sắc, hình dạng và số là Gecko's Garage, tuy nhiên cách mà chú ếch Gecko làm là chỉ cho các bạn nhỏ từ 3-5 tuổi tìm hiểu về xe. Tương tự, Blippi sẽ là lựa chọn phù hợp cho các bé để làm quen với nhiều vật dụng trong nhà, phương tiện di chuyển, động vật, thế giới tự nhiên và vô vàn những điều thú vị khác. Còn Toddler Fun Learning sẽ tạo cho bé niềm yêu thích với việc học chữ, học đếm.

Không có lời thoại, series Apro với nhân vật chính là chú người máy Apro sẽ giúp trẻ em từ 4-8 tuổi xây dựng sự hiểu biết về giao tiếp không lời như ngôn ngữ cơ thể và nét mặt.



Các cuộc phiêu lưu trong series Morphle sẽ giúp bé 3-6 tuổi tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề nhanh nhạy, hiểu về tình bạn



Với việc bổ sung 8 nội dung hấp dẫn hàng đầu thế giới này lên ứng dụng POPS Kids, POPS mong muốn mở rộng kho nội dung, đa dạng hoá thể loại và gia tăng lựa chọn an toàn, bổ ích cho khán giả nhí Việt Nam. Quan trọng hơn là đồng hành cùng các phụ huynh Việt trong +hành trình giúp thế hệ trẻ tương lai phát triển toàn diện về mọi mặt.

Đến nay, POPS đã cung cấp trên ứng dụng POPS Kids hơn 30.000 video hấp dẫn khác, an toàn dành cho các bạn nhỏ do POPS sản xuất và mua bản quyền từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, có thể kể đến như các bộ phim hoạt hình Doraemon, Pokémon, Tom & Jerry, Ben10, The PowerPuff Girls, Simon’s cat, We Bare Bears...Các chương trình vui học kỹ năng sống, tiếng anh như STEM Thế giới khoa học, We learn we play, BabyRiki… hay những video ca nhạc đặc sắc như series ca nhạc thiếu nhi "tỷ view" Mầm Chồi Lá… Các nội dung trên ứng dụng đều được thông qua kiểm duyệt kỹ lưỡng, cùng nhiều tính năng bảo vệ trẻ em thông minh trên internet, giúp các phụ huynh yên tâm.

Hiện, POPS Kids đã sở hữu gần 3 triệu người xem, là ứng dụng nội dung giáo dục và giải trí an toàn hàng đầu dành cho trẻ em Việt Nam. Ứng dụng có mặt trên trên các hệ điều hành iOS, Android, Samsung smartTV, LG smartTV, Sony TV và dự kiến sẽ có phiên bản website vào cuối tháng 3/2021.

Tải ứng dụng POPS Kids để xem nhiều chương trình thiếu nhi hấp dẫn: https://popskids.onelink.me/X36W/POPSKIDS