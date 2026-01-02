Cốc nước xanh dưỡng da trắng phát sáng cho Phạm Băng Băng: “Uống cốc này là cả ngày chẳng muốn ăn gì nữa”

Nhắc đến làn da trắng phát sáng như "ánh trăng" của Phạm Băng Băng, nhiều năm qua netizen vẫn luôn tò mò: rốt cuộc cô dưỡng trắng bằng cách nào mà gần như không đổi suốt cả thập kỷ. Từ chế độ ăn uống, sinh hoạt cho đến các bước skincare, tất cả đều từng được đồn đoán nhưng chưa bao giờ được nữ diễn viên chia sẻ rõ ràng. Mãi đến gần đây, Phạm Băng Băng mới chính thức "mở khóa" bí quyết dưỡng trắng của mình, từ một cốc nước uống chống oxy hóa mỗi ngày cho đến quy trình dưỡng da ngược chuẩn chỉnh .

Ảnh IGNV

Cốc nước chống oxy hóa: Bí quyết dưỡng trắng từ bên trong của Phạm Băng Băng

Trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng chia sẻ rằng cô rất thích tự làm những món đồ uống giúp da trắng sáng ngay tại nhà. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Muốn da trắng thì phải kết hợp cả bên trong lẫn bên ngoài, không thể thiếu một trong hai."

Công thức đồ uống dưỡng trắng mà Phạm Băng Băng uống mỗi ngày gồm:

Rau bina (cải bó xôi); Cải xoăn (kale); 1/2 quả bơ; 2 lát dứa; 3 lát lê; 1 quả chanh dây; Một chút nước cốt chanh; Một ít dầu tốt cho cơ thể; 1 gói bột protein; 400ml nước lọc.

Tất cả được xay nhuyễn thành sinh tố. Phạm Băng Băng cho biết, bơ giúp đồ uống sánh mịn như milkshake, chanh dây tạo hương vị dễ uống hơn, còn chanh giúp khử mùi hăng của rau xanh. Điều đặc biệt là cốc nước này giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin, vừa hỗ trợ làm sáng da, vừa giúp no lâu, hạn chế thèm ăn. Cô hài hước chia sẻ: "Uống xong cốc này là cả ngày chẳng muốn ăn gì nữa."

Phạm Băng Băng hướng dẫn chế biến đồ uống dưỡng trắng (Nguồn IGNV).

Dưỡng trắng là cuộc chiến lâu dài, không phải chuyện ngày một ngày hai

Không chỉ chú trọng vào ăn uống, Phạm Băng Băng còn rất nghiêm túc trong quy trình skincare. Cô cho biết thời điểm dưỡng da yêu thích nhất là sau khi tập thể dục, khi cơ thể ra mồ hôi và lỗ chân lông giãn nở, khả năng hấp thụ dưỡng chất sẽ tốt hơn.

Sau khi làm sạch da, Phạm Băng Băng thường rửa mặt lại bằng nước lạnh để da săn chắc và mịn màng hơn. Các bước dưỡng da ban ngày của cô lần lượt là: Mặt nạ - nước cân bằng - serum - kem dưỡng - sữa dưỡng.

Với buổi tối, nữ diễn viên áp dụng phương pháp dưỡng trắng hai lớp: sau khi thoa serum làm trắng, cô thoa một lớp kem dưỡng trắng thật dày làm nền, tiếp đó đắp thêm mặt nạ làm trắng. Sau khi tháo mặt nạ, cô lại lặp lại toàn bộ các bước dưỡng da thêm một lần nữa.

Phạm Băng Băng chia sẻ: "Dưỡng trắng là một cuộc chiến bền bỉ. Đặc biệt là vào cuối hè, khi da đã tích tụ tổn thương do ánh nắng, càng cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn."

Ảnh IGNV

Quy trình ngược đời nhưng hiệu quả: Thoa kem trước, sữa sau

Một điểm đặc biệt trong routine của Phạm Băng Băng khiến nhiều người bất ngờ là cô luôn dùng kem dưỡng trước rồi mới đến sữa dưỡng. Theo cô, kem dưỡng có kết cấu đậm đặc, giàu dưỡng chất hơn, dùng trước để nuôi da sâu, sau đó sữa dưỡng sẽ giúp khóa ẩm và tăng hiệu quả làm trắng.

Nữ diễn viên cho biết, nếu cảm thấy kem dưỡng quá dày vào ban ngày, có thể linh hoạt thay bằng sữa dưỡng. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng sản phẩm dưỡng trắng nên dùng trọn bộ cùng dòng để tránh kích ứng và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nguồn TVBS