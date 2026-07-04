Mỗi quốc gia đều có những "công thức" chăm sóc sắc đẹp đặc trưng. Nếu phụ nữ Hàn Quốc yêu thích trà xanh và nhân sâm, người Pháp nổi tiếng với thói quen thưởng thức rượu vang đỏ thì tại Nhật Bản, nhiều người lại ưu tiên những loại nước ép có màu tím đậm được làm từ việt quất, nho tím và mâm xôi. Không chỉ có hương vị thanh mát, thức uống này còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, góp phần bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng và quá trình lão hóa.

Điểm tạo nên sức hút của bộ ba trái cây này là anthocyanin – sắc tố tự nhiên tạo nên màu tím, xanh đậm hoặc đỏ của nhiều loại quả. Đây cũng là một trong những chất chống oxy hóa được nghiên cứu nhiều nhờ khả năng hỗ trợ trung hòa các gốc tự do, yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da.

Khi được bổ sung đều đặn thông qua chế độ ăn uống, anthocyanin có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động từ môi trường, đồng thời hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu. Nhờ đó, làn da có xu hướng trở nên tươi tắn, đều màu và rạng rỡ hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy hợp chất này có thể hỗ trợ giảm tác động của tia UV lên da, tuy nhiên không thể thay thế các biện pháp chống nắng như kem chống nắng hay quần áo bảo hộ.

Không chỉ đẹp da, thức uống màu tím còn hỗ trợ giữ dáng

Lối sống của người Nhật luôn đề cao việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Thay vì sử dụng nhiều đồ uống có đường, họ thường ưu tiên nước ép trái cây nguyên chất hoặc sinh tố ít đường để bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa.

Việt quất và mâm xôi đều chứa lượng chất xơ khá cao, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn. Trong khi đó, nho tím cung cấp nhiều vitamin cùng các hợp chất thực vật có lợi, giúp bổ sung năng lượng mà vẫn phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng nếu sử dụng với lượng hợp lý.

Chính vì vậy, nhiều người lựa chọn thức uống màu tím như một phần trong chế độ ăn lành mạnh, vừa giúp bổ sung dưỡng chất, vừa hỗ trợ duy trì vóc dáng và sức khỏe tổng thể.

Cách làm nước ép màu tím đơn giản tại nhà

Bạn hoàn toàn có thể tự chuẩn bị thức uống này với những nguyên liệu dễ tìm. Chỉ cần một nắm việt quất, vài quả nho tím bỏ hạt và một ít mâm xôi, sau đó xay cùng nước lọc hoặc sữa hạt không đường là đã có ngay một ly nước ép giàu dinh dưỡng.

Nếu muốn tăng cảm giác no hoặc bổ sung thêm dưỡng chất, có thể cho thêm hạt chia hoặc một lượng nhỏ mật ong nguyên chất. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng quá nhiều đường để giữ trọn giá trị dinh dưỡng của trái cây.

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước ép trái cây cũng không phải "thần dược" giúp làn da đẹp lên chỉ sau vài ngày. Để duy trì làn da khỏe mạnh, cần kết hợp với chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, chống nắng đúng cách và duy trì lối sống lành mạnh. Một ly nước ép màu tím mỗi ngày có thể là sự bổ sung thú vị cho thực đơn, nhưng vẻ đẹp bền vững vẫn đến từ những thói quen được duy trì đều đặn theo thời gian.