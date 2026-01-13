Coach mở ra không gian mới tại Aeon Mall Tân Phú - Khởi đầu hành trình phong cách 2026

Trong những ngày đầu mở cửa, cửa hàng đã đón tiếp nhiều gương mặt quen thuộc trong giới sáng tạo nội dung và thời trang đến tham quan, trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại không gian mới.

Song song với không gian được định hình tinh tế, Coach tiếp tục khẳng định tinh thần "Expressive Luxury" - khái niệm sang trọng gắn liền với sự tự do thể hiện bản sắc cá nhân. Thông qua những thiết kế phụ kiện và túi xách mang tính ứng dụng cao, chú trọng chất lượng, độ bền và tính linh hoạt, Coach hướng đến thế hệ khách hàng trẻ trung, năng động, đồng thời đáp ứng phong cách sống hiện đại của giới công sở. Từ Gen Z đến những người làm việc trong môi trường văn phòng, các thiết kế của Coach trở thành lựa chọn đồng hành quen thuộc, phản ánh cá tính, thẩm mỹ và nhịp sống đương đại.

Không gian cửa hàng mang tinh thần hiện đại, đậm chất Coach

Nhiều thiết kế đa dạng, tinh tế trong từng chi tiết





Tiếp nối dấu ấn khai trương, từ ngày 08 tháng 01 năm 2026, Coach mang đến trải nghiệm cá nhân hóa hangtag (Coach Hangtag Personalization / Coach Monogram Service) tại cửa hàng AEON MALL Tân Phú. Hoạt động được thực hiện miễn phí cho tất cả khách hàng có hóa đơn mua sắm tại cửa hàng, cho phép khách hàng dập tên, ký tự hoặc trang trí hangtag da theo phong cách cá nhân. Trải nghiệm này không chỉ tôn vinh tinh thần thủ công của Coach mà còn mang đến cơ hội để mỗi thiết kế trở thành một dấu ấn mang đậm cá tính riêng.

Trải nghiệm cá nhân hóa hangtag da tại Coach

Trải nghiệm nhiều mẫu trang trí Hangtag da đa dạng tại Coach - đậm nét cá nhân hóa

Hướng đến không khí Tết Nguyên đán, vào ngày 23 tháng 01 năm 2026, Coach tiếp tục tổ chức hoạt động Custom Calligraphy Couplets - Họa thư pháp trên liễn , mang đến một không gian giao thoa giữa thẩm mỹ đương đại và giá trị văn hóa truyền thống. Khách hàng có thể ghé thăm cửa hàng để trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa và cùng Coach chào đón mùa lễ hội sắp đến.

Với không gian mới cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm được tuyển chọn, Coach AEON MALL Tân Phú hứa hẹn trở thành điểm hẹn phong cách, nơi khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần thủ công, cá tính và cảm hứng sống hiện đại của Coach.

THƯƠNG HIỆU COACH Coach là một thương hiệu toàn cầu được thành lập tại New York vào năm 1941. Dưới tầm nhìn sáng tạo của Giám đốc Nghệ thuật Stuart Vevers và cảm hứng từ tinh thần cởi mở, dũng cảm của chính quê hương New York, thương hiệu kiến tạo những sản phẩm tinh xảo, bền bỉ để mỗi cá nhân tự tin khẳng định bản thân. Coach là thương hiệu thuộc Tapestry, Inc. Tập đoàn Tapestry hiện được niêm yết công khai trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York với mã cổ phiếu TPR. THƯƠNG HIỆU COACH TẠI MAISON Các sản phẩm chính hãng của Coach được phân phối độc quyền bởi Maison - địa chỉ uy tín với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Tại đây, bất cứ ai cũng có thể tận hưởng trọn vẹn tinh thần "accessible luxury" với những món đồ sang trọng. Maison đã đưa các sản phẩm của Coach trở nên gần gũi và dễ dàng mua sắm hơn đối với các tín đồ thời trang, với sự đa dạng cả về mẫu mã cùng mức giá hợp lý, xứng tầm chất lượng với các chính sách tốt nhất. THÔNG TIN LIÊN HỆ MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL CORPORATION Địa chỉ: 189 - 197, Dương Bá Trạc, Phường Chánh Hưng, TP.Hồ Chí Minh Hotline: 1900 252 538 TRẢI NGHIỆM CỬA HÀNG COACH: COACH SAIGON CENTRE: L1-09 Saigon Centre, Ho Chi Minh City - 028 3821 0390 COACH LOTTE WEST LAKE: L1-21 Lotte Mall West Lake, Ha Noi City - 024 3200 0699 COACH AEON MALL TÂN PHÚ: GF, AEON MALL Tan Phu, Ho Chi Minh City - 028 3622 5828



