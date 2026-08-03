Nhắc đến những cặp đôi hạnh phúc và được yêu mến nhất Vbiz, Diệu Nhi và Anh Tú Atus luôn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sau nhiều năm đồng hành từ lúc chưa nổi tiếng đến khi cùng có chỗ đứng trong làng giải trí, cả hai vẫn giữ được sự ngọt ngào, hài hước và những màn "phát cẩu lương" khiến khán giả không khỏi thích thú. Một người điềm đạm, một người nhí nhảnh, nũng nịu, chính sự đối lập ấy lại tạo nên sức hút rất riêng cho cặp đôi.

Thế nhưng, bên cạnh cuộc hôn nhân viên mãn, Diệu Nhi còn khiến công chúng bất ngờ bởi màn "thăng hạng" ngoạn mục về ngoại hình. Từ hình ảnh cô nàng hài hước với phong cách có phần đơn giản ngày nào, nữ diễn viên giờ đây sở hữu vóc dáng thon gọn, đường nét gương mặt ngày càng sắc sảo cùng gu thời trang ngày một cuốn hút. Dù diện những set đồ nữ tính, thanh lịch hay cá tính, năng động, Diệu Nhi đều mang đến cảm giác trẻ trung, hiện đại, khiến nhiều người nhận xét rằng ở ngưỡng 35+, cô vẫn mặc đẹp, trẻ trung và "slay" chẳng kém các cô gái tuổi đôi mươi.

Visual ngày càng thăng hạng của Diệu Nhi

Trong bộ ảnh mới đăng tải lên Instagram cá nhân, Diệu Nhi chọn set áo crop top nhún bèo phối cùng chân váy maxi xếp tầng đồng điệu. Thiết kế giúp khoe vòng eo săn chắc, trong khi đường xẻ tà tạo cảm giác thanh thoát và kéo dài đôi chân. Đôi sandal hoa trắng là điểm nhấn vừa đủ, khiến tổng thể mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, nữ tính nhưng không quá "bánh bèo".

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Khác hẳn hình ảnh mềm mại, Diệu Nhi chuyển sang phong cách mạnh mẽ với áo khoác dáng military, áo 2 dây da, quần short đinh tán và boots mũi nhọn. Kính mắt nhỏ cùng mái tóc duỗi thẳng càng tăng cảm giác sắc lạnh. Cách phối đồ monochrome giúp tổng thể cá tính nhưng vẫn thời thượng, cho thấy nữ diễn viên khá chịu khó thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau.

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Khi đi biển, Diệu Nhi diện set đồ trắng đồng bộ gồm crop top hai dây phối cùng quần ống phồng bo chun đnag là hot trend mùa hè này. Chất liệu vải mỏng nhẹ, nhiều chi tiết bèo nhún tạo cảm giác mềm mại, nữ tính mà không quá "bánh bèo". Cô nàng giữ bảng màu trắng xuyên suốt, chỉ nhấn bằng đôi dép xỏ ngón màu xanh pastel, túi tote trong suốt và mũ bucket vải nhăn. Những phụ kiện này giúp tổng thể trông thoải mái, đúng tinh thần nghỉ dưỡng nhưng vẫn có gu.

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Cùng là gam trắng, người đẹp 9x chọn một chiếc váy mini trắng dáng halter, thiết kế khá đơn giản với phần eo rút dây nhẹ giúp tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn và tôn đôi chân dài. Toàn bộ outfit gần như không có phụ kiện nổi bật ngoài scrunchie trắng buộc tóc, để chiếc váy trở thành tâm điểm. Kiểu tóc buộc lệch thấp cùng layout makeup trong trẻo khiến tổng thể mang cảm giác trẻ trung, thanh lịch và rất "clean girl". Đây cũng là kiểu trang phục dễ ứng dụng cho nhiều dịp như hẹn hò, cafe cuối tuần hay du lịch, đúng với tinh thần đơn giản nhưng vẫn sang mà Diệu Nhi theo đuổi trong thời gian gần đây.

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Ngay cả khi diện đồ ôm sát theo vibe thể thao năng động, Diệu Nhi vẫn khéo léo tạo điểm nhấn bằng chi tiết ren trắng ở viền áo và quần, kết hợp cùng băng đô ren đồng điệu. Dáng quần capri đang "làm mưa làm gió" làng thời trang cũng được nữ diễn viên "giải đề" một cách hoàn hảo, tôn lên đôi chân thon dài chuẩn chỉnh của bà xã Anh Tú.

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