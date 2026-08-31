Cô thư ký nổi tiếng nhất châu Á: Visual quá nét, style công sở đỉnh đến nỗi thành biểu tượng

Nhắc đến những hình tượng nữ công sở đình đám trên màn ảnh Hàn, Kim Mi So do Park Min Young thủ vai trong What's Wrong With Secretary Kim (Thư Ký Kim Sao Thế) chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Lên sóng năm 2018, bộ phim kể về chuyện tình giữa Phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) và cô thư ký Kim Mi So - người bất ngờ xin nghỉ việc sau 9 năm luôn kề cận, xử lý mọi công việc lớn nhỏ cho vị sếp nổi tiếng tài giỏi nhưng cũng tự luyến hết phần thiên hạ.

Cặp đôi thư ký - chủ tịch từng khuynh đảo châu Á.

Bên cạnh chuyện tình hài hước, ngọt ngào của cặp đôi chính, thời trang của Kim Mi So cũng là một trong những điểm khiến nhân vật này được yêu thích suốt nhiều năm. Là thư ký của một Phó chủ tịch, cô gần như lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, từ mái tóc buộc gọn, lối trang điểm nhẹ nhàng cho đến những bộ đồ công sở thanh lịch. Đặc biệt, vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài nữ tính của Park Min Young càng giúp những trang phục vốn khá quen thuộc trở nên nổi bật khi lên hình.

Điều thú vị là 8 năm đã trôi qua nhưng nhiều outfit của thư ký Kim đến nay vẫn có thể mặc đẹp ngoài đời. Cô chủ yếu diện sơ mi hoặc áo blouse cùng chân váy bút chì cạp cao, màu sắc cũng rất dễ ứng dụng như trắng, đen, hồng pastel hay xanh nhạt. Không chạy theo những thiết kế cầu kỳ, tủ đồ của Kim Mi So ghi điểm nhờ phom dáng vừa vặn, màu sắc trang nhã và cách phối đơn giản. Đây cũng là lý do phong cách của cô đến nay vẫn được nhiều chị em công sở tham khảo.

Một trong những outfit đặc trưng nhất chính là combo blouse + chân váy bút chì. Ở set đồ đầu tiên, chiếc blouse hồng phấn với chi tiết bèo mềm mại được sơ vin cùng chân váy trắng ôm sát. Hai gam màu sáng đặt cạnh nhau tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính, trong khi phần cạp cao và phom váy ôm giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn. Kiểu tóc đuôi ngựa cao cũng là mảnh ghép rất "Kim Mi So": đơn giản, chuyên nghiệp nhưng vẫn trẻ trung. Đây cũng là cách nhân vật cân bằng giữa hai yếu tố tưởng đối lập - một cô thư ký chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc.

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Đến sơ mi trắng và chân váy hồng pastel, công thức thậm chí còn cơ bản hơn nhưng hiệu quả lại cực ổn. Sơ mi trắng được thiết kế tối giản, tay xắn lửng, sơ vin gọn vào chân váy cạp cao. Thay vì những gam đen, xám thường thấy trong thời trang văn phòng, màu hồng giúp diện mạo trở nên tươi tắn và mềm mại.

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Với blouse hồng nude phối chân váy bút chì xám, Kim Mi So tiếp tục cho thấy khả năng biến những món đồ công sở quen thuộc trở nên cực kỳ nữ tính. Chiếc blouse có phần cổ xếp nếp, dây buộc mềm cùng chi tiết bèo ở tay tạo cảm giác bay bổng, cân bằng với phom váy ôm khá nghiêm túc phía dưới. Bảng màu hồng phấn - xám cũng rất "dịu mắt", vừa đủ ngọt ngào mà vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp. Đặc biệt, chân váy cạp cao ôm sát giúp tôn vòng eo và vóc dáng thanh mảnh của Park Min Young, khiến tổng thể dù kín đáo vẫn rất cuốn hút.

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Ở outfit tiếp theo, sơ mi xanh pastel và chân váy xám ton-sur-ton lại đơn giản hơn hẳn. Không bèo nhún hay thắt nơ cầu kỳ, chiếc sơ mi dáng mềm được sơ vin gọn gàng vào chân váy bút chì, tạo nên tổng thể thanh thoát và chỉn chu. Hai gam xanh nhạt – xám có sắc độ gần nhau khiến outfit trông nhẹ nhàng, sang và đặc biệt dễ ứng dụng ngoài đời.

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Kim Mi So cũng không bị đóng khung hoàn toàn trong sơ mi và chân váy. Chiếc váy hai dây đen mặc layer bên ngoài áo sáng màu cho thấy một phiên bản đời thường, trẻ trung hơn của nhân vật. Phom váy chữ A ngắn giúp tổng thể bớt "công sở", trong khi lớp áo bên trong vẫn giữ nét kín đáo. Túi xách màu nude và trang sức nhỏ tiếp tục cho thấy cách phối phụ kiện rất tiết chế: không có món nào cố giành spotlight nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một tổng thể hài hòa.

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