Cô thư ký nổi tiếng nhất châu Á: Visual quá nét, style công sở đỉnh đến nỗi thành biểu tượng

Style công sở của mỹ nhân này sau 8 năm nhìn lại vẫn đẹp khó chê.
Nhắc đến những hình tượng nữ công sở đình đám trên màn ảnh Hàn, Kim Mi So do Park Min Young thủ vai trong What's Wrong With Secretary Kim (Thư Ký Kim Sao Thế) chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Lên sóng năm 2018, bộ phim kể về chuyện tình giữa Phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) và cô thư ký Kim Mi So - người bất ngờ xin nghỉ việc sau 9 năm luôn kề cận, xử lý mọi công việc lớn nhỏ cho vị sếp nổi tiếng tài giỏi nhưng cũng tự luyến hết phần thiên hạ.
Bên cạnh chuyện tình hài hước, ngọt ngào của cặp đôi chính, thời trang của Kim Mi So cũng là một trong những điểm khiến nhân vật này được yêu thích suốt nhiều năm. Là thư ký của một Phó chủ tịch, cô gần như lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, từ mái tóc buộc gọn, lối trang điểm nhẹ nhàng cho đến những bộ đồ công sở thanh lịch. Đặc biệt, vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài nữ tính của Park Min Young càng giúp những trang phục vốn khá quen thuộc trở nên nổi bật khi lên hình.
Điều thú vị là 8 năm đã trôi qua nhưng nhiều outfit của thư ký Kim đến nay vẫn có thể mặc đẹp ngoài đời. Cô chủ yếu diện sơ mi hoặc áo blouse cùng chân váy bút chì cạp cao, màu sắc cũng rất dễ ứng dụng như trắng, đen, hồng pastel hay xanh nhạt. Không chạy theo những thiết kế cầu kỳ, tủ đồ của Kim Mi So ghi điểm nhờ phom dáng vừa vặn, màu sắc trang nhã và cách phối đơn giản. Đây cũng là lý do phong cách của cô đến nay vẫn được nhiều chị em công sở tham khảo.