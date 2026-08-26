Có phước như gái Việt sinh năm 1997: Nâng khăn sửa túi cho BLACKPINK, "cầm đầu" nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới

FENG và Lim Feng vừa ghi dấu thêm một cột mốc ấn tượng trên bản đồ thời trang quốc tế. Mới đây, trong đêm diễn thuộc khuôn khổ After Hours Til Dawn Tour tại Dublin (Ireland), The Weeknd - nam nghệ sĩ từng được Kỷ kỷ lục Guinness công nhận là "ngôi sao âm nhạc nổi tiếng nhất hành tinh" năm 2023 - đã xuất hiện kiêu hãnh trong chiếc áo khoác dáng dài thuộc Bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của FENG. Thiết kế phom dáng oversized cá tính với phần cổ dựng cao kết hợp cùng bề mặt da được xử lý thô ráp ăn khớp với tinh thần kịch tính, ma mị trên sân khấu của nam nghệ sĩ.

The Weeknd diện FENG trên sân khấu After Hours Til Dawn Tour tại Dublin (Ireland).

Đây là một thiết kế vừa ra mắt rong BST FW 26 vào tháng 3 năm nay.

Mối duyên thời trang này càng trở nên đặc biệt khi nhìn lại màn gây bão truyền thông quốc tế của Lim Feng vào đầu tháng 7. Xuất hiện tại đêm nhạc của The Weeknd ở Pháp, nhà thiết kế người Việt từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi mang theo mẫu túi độc bản Bespoke "The Weeknd" Bag - một sản phẩm do lên ý tưởng chế tác mô phỏng chi tiết phần đầu của The Weeknd với hy vọng xin được chữ ký của anh.

Chiếc “The Weeknd” Bag do Lim Feng sáng tạo.

Hình ảnh Lim Feng ôm chiếc túi "thủ cấp" độc dị giữa đám đông nhanh chóng viral với hàng triệu lượt xem. Bên cạnh sự ngỡ ngàng và tự hào từ khán giả Việt Nam khi nhận ra đồng hương, ý tưởng táo bạo này cũng vô tình nhận ý kiến trái chiều từ dư luận quốc tế khi cho rằng hành động mang tính khiêu khích. Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau, The Weeknd bằng một cách nào đó đã đáp lại tấm lòng fangirl của Lim Feng khi khoác lên mình sáng tạo từ thương hiệu Việt Nam trên sân khấu concert tầm cỡ.

Với sản phẩm bespoke này, Lim Feng có thời điểm đã trở thành cô fangirl nổi tiếng nhất của The Weeknd.

Trước khi chinh phục The Weeknd, những viên gạch vững chắc đưa tên tuổi FENG vươn tầm quốc tế đã được bồi đắp qua hàng loạt màn hợp tác cùng các biểu tượng K-pop hàng đầu.

Trong dự án solo ZEN, công chúng được dịp "rửa mắt" với những khung hình thời trang cầu kỳ và giàu tính sáng tạo bậc nhất của Jennie từ trước đến nay. Nữ thần tượng lăng xê thiết kế FF - Fantasy Mini Pants nằm trong BST Resort 24 "GEN" của FENG SYSTEM, chân váy REC Mini Skirt - Blue thuộc BST Fall 24 "Bodega" Revisited.

Jennie diện quần mini pants của local brand Việt ở một khung hình đẹp nhất nhì MV ZEN.

Chiếc mini skirt xếp ly của FENG SYSTEM có 2 phiên bản xanh và trắng. Item được Jennie lựa chọn có mức giá khá dễ chịu 850.000đ.

Sức hút của thương hiệu Việt tiếp tục bùng nổ khi BLACKPINK công bố visual poster cho album DEADLINE. Cả bốn thành viên đồng loạt xuất hiện trong các sáng tạo từ FENG dưới sự định hình của stylist Jang Hee Jun. Với phom dáng cấu trúc mang đậm tinh thần avant-garde pha trộn đường nét vị lai, những đường cắt táo bạo cùng kỹ thuật dựng phom sắc nét đã tạo nên tổng thể thị giác vô cùng mạnh mẽ.

4 thành viên BLACKPINK diện FENG trong visual poster album DEADLINE.

Khả năng định hình thẩm mỹ futurism và cyberworld còn giúp FENG trở thành sự lựa chọn hoàn hảo của aespa trong các dự án khai thác hình tượng người máy/AI ma mị. Trong dự án LEMONADE, hai thành viên Karina và Giselle xuất hiện ấn tượng với trang phục thuộc BST Resort 24 "GEN", trong khi Winter và Ningning chọn các thiết kế từ BST Resort 26 "The Nameless Summer". Những phom dáng bodysuit ôm sát đường cong, đường cut-out hiểm hóc kết hợp chất liệu xuyên thấu và phụ kiện vớ đệm chân đã khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp siêu thực của nhóm.

aespa diện toàn bộ thiết kế từ FENG trong trailer album LEMONADE.

Không dừng lại ở các nữ thần tượng, tinh thần thời trang cá tính của FENG cũng bùng nổ cùng James (CORTIS) tại đại hội âm nhạc MAMA 2025, nơi nam ca sĩ diện mẫu thiết kế Ocean Denim đầy kiêu hãnh trên sân khấu giải thưởng lớn nhất châu Á.

Một khung hình có đến 2 thương hiệu Việt xuất hiện cùng CORTIS là FENG và LATUI ATELIER.

Khi được hỏi về bí quyết chinh phục những Global Icon, Lim Feng từng khiêm tốn chia sẻ cùng chúng tôi, rằng khi bản thân đã tạo ra đủ giá trị, thương hiệu tự ắt sẽ thu hút được những đối tác toàn cầu phù hợp.

Ảnh: IGNV, Internet