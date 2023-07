Có phải trẻ hay bị viêm họng là do uống nước lạnh, bác sĩ tiết lộ sự thật

Những ngày hè oi bức, nhiều trẻ đi ngoài trời nắng về sẽ mở ngay tủ lạnh để uống nước mát có đá, hoặc nhai đá như một thói quen. Loại nước này giúp xua tan đi cơn nóng một cách nhanh chóng khiến các bé rất thích. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ngay lập tức can ngăn "Uống nước lạnh rồi lại viêm họng", "Không được uống đâu mai lại ốm, viêm họng cho mà xem".

Có mối liên hệ nào giữa việc uống nước lạnh và viêm họng ở trẻ nhỏ không? Bác sĩ Nguyễn Việt Thanh - chuyên ngành Nhi khoa tại TP. Cà Mau khẳng định việc uống nước đá và ăn kem không gây trực tiếp viêm họng cho trẻ, tuy nhiên nếu trẻ bị viêm họng thì có thể dẫn đến cảm giác đau rát họng khi uống nước đá hoặc ăn kem.

"Việc uống nước đá vào mùa hè có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể, cung cấp nước và khoáng chất cho cơ thể và giúp giảm nguy cơ mất nước do mồ hôi ra nhiều trong thời tiết nóng. Tuy nhiên, có một số hạn chế cần lưu ý.

Dù không trực tiếp gây ra viêm họng nhưng nếu trẻ uống quá nhiều nước đá, bé có thể bị sốc nhiệt, gây ra tình trạng co cơ, mất cân bằng điện giải và tăng nguy cơ rối loạn chức năng thận. Do đó, cần giới hạn lượng nước đá uống và kết hợp với việc uống nước lọc hay nước khoáng để cung cấp đầy đủ nước và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em cần uống ít nhất 1-2 lít nước mỗi ngày, tùy thuộc vào lứa tuổi, cân nặng và mức độ hoạt động. Tuy nhiên, lượng nước cần uống cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ môi trường, độ ẩm và mức độ hoạt động của trẻ.

Ngoài ra, cũng cần chú ý đến việc lựa chọn nguồn nước đá uống. Nước đá uống nên đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, không bị ô nhiễm và nhiễm vi khuẩn. Nếu không có nguồn nước đá đảm bảo, trẻ nên uống nước đóng chai hoặc sử dụng máy lọc nước để đảm bảo an toàn", bác sĩ Thanh chia sẻ.

Viêm họng hay cảm ho là do bị lây siêu vi từ người sang người, lây qua ho, hắt hơi, hay qua bàn tay. Viêm họng không do uống nước lạnh, trừ khi trong nước lạnh đó có chứa siêu vi gây viêm họng. Nếu trước đó có ai đó kê miệng uống và người đó bị cảm thì có nguy cơ người uống sau đó sẽ bị lây bệnh. Tương tự, viêm họng không bị gây ra do nằm máy lạnh hay gió lùa, viêm phổi không bị gây ra do tắm nước lạnh hay mồ hôi thấm ngược như nhiều người đang tưởng.

Nếu trời quá nóng và trẻ muốn uống nước lạnh, có một số lưu ý để đảm bảo an toàn

- Tránh uống nước quá lạnh: Uống nước quá lạnh có thể làm co cơ thể, gây ra đau bụng và rối loạn tiêu hóa. Do đó, nên uống nước ở nhiệt độ phù hợp, không quá lạnh.

- Uống từ từ: Uống nước từ từ và nhai kỹ thức ăn để giúp tiêu hóa tốt hơn. Tránh uống nước quá nhanh có thể làm trẻ bị đau bụng hoặc buồn nôn.

- Uống nước ở nhiệt độ mát: Nên để nước ở nhiệt độ mát (Nước ở nhiệt độ mát là nước có nhiệt độ khoảng từ 10-20 độ C. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiệt độ mát có thể khác nhau tùy thuộc vào từng người và điều kiện thời tiết) không quá lạnh để giảm nguy cơ bị đau bụng và tăng cường hấp thu nước vào cơ thể.

- Đảm bảo vệ sinh: Nên uống nước đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, không bị ô nhiễm và nhiễm vi khuẩn.

Để phòng tránh trẻ bị viêm họng, có thể áp dụng các biện pháp sau

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân: Giữ vệ sinh miệng, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, khi cầm đồ chơi, khi tiếp xúc với động vật hoặc người bệnh.

- Thường xuyên lau chùi nhà cửa: Lau chùi đồ dùng, nơi ở của trẻ đều đặn để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh.

- Tránh tiếp xúc với người bị viêm họng: Nếu trong gia đình có người bị viêm họng, tránh tiếp xúc quá gần với họ, đeo khẩu trang khi cần thiết.

- Bổ sung dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch: Cung cấp cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể để đối phó với các bệnh lý.

- Ngoài ra, cần chú ý cho trẻ uống đủ nước và ăn uống đầy đủ, tránh ăn uống quá nóng hoặc quá lạnh, giúp giữ ẩm đường họng và giảm nguy cơ viêm họng.