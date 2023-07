Lưu ý phòng tránh viêm họng cho trẻ vào mùa hè

Mùa hè nóng bức nên nhiều gia đình thường bật điều hòa nhiệt độ thấp, quạt bật mạnh khi ngủ. Đáng nói, quạt và điều hòa thường được mở suốt đêm, nhiệt độ hạ thấp nên rất dễ dẫn đến viêm họng, tình trạng này không chỉ xảy ra ở người lớn mà còn ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, trẻ vui chơi vào mùa hè thường ra mồ hôi ướt sũng, nếu lập tức bước vào phòng điều hòa nhiệt độ thấp có thể gây viêm phổi, viêm đường hô hấp.

PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, trẻ chơi đùa ra mồ hôi liên tiếp gây ướt áo có thể thấm lại vào cơ thể. Hay trường hợp khi mồ hôi nhễ nhại, trẻ ra đứng ngay trước quạt... làm cơ thể bị nhiễm lạnh gây ho, sốt. Trẻ cũng có thể cảm lạnh do phòng điều hòa để nhiệt độ quá thấp. Nhiều cha mẹ lại sai lầm cho trẻ tắm mát ngay khi vừa vận động, khi tắm cho trẻ ngâm mình dưới nước thời gian lâu rất dễ bị cảm lạnh.

Ngoài ra, mạch máu trẻ rất nhạy cảm, có thể bị vỡ khi thời tiết quá nóng hay việc trẻ ngồi quá lâu dưới điều hòa trong một thời gian dài, điều này khiến cho vùng mũi của trẻ bị dị ứng, nhiễm trùng ở mũi họng dẫn tới khi có tác động mạnh sẽ gây vỡ mạch máu bên trong mũi.

Để phòng tránh viêm họng ở trẻ, bố mẹ cần lưu ý đắp chăn mỏng cho trẻ khi ngủ, hoặc quàng khăn mỏng ở cổ trẻ để giúp giữ ấm. Nên thiết kế chỗ lắp đặt điều hòa hoặc điều chỉnh chỗ ngủ để luồng không khí lạnh ở máy không phả trực tiếp vào người. Không đưa trẻ đột ngột từ phòng điều hòa ra ngoài trời để tránh sốc nhiệt. Nếu cần đi ra ngoài nên tắt điều hòa khoảng 20 - 30 phút trước khi bước ra khỏi phòng, mở hé cửa để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Nếu đi từ ngoài vào phòng điều hòa cần ngồi nghỉ một lát để nhiệt độ cơ thể trở về bình thường trước khi vào nhiệt độ trong phòng. Ngoài ra, nhiệt độ chỉ nên để ở mức khoảng 27 độ C và mức nhiệt chênh lệch 7 độ C so với ngoài trời là hợp lý.

Mùa hè nóng bức người lớn cũng như trẻ em rất thích ăn đồ mát trong tủ lạnh và uống nước đá, điều này dễ dẫn đến viêm họng. Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần hạn chế cho trẻ dùng đồ uống lạnh như kem, nước đá, các thực phẩm ướp lạnh. Ăn lạnh, uống lạnh sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, vì vậy, sau khi thưởng thức xong, có thể cho trẻ uống một cốc nước lọc ấm để cân bằng nhiệt độ trong cơ thể.

Sau khi đi ngoài trời nắng về, nên cho trẻ ngồi nghỉ ngơi 10-15 phút rồi mới tắm. Việc này giúp cho cơ thể hạ nhiệt độ, mồ hôi giảm bớt. Nếu tắm ngay có thể bị ốm do lỗ chân lông bị bịt kín bởi điều này sẽ khiến cơ thể bị hạ nhiệt đột ngột, viêm họng, đau đầu, chóng mặt.

Việc để quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài sẽ khiến mồ hôi bốc hơi nhanh. Nhiệt độ ngoài da giảm xuống rõ rệt tạo cảm giác mát mẻ. Riêng những vùng da không đón gió, mồ hôi sẽ bốc hơi chậm và nhiệt độ tại đó vẫn cao. Chính sự mất cân bằng nhiệt độ này là nguyên nhân khiến chúng ta dễ bị cảm, đau đầu, chóng mặt, viêm họng…

Hàng ngày cần vệ sinh răng miệng thường xuyên bằng cách chải răng 2 lần mỗi ngày, ít nhất 2 phút mỗi lần, thay bàn chải đánh răng theo chu kỳ 3 tháng. Súc miệng và cổ họng bằng nước muối loãng ấm vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ.