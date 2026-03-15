Có nên uống nhiều nước dừa để tăng lượng nước ối?

Tác giả: Bác sĩ Đoàn Đào – Trung Quốc

Hiện nay, nhiều mẹ bầu truyền tai nhau rằng uống nước dừa có thể giúp tăng lượng nước ối. Thậm chí có người xem nước dừa như “bí quyết cứu cánh”, mỗi ngày uống hai đến ba chai với hy vọng lượng nước ối sẽ nhanh chóng tăng lên.

Tuy nhiên, một kết quả kiểm nghiệm gần đây cho thấy 4 loại nước dừa đóng chai phổ biến trên thị trường đều phát hiện có thêm đường và nước từ bên ngoài. Điều này khiến nhiều mẹ bầu băn khoăn: liệu nước dừa có thực sự giúp tăng nước ối hay không? Việc uống nhiều có tiềm ẩn rủi ro gì?

Các chuyên gia đưa ra kết luận khá rõ ràng: hiện chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh nước dừa có thể trực tiếp làm tăng lượng nước ối.

Vì sao uống nước dừa không thể trực tiếp “bổ sung” nước ối?

Đúng là nước ối có thành phần chủ yếu là nước, nhưng nó không phải được hình thành đơn giản từ lượng nước mẹ uống vào.

Lượng nước ối được tạo ra từ sự phối hợp của thai nhi và nhau thai, liên quan đến nhiều yếu tố như:

hoạt động bài tiết nước tiểu của thai nhi, chức năng của nhau thai, thể tích máu của mẹ bầu

Nếu chức năng nhau thai có vấn đề, dù mẹ uống nhiều nước cũng khó chuyển hóa thành nước ối, chứ chưa nói đến việc chỉ dựa vào nước dừa để cải thiện tình trạng này.

Nước dừa vẫn có lợi, nhưng không nên “thần thánh hóa”

Các bác sĩ cũng cho biết không phủ nhận lợi ích của nước dừa. Loại nước này chứa các chất điện giải như kali và natri, vị ngọt thanh, có thể giúp:

bổ sung nước cho cơ thể, giảm nhẹ tình trạng phù nề trong thai kỳ

Vì vậy, việc uống nước dừa với lượng vừa phải trong thai kỳ vẫn được chấp nhận.

Tuy nhiên, các số liệu nghiên cứu cho thấy những mẹ bầu uống nhiều nước dừa không có sự khác biệt rõ rệt về lượng nước ối so với những người chỉ uống nước lọc.

Uống nước dừa quá nhiều còn có thể gây rủi ro

Các chuyên gia cảnh báo, nếu quá tin vào tác dụng “bổ sung nước ối” của nước dừa và uống quá nhiều, mẹ bầu có thể đối mặt với một số nguy cơ.

1. Làm chậm thời điểm điều trị cần thiết

Nhiều trường hợp nước ối ít không phải do thiếu nước đơn thuần mà có thể liên quan đến:

bất thường hệ tiết niệu của thai nhi, suy giảm chức năng nhau thai, tăng huyết áp thai kỳ

Nếu chỉ cố gắng uống nước dừa mà không đi khám, mẹ bầu có thể bỏ lỡ thời điểm điều trị quan trọng.

2. Làm tăng đường huyết

Nước dừa tự nhiên có chứa lượng đường dễ hấp thu. Nếu uống quá nhiều, đường huyết có thể tăng nhanh.

Đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ, khi cơ thể mẹ giảm độ nhạy insulin, việc uống quá nhiều nước dừa có thể khiến tình trạng tiểu đường thai kỳ trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay cả khi không mắc tiểu đường thai kỳ, uống nhiều nước dừa cũng có thể khiến cân nặng tăng quá nhanh.

3. Tăng gánh nặng cho thận

Nước dừa chứa lượng kali khá cao. Nếu uống quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Đối với những mẹ bầu mắc bệnh thận hoặc tăng huyết áp thai kỳ, việc tiêu thụ quá mức còn có thể gây mất cân bằng điện giải trong cơ thể.

Nước dừa giá rẻ: Cần cảnh giác

Các chuyên gia cũng lưu ý một chi tiết: nếu trên thị trường có loại nước dừa giá chỉ vài chục nghìn đồng cho một lít, điều này thực tế khá bất thường.

Bởi để có 1 lít nước dừa, cần ít nhất 3–4 quả dừa tươi. Ngay cả dừa nhập khẩu giá rẻ nhất, chi phí mỗi quả cũng đã vài chục nghìn đồng.

Vậy những loại nước dừa giá rẻ thường được sản xuất như thế nào?

Pha trộn nước dừa non và nước dừa già: Nước dừa già thường có vị kém hơn nhưng giá rẻ.

Hoàn nguyên từ nước dừa cô đặc: Doanh nghiệp cô đặc nước dừa khi vận chuyển rồi pha loãng lại khi đóng chai.

Pha thêm nước, đường hoặc hương liệu nhưng trên nhãn vẫn ghi là “nước dừa”.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng nước dừa pha trộn thường không gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, nhưng không nên kỳ vọng nó có tác dụng bổ sung nước ối.

Lời khuyên dành cho mẹ bầu

Các bác sĩ đưa ra một số khuyến nghị để mẹ bầu sử dụng nước dừa hợp lý:

Nước dừa chỉ nên xem là đồ uống bổ sung nước hằng ngày, không phải “thuốc tăng nước ối”. Khi mua nên chọn sản phẩm chỉ ghi thành phần là nước dừa, tránh loại có thêm đường hoặc hương liệu. Mẹ bầu khỏe mạnh không nên uống quá 500 ml/ngày. Với mẹ bầu có vấn đề về đường huyết, nên giới hạn dưới 300 ml/ngày.

Quan trọng nhất, nếu siêu âm phát hiện thiểu ối, mẹ bầu cần đến cơ sở y tế để kiểm tra nguyên nhân và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thay vì cố gắng uống thật nhiều nước dừa tại nhà.

Nguồn: Sohu