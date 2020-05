Có nên thoa kem chống nắng khi ở trong nhà?

Kem chống nắng không chỉ để chống nắng mà còn giúp làn da của bạn chống lại những tác nhân gây hại khác từ môi trường, cụ thể là khói bụi, bức xạ nhiệt và ánh sáng xanh.



Kem chống nắng chống lại ánh sáng xanh

Ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại có tác hại như một dạng tia bức xạ có thể khiến da bị lão hóa nhanh chóng, các tế bào chết sản sinh ra nhiều hơn, da bị khô, sần sùi, tổn thương từ bên trong, xỉn màu và mất đi vẻ tự nhiên láng mịn vốn có. Vào ban đêm, khi bạn sử dụng các thiết bị điện tử, ánh sáng xanh được cơ thể nhầm lẫn là ánh sáng mặt trời tự nhiên, dẫn đến việc não tự động ngừng sản xuất melatonin – loại hormone tiết ra giúp cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Đối với chị em văn phòng, mỗi ngày 8 tiếng tiếp xúc với máy tính còn là điều đáng sợ hơn. Việc bạn ngồi quá lâu trước máy vi tính khiến da bị khô cực kỳ nhanh. Nếu chẳng may sở hữu làn da dầu, thì điều kiện này sẽ khiến da tiết ra nhiều dầu hơn bình thường để cân bằng da. Và tất nhiên, khi da tiết dầu quá nhiều chính là đang tạo điều kiện cho vi khuẩn và các bã tế bào chết hoạt động mạnh, gây tắc nghẽn lỗ chân lông, dẫn đến hình thành các loại mụn.

Dù trời mưa hay nắng, dù tâm trạng có đắng hay vui tươi cũng đừng quên em kem chống nắng Esunvy plus để chống nắng và dưỡng trắng cho thần thái thêm rạng ngời nhé.

Bên cạnh đó, lượng điện tích sản sinh ra từ màn hình máy tính sẽ là một chất xúc tác nguy hại có thể khiến da của bạn dễ hấp thụ nhiều bụi bẩn có trong không khí hơn, lâu dần sẽ dẫn đến việc da bị tổn thương.

Tia UV từ ánh đèn trong nhà

Tia UV không chỉ tồn tại duy nhất trong ánh nắng, mà chúng có cả trong ánh đèn trong nhà như đèn huỳnh quang, đèn màn hình máy tính, đèn chiếu sáng… Hậu quả của việc tiếp xúc nhiều với các loại ánh đèn chứa tia UV có thể gây nên các tình trạng như một số bệnh về da như ban đỏ, ung thư da, khô da sắc tố…

Esunvy plus bảo vệ da hoàn hảo dưới tác động của tia UV

Thử làm một ví dụ nhỏ, khi bạn đến gần ánh đèn, đặc biệt là đèn bàn, đèn ngủ hoặc các chùm đèn trần trên cao… ánh sáng và nhiệt phát ra sẽ khiến da khô nhanh hơn rất nhiều. Cũng như ánh sáng xanh, nếu làn da bạn là da dầu, trong trường hợp đó, da buộc kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn hoạt động trên da.

Bởi tác hại của các tia UV từ ánh đèn đối với da nên cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cảnh báo người tiêu dùng về việc sử dụng đèn tia cực tím vì bức xạ UV phát ra. Do đó việc đeo găng tay bảo vệ tia cực tím và sử dụng kem chống nắng phổ rộng trước khi bật các loại đèn được khuyến cáo.

Tia UV vẫn xuyên được qua cửa kính

Khi bạn ở trong nhà, tia UVB có thể không thể xâm nhập, nhưng tia UVA thì hoàn toàn có thể.

Rất nhiều chị em phụ nữ thừa nhận rằng họ chỉ dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài, nhất là những ngày nắng, còn thông thường ở nhà, họ không quan tâm nhiều đến nhu cầu chống nắng hay bảo vệ da. Sai lầm này bắt nguồn từ việc họ không hề hay biết rằng tia UV hoàn toàn có thể xuyên qua các lớp cửa kính, dù là cửa kính ô tô hay cửa kính từ căn nhà của bạn.

Tỷ lệ tia UVA đi qua kính phụ thuộc vào loại thủy tinh và chất phủ trên kính. Theo đó, kính trong suốt cho phép 75% UVA xuyên qua, kính phản quang và kính màu cho phép từ 25% -50% tia UVA đi qua. Các loại kính cản được tia UV nhiều nhất có thể đạt 95% - 99% tia UVA. Và có một thực tế "đau lòng" hơn, là hầu hết các tòa nhà là nơi làm việc hiện nay đều rất ít lắp đặt kính có chắn tia UV.

Tia UVB là tác nhân gây ra tình trạng cháy rát da trong khi đó UVA mới chính là tia gây ra các đốm nám, sạm, tàn nhang xấu xí, cứng đầu.

Hiện nay trên thị trường, các dòng kem chống nắng khá đa dạng, tuy nhiên, để tìm một sản phẩm toàn diện vừa chống được ánh sáng xanh, vừa chống được khói bụi, tia cực tím là điều không hề đơn giản. Hơn nữa, thời tiết mùa hè khiến làn da chịu nhiều tổn thương, quy tắc trang điểm cần thiết cho bạn là một lớp phấn thật mỏng nhẹ. Vì thế, một sản phẩm cung cấp đầy đủ chức năng vừa chống nắng vừa dưỡng da, vừa cấp ẩm lại có thể xem như một sản phẩm trang điểm là điều mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước.

Bộ đôi sản phẩm kem chống nắng Esunvy plus với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên giúp chống nắng tối ưu – dưỡng trắng chuyên sâu và tác động 6 trong 1 giúp bảo vệ và chăm sóc da hoàn hảo.

Bộ sản phẩm kem chống nắng Esunvy plus chống nắng tối ưu – dưỡng trắng chuyên sâu

Chống nắng phổ rộng – dưỡng trắng mịn màng: Các thành phần trong bộ đôi sản phẩm kem chống nắng Esunvy plus được FDA công nhân tạo nên chỉ số chống nắng SPF 50+/PA++++ giúp bảo vệ da tối ưu khỏi tia UVA và UVB, ngăn ngừa nám, sạm, lão hóa và ung thư da. Chiết xuất lá trà xanh chứa tinh chất EGCG hoạt động như một thành phần chống nắng bằng cách dập tắt các gốc tự do trên da do tia UV gây ra, ngăn cản sự phân hủy collagen và giảm tổn thương do tia UV.

Bộ sản phẩm kem chống nắng Esunvy plus chống nắng tối ưu – dưỡng trắng chuyên sâu từ tinh chất thảo dược thiên nhiên

Ngoài ra, các thành phần dưỡng trắng như chiết xuất hoa hồng, lá sen ức chế hoạt động của tyrosinase - một enzym tổng hợp hắc sắc tố melanin, giúp dưỡng da trắng mịn từ bên trong, ngăn ngừa hình thành các vết nám. Chiết xuất hoa hồng chứa nhiều vitamin A, C, D, E giúp chống oxy hóa và chống lão hóa da, thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, mụn.

Giảm viêm, tái tạo da – tạo lớp nền mềm mịn: Chiết xuất từ quả ổi, lá trà xanh là những chất chống oxy hóa mạnh, ức chế các chất trung gian gây viêm giúp giữ ẩm, chống viêm, giảm hiện tượng ửng đỏ trên da khi ra nắng. Đặc biệt với màng gell mỏng sẽ giúp se khít lỗ chân lông, tạo lớp lót mềm mịn để ngăn cách các lớp trang điểm có thể ảnh hưởng đến da.

Không bóng nhờn – chống thấm nước, mồ hôi: Thành phần kem chống nắng Esunvy Plus trên 50% là nước giúp kết cấu kem mỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông, bù lại lượng nước thiếu cho da mà không gây bóng nhờn. Áp dụng công nghệ sáng chế độc quyền từ Seppic - nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Pháp, kem chống nắng Esunvy Plus được bào chế dưới dạng chống thấm nước, bền vững dưới tác động của tia UV. Khi đổ mồ hôi hay bơi lội, lớp kem không bị rửa trôi và khả năng bảo vệ da vẫn được duy trì.

Bộ sản phẩm kem chống nắng Esunvy plus giúp chống nắng tối ưu – dưỡng trắng chuyên sâu cùng các chiết xuất thiên nhiên tạo nên tác động 6 trong 1 vượt trội.

- Chống nắng tối ưu phù hợp với làn da nhạy cảm nhất

- Dưỡng trắng chuyên sâu với tinh chất thiên nhiên

- Giảm viêm - tái tạo da

- Tạo lớp nền mềm mịn

- Không bóng nhờn

- Không thấm nước và mồ hôi

Bộ đôi kem chống nắng Esunvy plus chuyên biệt cho từng loại da:

- Kem chống nắng dành cho da mặt: Esunvy Plus Sun Care Face Whitening Cream SPF50+/PA++++

- Kem chống nắng toàn thân: Esunvy Plus Sun Care Body Whitening Cream SPF50+/PA++++

Số XNQC: 02/2020/XNQC - YTBN Sản phẩm được phân phối bởi Công ty cổ phần Dược phẩm Tín Phong Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website: https://esunvysuncare.vn/ hoặc liên hệ hotline miễn cước: 18009229, zalo/viber 0977333940