Có một kiểu váy hai dây rất giống đồ ngủ, nàng diện ra đường sẽ bị chê bai phong cách

Trang phục vải lụa mặc lên không những mát mẻ mà còn sang chảnh ngút trời nên được phái đẹp cực kỳ ưa chuộng trong những ngày hè oi ả. Tuy nhiên, những chiếc váy lụa hai dây mỏng manh lại trở thành item "phản chủ", khiến cho nhiều cô gái bị tụt hạng phong cách hết sức thê thảm. Với chất liệu mỏng nhẹ quá mức và có độ rủ nhất định nên kiểu váy này trong nhiều trường hợp không được lịch sự, tạo cảm giác như chị em diện đồ ngủ ra đường.



Bên cạnh đó, váy hai dây lụa mỏng khi gặp gió rất dễ bị dính vào cơ thể, bị lộ những vùng nhạy cảm của phái đẹp. Có người thì bị phô ra nội y, có người lại lại "khoe trọn" vòng 3 trước bàn dân thiên hạ. Nhiều quý cô đã không ít lần phải muối mặt ngoài đường vì sự hớ hênh của chiếc váy lụa mình diện. Đó là còn chưa kể tới việc kiểu váy này khá kén người mặc vì chúng dễ "tố cáo" những phần mỡ thừa trên cơ thể của các cô gái.

Diện váy hai dây lụa mỏng manh ra đường, nhiều "bóng hồng" đã phải gặp những sự cố trang phục hết sức khó xử.

Chất liệu vải quá mỏng xuyên thấu nội y khiến các cô gái có một hình ảnh kém duyên.

Váy hai dây lụa mỏng manh tuy nhẹ mát nhưng có phần thiếu chỉn chu, tạo cảm giác như chị em mặc đồ ngủ ra đường.

Khi gặp gió, vải lụa mỏng dễ dính vào cơ thể tạo những nếp hằn, khiến cho tổng thể mất đi tính thẩm mỹ.

Không ít quý cô đã bị kiểu váy này "phản chủ" một cách đáng tiếc.

Chiếc váy lụa mỏng manh dễ làm lộ ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể của người mặc.

Bắt gặp những hình ảnh này trên đường phố, có lẽ nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm.

Chỉ vì mê diện váy hai dây lụa mỏng manh mà nhiều cô nàng đã tự làm mất đi sự duyên dáng, tinh tế của bản thân.

Trong trường hợp vẫn còn mê mẩn váy lụa hai dây, các nàng rất cần tinh tế trong việc lựa chọn và phối đồ. Chị em hãy diện những mẫu váy có chất liệu vải lụa không quá mỏng và khoác ngoài một chiếc áo sơ mi hoặc blazer. Như vậy thì diện mạo của các quý cô sẽ được cộng điểm tinh tế và sành điệu. Ngoài ra, các cô gái có thể tham khảo một vài kiểu váy hai dây cũng đang rất được yêu thích dưới đây:

- Váy hai dây buộc nơ vai

Loại trang phục này chắc chắn sẽ làm các cô nàng "bánh bèo" phải mê mệt. Phần nơ thắt ở vai tôn lên sự nữ tính cùng quyến rũ của phái đẹp. Kiểu váy này cũng là trợ thủ đắc lực của chị em cho những bức hình "sống ảo". Khi diện tem này, các quý cô có thể vén tóc gọn gàng một chút để khoe chiếc nơ trên phần vai mảnh mai sẽ rất xinh xẻo.

Váy hai dây buộc nơ vai có nét đẹp điệu đà lại hết sức trẻ trung.

Kiểu váy này đang rất được yêu thích, xứng đáng có mặt trong tủ đồ hè của chị em.

- Váy hai dây họa tiết hoa

Đây là kiểu váy hai dây cứ đến hè lại được săn đón. Chúng giúp các cô gái có một vẻ ngoài thật tươi trẻ và rạng rỡ. Đặc biệt, váy hai dây hoa nhí còn tạo hiệu ứng giúp vóc dáng chị em trông thanh thoát và cao ráo hơn thực tế. Một ưu điểm nữa của món đồ này là có tính ứng dụng cao. Các nàng có thể diện chúng bên ngoài áo thun hoặc mặc một mình váy hai dây họa tiết hoa đều hợp mốt cả.

Cứ đến hè là những chiếc váy hai dây họa tiết hoa lại trở thành hot item.

Váy hai dây hoa nhí nhấn eo có tác dụng cải thiện vóc dáng rất tốt.

- Váy hai dây bản to

Item này có phần hai dây bản to, thường có cổ vuông nên không để lộ nhiều da thịt. Do đó, đây sẽ là gợi ý tuyệt vời dành cho những quý cô thích sự kín đáo, thanh lịch. Ngoài ra, váy hai dây bản to còn có một ưu điểm là che đi được bờ vai thô của các cô gái. Về khoản kết hợp phụ kiện, chúng diện cùng với mũ cói, dép sandal là thoải mái, mát mẻ và xinh xắn nhất.