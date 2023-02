Cỏ May Natural Hair Care - Chuỗi spa chăm sóc tóc bằng thảo dược đáng lưu tâm ở TP.HCM

Cỏ May Natural Hair Care - Dẫn đầu xu hướng chăm sóc tóc bằng thảo dược tại TP.HCM



Giữa cuộc sống vội vã, xô bồ, giữa sự ngập tràn của hóa mỹ phẩm cùng những phương pháp làm đẹp tức thời, ở giữa lòng TP.HCM, có một tiệm gội đầu thảo dược nhỏ xinh vẫn âm thầm đun nấu những nguyên liệu xưa cũ. Chọn cách lội ngược dòng để gìn giữ và phát triển những giá trị truyền thống từ thói quen chăm sóc tóc xưa, Cỏ May Natural Hair Care được thành lập vào năm 2017 và trở thành một trong những spa chăm sóc các vấn đề về tóc bằng thảo dược tại TP.HCM.

Cỏ May Natural Hair Care - spa chăm sóc tóc bằng thảo dược tại Tp.HCM

Tâm huyết với mái tóc tự nhiên và dày công tìm tòi những nguyên liệu cổ truyền, người sáng lập thương hiệu Cỏ May - chị Hoàng Oanh đã nghiên cứu về các nhóm da đầu, phân loại chất tóc, từ đó tìm ra thành phần tương thích và tạo ra các gói dịch vụ đặc trị được ưa chuộng. Để giải quyết được các vấn đề của mái tóc, Cỏ May không ngần ngại đầu tư và tìm kiếm các nguyên liệu của mỗi liệu trình bằng các thảo dược thiên nhiên tốt nhất từ Việt Nam như: bồ kết, gừng, chanh, lá ổi, mần trầu,...tới nguyên liệu nhập khẩu quý hiếm như: nhân sâm, trái chúc, cúc La Mã,...



Tới nay, Cỏ May Natural Hair Care đã sáng chế và áp dụng hơn 40 combo gội đầu chuyên sâu, chuyên biệt cho từng vấn đề của tóc như: tóc mỏng, khô, xơ yếu; đặc trị da đầu gàu; kích mọc tóc, tóc dầu, bạc sớm, nấm tóc...Với lợi thế về việc sáng chế và chế biến nguyên liệu thảo dược trong mỗi liệu trình gội, Cỏ May Natural Hair Care đã tiên phong và luôn giữ vững vị trí của mình trong lòng những khách hàng yêu tóc.

Cỏ May Natural Hair Care - Từ nguyên liệu thiên nhiên đến không gian hoài cổ Đến trải nghiệm dịch vụ tại Cỏ May, khách hàng không khỏi bất ngờ vì mùi hương bồ kết và hoa cỏ tràn ngập trong không gian. Tại Cỏ May, nước bồ kết tươi và thảo dược gội đầu được nấu mới mỗi ngày theo công thức nhà Cỏ May. Cỏ May tính toán và sử dụng liệu trình gội tinh tế với nhiệt độ nước gội đầu phù hợp với từng vấn đề của tóc. Gội bồ kết và thảo dược sử dụng nước ấm, sau đó được xả lại bằng nước ở nhiệt độ thường giúp tóc giữ được dưỡng chất, hạn chế khô xơ.

Nước gội đầu bồ kết tươi được nấu mới mỗi ngày ở Cỏ May

Cùng với mùi hương thảo dược, ánh đèn vàng ấm áp, thiết kế không gian tại Cỏ May cũng là nét đặc trưng giữ chân khách hàng sau những giờ làm việc.



Cỏ May được thiết kế theo phong cách Nam Bộ xưa, với tông màu xanh mát rượi, bình yên, nhấn nhá bằng những chi tiết từ gỗ, mây tre đan mộc mạc, gợi nhớ về một miền quê bình dị mà thân thuộc. Không gian mang bản sắc đặc trưng tại Cỏ May Natural Hair Care Spa

Trong không gian ấm áp, hương thảo mộc nhẹ nhàng, khách hàng còn luôn cảm nhận được sự săn sóc tận tình bởi dàn "hậu cung" thân thiện của Cỏ May. Những kỹ thuật viên gội đầu tại Cỏ May được đào tạo chỉn chu từ kiến thức chăm sóc tóc, am hiểu thảo dược, kỹ năng tay nghề gội và chăm sóc mái tóc cho khách hàng.



Từ nguyên liệu và công thức nhà Cỏ, không gian được đầu tư khác biệt và đầy bản sắc, những con người thân thiện được đào tạo bài bản và chỉn chu… Cỏ May Hair Care Spa đã trở thành thương hiệu thân quen nổi bật ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh và nhanh chóng mở rộng nhiều chi nhánh để kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cỏ May Natural Hair Care - nhượng quyền hệ thống chuỗi Spa chăm sóc tóc

Trải qua hành trình hơn 5 năm không ngừng xây dựng và phát triển, Cỏ May Natural Hair Care đã trở thành thương hiệu nổi bật về spa gội đầu và chăm sóc tóc từ thảo dược. Bằng sự yêu mến của khách hàng và sự phát triển nhanh chóng về tầm nhìn, chất lượng dịch vụ, Cỏ May hiện đã có 3 chi nhánh tại:

Chi nhánh 1: 89 Hoa Lan, P2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh 2: 236 Phạm Văn Hai, P5, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh 3: Số 100 Đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mong muốn được đến gần hơn với những khách hàng yêu mến chăm sóc tóc bằng thảo dược, Cỏ May Natural Hair Care phát triển chuỗi cửa hàng với quy mô mục tiêu phủ rộng khắp TP. Hồ Chí Minh và trên toàn quốc. Bằng hình thức nhượng quyền thương hiệu, Cỏ May Natural Hair Care đã và đang đồng hành cùng các đối tác phát triển kinh doanh và xây dựng thương hiệu bền vững.

Trở thành đối tác nhượng quyền của Cỏ May để phát triển kinh doanh bền vững!

Với vị thế tiên phong trong ngành và tốc độ phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Cỏ May Natural Hair Care tự tin mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác khi sử dụng dịch vụ và hợp tác nhượng quyền thương hiệu Cỏ May Natural Hair Care!



Tìm hiểu thêm về Cỏ May Natural Hair Care - hệ thống Spa chăm sóc tóc bằng thảo dược (Công ty cổ phần Sand Bay):

Hotline: 0909 703 455

Fanpage: https://www.facebook.com/comayhaircare

Trụ sở: 89 Hoa Lan, P2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh