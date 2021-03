Có gì đặc biệt bên trong trường mầm non chỉ nhận tối đa 80 em nhỏ?

Trường Mầm non Thế giới Mặt trời – Little Em’s Pre-school tọa lạc tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM, do Thanh Bùi sáng lập từ năm 2019. Nổi tiếng là trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam triển khai Hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach®, Little Em Pre-school được xây dựng và kiểm định chất lượng giảng dạy trực tiếp cùng tổ chức Reggio Children (Ý).

Là một thành viên của Embassy Education, Little Em’s Pre-school có "Em" được viết tắt của từ "Embassy" và cũng có nghĩa là Trẻ em Việt Nam. Các em chính là mặt trời, là tương lai của thế giới.

Các học sinh Trường Mầm non Thế giới Mặt Trời - Little Em Pre-school khởi động buổi sáng với âm nhạc và vũ đạo.

Đủ không gian để gắn bó với thiên nhiên

Little Em’s Pre-school áp dụng Hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach®, một hướng tiếp cận giảng dạy và học tập thông qua các dự án, dành cho trẻ ở lứa tuổi mầm non. Giáo viên sử dụng "emergent curriculum", qua sở thích, ý tưởng và những câu hỏi bất chợt của trẻ để giảng dạy.

Thông qua các dự án, cô giáo và các em có nhiều hơn cơ hội để thảo luận, ra quyết định, lựa chọn, hợp tác và đánh giá. Dự án có thể ngắn, có thể kéo dài, nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí là vài tháng, dựa trên sở thích và sự hưởng ứng từ các em học sinh.

Với diện tích gần 5,000m2, hơn 20 phòng và khu vực chức năng ngoài trời lẫn trong nhà, khuôn viên Little Em’s có sức chứa hàng trăm học sinh. Giáo viên Little Em’s cũng là những chuyên gia, nhà giáo dục được Tổ chức Reggio Children (Ý) đào tạo và chứng nhận, đủ năng lực chuyên môn để dẫn dắt tốt lớp học. Little Em’s còn sở hữu nhiều lợi thế và cơ hội khác để tối ưu hóa cơ sở vật chất của mình. Tuy nhiên, tại sao trường chỉ giới hạn 80 gia đình tham gia học tập?

Sự hiếu kì là một phẩm chất không thể thiếu trong tất cả trẻ em, và cũng là bước đầu của quá trình học tập. Phòng Echo Chamber – với mái vòm âm thanh kích hoạt trí tò mò khám phá của trẻ.

Trao đổi về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Vân Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Từ khi ý tưởng xây dựng một ngôi trường đến khi Little Em’s, trường mẫu giáo Reggio Emilia Approach® đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, đội ngũ nhà sáng lập đã trải qua 4 năm đầy nỗ lực của quá trình nghiên cứu, làm việc, thảo luận, kết nối, tinh chỉnh, hoàn thiện, lắng nghe phản hồi, mở rộng và phát triển. Nhà sáng lập Thanh Bùi đã rất can đảm và cẩn trọng khi theo đuổi sự hoàn mỹ lý tưởng, vì anh có những kỳ vọng cao trên con đường làm giáo dục một cách tử tế của mình. Và nếu quá đông học sinh, sự cân bằng giữa các mối liên kết với thiên nhiên tự nhiên, với cộng đồng các gia đình, bạn bè, thầy cô, và cả với chính bản thân mình – sẽ bị phân mảnh, rời rạc và giảm những hiệu quả mà nhà trường mong đợi".

Hệ sinh thái được thiết kế mở dành nhiều khoảng không gian cho cây xanh – lá phổi thiên nhiên. Không gian hoạt động ngoài trời được ưu tiên phát triển nhằm phục vụ các hoạt động khám phá thế giới tự nhiên của trẻ theo hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach®.

Đủ thân mật để thắt chặt mối quan hệ trong cộng đồng

Theo cô, để đảm bảo không gian học tập, sáng tạo và phát triển của trẻ không bị tách rời với môi trường thiên nhiên, các hoạt động bên trong lớp học không bị tách rời với hoạt động thể chất, khám phá ngoài trời, nhà trường chỉ tiếp nhận tối đa 80 bé từ 2 đến 5 tuổi cùng sinh hoạt & trưởng thành tại xứ sở thần tiên thu nhỏ này.

Không gian lớp học cũng được Little Em’s làm việc cùng KTS. Trung Lê, đồng tác giả cuốn sách "Người thầy thứ ba", người có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế trường học và hiểu biết về tầm quan trọng của không gian lớp học đối với sự phát triển của trẻ, đảm bảo an toàn nhờ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, cũng như đảm bảo khả năng sáng tạo tối đa của các bé.

Khu vực mà các bé sẽ cùng ăn sáng và ăn trưa là La Piazza. Đây là một vị trí kết nối giữa lớp học, nhà bếp, khuôn viên ngoài trời. La Piazza không chỉ mang ý nghĩa là khu vực dành cho việc ăn uống, mà còn thể hiện sự kết nối xã hội và cộng đồng thông qua trao đổi tự do giữa các bé trong nhiều độ tuổi khác nhau, giữa cô giáo, các bạn và các cô chú làm việc tại nhà bếp.

Cốt lõi của Hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach® chính là sự hiếu kì (the concept of wonder), và môi trường xung quanh cần thiết lập một khoảng không đủ rộng cho sự tưởng tượng và óc sáng tạo. Các nhà giáo dục Reggio xem trẻ em như những nhà khoa học bẩm sinh: được thúc đẩy bởi sự tò mò, có kỹ năng quan sát thuần thục và năng lực hình thành các lý luận chặt chẽ về thế giới xung quanh. Họ xem biểu hiện sáng tạo của trẻ, đặc biệt trong những giai đoạn đầu đời, là cách trẻ thể hiện những hiểu biết của mình về thế giới xung quanh.

Ngoài ra, đây cũng là cách để duy trì an toàn trong hoạt động giáo dục và học tập, nâng cao cơ hội kết nối giữa trẻ và các cô giáo, cũng như xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa các bạn nhỏ. Đến với Little Em’s, hành trình khám phá thế giới của các con sẽ được đồng hành & dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, theo cố vấn trực tiếp từ Reggio Children. Đó chính là nền tảng đảm bảo Hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach®◊ được thực hành chuẩn mực, phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam, để mỗi bé có thể trở thành phiên bản tốt nhất của con.