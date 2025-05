Cô gái vướng drama với Jennie: Năm trước vác 98.000 viên pha lê đi Met Gala, năm nay có còn "chiếm sóng"?

Nếu bạn còn nhớ Met Gala 2024, chắc hẳn không thể quên hình ảnh "The girl in the blue" Anok Yai - người đã khiến mạng xã hội bùng nổ với bộ jumpsuit ombre xanh đính 98.000 viên pha lê Swarovski, kết hợp cùng bộ trang sức hơn 200 carats. Bộ cánh này không chỉ giúp Anok lọt top mặc đẹp mà còn vô tình đẩy Jennie (BLACKPINK) vào thế khó khi bị so sánh và chê bai. Câu chuyện "Jennie ngồi không cũng dính drama" đã trở thành đề tài nóng suốt mùa Met năm đó.

Anok Yai và Jennie tại Met Gala 2024.

Một năm sau, tại Met Gala 2025, Jennie đã trở lại và phục thù thành công với bộ tuxedo dress Chanel cổ điển, được công chúng và truyền thông khen ngợi hết lời vì giải đúng đề bài "Tailored for You". Về phía Anok Yai, nữ siêu mẫu có phần im ắng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc "ngọc trai đen" đã bớt lấp lánh. Cô vẫn là một trong những nhân vật được mong chờ nhất, nhưng lần này là một hướng đi khác: tinh tế, sắc sảo và đầy chiều sâu.

Video của Anok Yai được do Vogue đăng tải nằm trong top sao có lượt xem cao nhất với 4.7 triệu view tính đến hiện tại (Nguồn @voguemagazine).

Để vượt qua cái bóng lớn của chính mình ở mùa Met Gala năm ngoái chắc chắn không phải là điều đơn giản với Anok Yai. Tuy vậy cô vẫn thành công, thậm chí có phần lợi thế với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu). Nữ siêu mẫu tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang với một thiết kế đầy sáng tạo từ Thom Browne, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những màn "giải đề" thông minh nhất mùa này.

Bộ trang phục của Anok Yai là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách menswear cổ điển và vẻ đẹp nữ tính hiện đại. Phần thân trên là áo bodice không tay bằng vải brocade đen, ôm sát cơ thể, đi kèm cổ áo sơ mi trắng và nơ đen, tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Điểm đặc biệt nằm ở chi tiết tay áo được buộc ngang hông, mô phỏng hình ảnh áo blazer được cởi ra và thắt lại, mang đến cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Phần chân váy xòe rộng với lớp vải trắng cứng cáp gợi nhớ đến vạt áo sơ mi cổ điển. Tại Met Gala năm nay, cần đến 5 người hỗ trợ để giúp Anok Yai tiến vào thảm chính.

Tạo hình của cô gái từng khiến Jennie ngồi không cũng bị chỉ trích (trái) và trong lần trở lại năm nay (phải).

Không chỉ dừng lại ở thảm xanh hoành tráng, Anok Yai lần này còn là đồng chủ trì của bữa tiệc hậu Met Gala do GQ tổ chức, bên cạnh Grace Wales Bonner và Law Roach. Buổi after party quy tụ dàn sao đình đám cùng loạt thời trang ấn tượng đã thu hút sự chú ý của công chúng không kém cạnh sự kiện chính diễn ra ở bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan. Tại đây một thiết kế may đo chỉnh chu nữa của Thom Browne lại xuất hiện bên nữ siêu mẫu với sự kết hợp giữa mini dress dáng corset và áo cropped blazer.

Anok Yai diện Thom Browne, làm đồng chủ trì after party Met Gala 2025 do GQ tổ chức.

Để nói về Anok Yai ở Met Gala năm nay ra sao? Câu trả lời là "ngọc trai đen" vẫn cực kỳ lung linh theo cách của riêng mình mà không cần đến gần cả trăm ngàn viên pha lê Swarovski giúp cô làm điều đó. Ngoài ra, người đẹp 27 tuổi còn khẳng định được vị thế của mình trong làng thời trang không chỉ qua phong cách mà còn bằng vai trò và sức ảnh hưởng của một đồng chủ trì bữa tiệc.