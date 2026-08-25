Hari Won là nữ ca sĩ, MC người Hàn Quốc đã có nhiều năm gắn bó với showbiz Việt và dần trở thành một gương mặt quen thuộc, được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài ngọt ngào cùng tính cách duyên dáng, gần gũi. Từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật đến nay, cô từng bước tạo dựng dấu ấn riêng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Hari Won còn gây chú ý khi trở thành “con dâu Việt Nam” sau khi kết hôn với Trấn Thành - nam MC, nghệ sĩ quyền lực bậc nhất showbiz Việt. Cặp đôi về chung nhà vào năm 2016, sau một thập kỷ bên nhau, cả hai vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Bên cạnh cuộc hôn nhân bền chặt, Hari Won cũng khiến dân tình xuýt xoa khi giữ vững phong độ nhan sắc qua bao năm tháng. Ở tuổi U45, cô vẫn sở hữu diện mạo tươi tắn, trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ, đặc biệt còn ngày càng ghi điểm bởi gu thời trang đa dạng.

Mới đây trong chuyến du lịch tại miền Tây, Hari Won gây sốt khi tung bộ ảnh khoe trọn diện mạo xinh sang cùng gu ăn vận cuốn hút. Cô chọn diện set đồ mang đậm tinh thần phóng khoáng, ngọt ngào với áo dáng yếm phối cùng quần tơ bèo nhẹ. Hari Won khéo léo hoàn thiện outfit bằng đôi dép xỏ ngón tone-sur-tone với màu áo, tạo nên tổng thể vừa hài hòa vừa bắt mắt. Cách phối này giúp Hari Won khoe trọn vẻ trẻ trung, tươi tắn, đồng thời mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái đúng tinh thần của những chuyến đi du lịch miền sông nước. Đây cũng là công thức lên đồ rất đáng tham khảo cho chị em, diện đi chơi, đi du lịch hay đi biển đều siêu hợp.

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Hari Won tiếp tục gây ấn tượng với một outfit mang đậm vẻ thanh lịch, nữ tính. Cô lựa chọn áo tweed ngắn tay phối cùng chân váy voan dáng dài, tạo nên tổng thể hài hòa với gam màu đen trung tính làm chủ đạo. Dù sử dụng màu sắc tối giản, set đồ vẫn nổi bật nhờ chất liệu tweed ánh nhẹ kết hợp cùng phần voan mềm mại, tạo hiệu ứng vừa sang vừa có điểm nhấn. Công thức này không chỉ tôn lên vẻ duyên dáng của Hari Won mà còn cực kỳ linh hoạt, diện đi làm chỉn chu hay đi tiệc đều đẹp và hợp hoàn cảnh.

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Hari Won ở tuổi U45 vẫn ghi điểm với phong cách trẻ trung, nữ tính khiến nhiều người xuýt xoa. Trong một outfit, cô lựa chọn đầm hai dây dáng dài nổi bật với họa tiết hoa trên nền trắng tinh khôi. Thiết kế hai dây mang đến vẻ điệu đà, mềm mại, trong khi phom váy dài giúp tổng thể giữ được nét thanh lịch, nhẹ nhàng. Chị em nào mê phong cách nữ tính nhất định nên sắm một thiết kế tương tự vào tủ đồ.

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Style đời thường của Hari Won ghi điểm nhờ sự năng động, thoải mái mà vẫn có gu. Cô lựa chọn thiết kế áo lưới trắng mỏng nhẹ, khéo léo layer cùng bra trắng bên trong để tạo tổng thể hài hòa, đồng điệu. Với item này, Hari chọn kết hợp cùng quần jeans, giúp cân bằng vẻ mềm mại của phần áo và mang đến cảm giác năng động, phóng khoáng hơn.

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Tủ đồ của phái nữ khó có thể thiếu những chiếc đầm hai dây dáng dài bồng bềnh, đặc biệt là các thiết kế mang gam màu tươi tắn cùng họa tiết hoa bay bổng. Hari Won cũng không nằm ngoài hội mê kiểu váy “quốc dân” này khi khoe diện mạo đầy nữ tính trong một thiết kế tông cam rực rỡ. Phom váy mềm mại kết hợp họa tiết bắt mắt giúp tổng thể thêm phần duyên dáng, trong khi đôi dép bệt màu đỏ tạo điểm nhấn nổi bật, khiến outfit trông càng tươi tắn và có sức sống. Đây đúng là kiểu váy cứ mặc là xinh, chẳng cần phối đồ cầu kỳ.

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