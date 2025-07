Cô gái gầy nhất làng pickleball cập nhật cân nặng mới: Khi nào hết "trơ xương" sẽ thi Hoa hậu

Từng gây sốc trong những lần xuất hiện với thân hình gầy gò đáng báo động, người mẫu Đỗ Hương Giang gần đây vừa cập nhật tình hình cân nặng của bản thân đi kèm với đó là thông báo có phần quan trọng không kém. Cụ thể, khi đăng tải hình ảnh hậu trường của một buổi chụp ảnh, Hương Giang chia sẻ cô vừa tăng được 2kg, khi nào tăng thêm 5kg nữa sẽ đi thi Hoa hậu. Dòng trạng thái nửa đùa nửa thật của chân dài sinh năm 1999 lại được dân tình nhiệt tình ủng hộ.

Người mẫu Hương Giang thông báo tăng cân.

Trong phần bình luận, người hâm mộ dành tặng Hương Giang nhiều lời khuyến khích, cổ vũ cô tăng cân sẽ xinh không có đối thủ nếu tham gia đấu trường nhan sắc. Trong khi đó, còn nhớ cách đây chỉ nửa năm, bắt đầu từ một khoảnh khắc tham dự một sự kiện thời trang, thân hình gầy trơ xương của cô trở thành đề tài được hàng triệu người quan tâm. Từ sau đó, mỗi video có hình bóng của Hương Giang từ việc cô xuất hiện hiện trên sân pickleball hay đằng sau hậu trường show diễn đều kéo theo loạt bình luận bàn tán, mổ xẻ.

Cư dân mạng thẳng thắn chê trách hình ngoại hình của nữ người mẫu quá ốm yếu "cân vội chắc chỉ 35kg". Đối diện với những bình luận có thẳng thắn có phần thiếu tế nhị, Hương Giang chỉ nhẹ nhàng trấn an netizen bằng lời đáp: "Cũng gầy nhưng gầy vui khoẻ chứ không gầy đến mức bị bệnh đâu cả nhà ơi".

Loạt hình ảnh gầy khẳng khiu của Hương Giang khiến dân tình xôn xao một thời gian (Nguồn: TikTok).

Hương Giang thường xuyên cho thấy cô có niềm yêu thích với bộ môn pickleball, bằng chứng là từ nhiều tháng qua nữ người mẫu thường chăm chỉ cập nhật hình ảnh ra sân đều đặn dù từng được khuyên hạn chế vận động mạnh vì trông quá mong manh "dễ vỡ".

Hương Giang rèn luyện sức khoẻ bằng niềm đam mê pickleball.

Với chiều cao công bố là 1m75, thời điểm tham gia The New Mentor 2023 Hương Giang có số đo 3 vòng 76-58-88cm, nặng 45 - 47kg. Model "size 0" là nỗi lo cũng là nguồn nhân lực được săn đón của giới thời trang quốc tế. Có không ít người mẫu theo đuổi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, gò ép bản thân đến suy kiệt nhưng cũng có không ít người sinh ra với tạng người được định sẵn: xuống cân thì dễ, lên cân lại khó. Với sự tích cực rèn luyện sức khoẻ từ thể thao, có thể xem đây là 1 tín hiệu tích cực, đáng mừng cho Á quân The New Mentor.

Nữ người mẫu 26 tuổi từng công khai PTTM - nâng mũi và niềng răng để tự tin gia nhập làng mẫu. Hậu PTTM, visual của Hương Giang được ví như búp bê.