Cô gái gập bụng 800 lần/ngày nhưng mọi người vẫn hoài nghi về vòng eo

Ahyeon vốn là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ idol mới khi sở hữu giọng hát nội lực cùng sắc vóc nổi bật. Thành viên BABYMONSTER từng khiến nhiều người nể phục bởi chế độ luyện tập nghiêm khắc, đặc biệt là thói quen gập bụng tới 800 lần mỗi ngày để duy trì hình thể và vòng eo thon gọn. Nhờ sự kỷ luật đó, Ahyeon thường xuyên được khen có body khỏe khoắn và tỷ lệ cơ thể nổi bật trên sân khấu.

Tuy nhiên, mới đây, "tiểu Jennie" lại bất ngờ trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội khi những hình ảnh chụp cô tại sân bay được lan truyền rộng rãi. Bên cạnh những lời khen cho body nét căng, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ idol đang cố hóp bụng để vòng eo trông "siêu thực" hơn.

Hình ảnh tại sân bay mới đây của Ahyeon hút gần 2 triệu lượt xem trên X.

Netizen tranh cãi việc nữ thần nhà YG hóp bụng trước ống kính.

Diện cardigan crop top màu xám ôm sát kết hợp quần trắng cạp cao và thắt lưng bản mảnh, Ahyeon mang đến hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn rất thời thượng tại sân bay. Thiết kế ngắn giúp nữ idol khoe trọn vòng eo nhỏ xíu, rõ cơ, phẳng lì đến mức gần như không thấy chút mỡ thừa nào, tạo cảm giác thanh mảnh nổi bật giữa đám đông. Từ góc chụp nghiêng, phần eo của Ahyeon càng trở nên "siêu thực", kết hợp với tỷ lệ cơ thể cân đối tạo nên đường cong quyến rũ.

Điều khiến bức ảnh gây tranh luận lại nằm ở biểu cảm gương mặt có phần căng cứng, môi mím nhẹ và phần bụng được giữ rất chặt khi tạo dáng của nữ idol. Thế nhưng, có lẽ Ahyeon đã được "giải oan" ngay tức thì với những đoạn video được người hâm mộ đăng tải. Ở nhiều góc máy khác nhau kết hợp với việc di chuyển, vòng eo của ngôi sao sinh năm 2007 vẫn không hề thay đổi, cho thấy hình thể đáng ngưỡng mộ ở tuổi 19.

Ahyeon chứng minh vòng eo siêu nhỏ không cần hóp bụng. (Nguồn: X)

Vòng eo "con kiến" không uổng công gập bụng 800 lần/ngày của nữ idol.

Trước đó, Ahyeon cũng từng vướng nghi vấn hóp bụng cũng trong một lần được truyền thông Hàn chụp ảnh tại sân bay. Ở vài góc máy, nữ idol để lộ biểu cảm gương mặt có phần căng cứng, môi mím nhẹ và biểu cảm thiếu tự nhiên khiến nhiều người liên tưởng đến việc đang nín thở để giữ vòng eo thon gọn hơn trước ống kính. Những bức ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ. Một số ý kiến cho rằng Ahyeon chỉ đang tạo dáng hoặc bị bắt trúng khoảnh khắc chưa đẹp, trong khi số khác tiếp tục đặt dấu hỏi về áp lực ngoại hình mà các idol trẻ phải đối mặt khi xuất hiện trước công chúng. Khoảnh khắc bị cho là như đang gồng hóp bụng từng gây tranh cãi của Ahyeon.

Thực tế, đúng là Ahyeon chẳng cần phải cố hóp bụng để có vòng eo nhỏ bởi nữ idol vốn theo đuổi chế độ luyện tập vô cùng nghiêm ngặt. Không thể phủ nhận cô là một trong những nữ thần tượng sở hữu vòng eo nổi bật hàng đầu thế hệ mới với thân hình mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, khỏe khoắn.

Để có được body "vạn người mê" ở tuổi đôi mươi, ngôi sao sinh năm 2007 đã phải duy trì kỷ luật thép trong thời gian dài. Theo tiết lộ từ người hâm mộ, một trong những "vũ khí bí mật" của Ahyeon là thói quen thực hiện tới 800 lần gập bụng mỗi ngày nhằm giữ cơ bụng săn chắc và vòng eo thon gọn. Bên cạnh đó, thành viên BABYMONSTER còn ưu ái các bài tập pilates tập trung vào vùng core, giúp siết cơ hiệu quả, hỗ trợ giảm mỡ bụng, cải thiện tư thế và tăng độ dẻo dai cho cơ thể.

Ahyeon là một trong những mỹ nhân trẻ sở hữu vòng eo đỉnh nhất Kpop hiện nay.

Ảnh: X, Instagram.