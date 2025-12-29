Cô gái đẹp nhất năm 2025

Như thông lệ, TC Candler thông báo danh sách Những gương mặt đẹp nhất của năm 2025. Bảng xếp hạng 100 người đẹp nhất vẫn có nhiều đại diện từ châu Á, nhất là các thần tượng Kpop. Năm nay, nữ ca sĩ Rosé của BlackPink được vinh danh ở vị trí thứ nhất.

Rosé sinh năm 1997, là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Kpop đình đám Blackpink. Nữ ca sĩ có gương mặt hiện đại, cá tính. Sinh tại New Zealand, lớn lên ở Australia, cô được biết đến với chất giọng độc đáo, vũ đạo cuốn hút, ngoại hình xinh đẹp, và đã gặt hái nhiều thành công lớn cả trong và ngoài nước.

Rosé của BlackPink được vinh danh ở vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler bình chọn.

Không chỉ thành công về sự nghiệp âm nhạc, Rosé còn là một trong những nghệ sĩ Kpop nổi bật ở mảng thời trang. Hiện cô là đại sứ toàn cầu cho hàng loạt ông lớn như Tiffany & Co, Yves Saint Laurent...

Đứng thứ hai trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 của TC Candler là diễn viên người Mỹ - Sydney Sweeney , thứ ba là ca sĩ Hàn Quốc - Pharita, thứ tư là diễn viên người Philippines - Andrea Brillantes và thứ năm là diễn viên người Uganda - Whitney Peak.

Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về người mẫu kiêm diễn viên Italia - Deva Cassel, ca sĩ kiêm diễn viên người Thái - Becky Rebecca, vũ công kiêm rapper Hàn Quốc - Karina, rapper người Thái - Sitala, người mẫu Nga - Dasha Taran .

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990. Trong những năm gần đây, danh sách này đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.

Các gương mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025.

Không giống hầu hết bảng xếp hạng sắc đẹp hàng năm khác, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất không chỉ dựa vào yếu tố nổi tiếng và không giới hạn ở một quốc gia cụ thể nào.

"Sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ chỉ là một trong những tiêu chí. Sự duyên dáng, thanh lịch, độc đáo, táo bạo, đam mê, tự tin, niềm vui, hy vọng… tất cả đều được thể hiện trên một khuôn mặt tuyệt đẹp", TC Candler chia sẻ về tiêu chí bình chọn.

Danh sách này chọn ra 100 gương mặt trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Con số này tăng lên mỗi năm khi sự tham gia của công chúng ngày càng tăng.

Năm 2024, người chiến thắng cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ diễn viên người Philippines - Andrea Brillantes.