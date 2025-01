Cô gái có làn da "thuỷ tinh" dùng gì cũng đẹp, chị em nghe theo Tết xinh lung linh

Jasmin Lily là một trong các nữ blogger “vàng” trong làng beauty khi sở hữu hơn 1 triệu follower trên cả hai nền tảng Instagram lẫn TikTok. Người đẹp ghi điểm với làn da căng bóng, mịn màng không tì vết và luôn nhận về hàng chục triệu lượt xem, yêu thích khi review các sản phẩm dưỡng, chăm da chuyên sâu. Những video của nữ TikToker nhận được sự chú ý lớn từ các tín đồ làm đẹp nhờ diện mạo xinh đẹp cùng làn da "thuỷ tinh" đẹp không tì vết. Thậm chí, với làn da quá xuất sắc, nhiều người còn cho rằng nữ blogger có thể "cân đẹp" mọi item skincare.

Mỹ nữ sở hữu làn da căng bóng, lấp lánh mịn màng khiến không ít cư dân mạng phải ghen tị. Cô còn hút mắt người xem với nhan sắc trẻ trung cùng thần thái ngút ngàn, cuốn hút.

Jasmin Lily nhanh chóng trở thành một làn sóng trong làng beauty nhờ những video bổ ích về các sản phẩm dưỡng da đáp ứng đủ 3 tiêu chí “sang, xịn, mịn”. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút mà cô còn giúp chị em thanh lý toàn bộ mụn mẩn, mụn đầu đen hay những vết thâm nám, sạm. Dưới đây là một số sản phẩm “chân ái” thu hút hàng triệu view trên nền tảng TikTok của người đẹp để chị em tham khảo để có 1 giao diện xinh đón Tết.

Aprilskin Real Calendula Peel Off Pack

Một em mặt nạ với thiết kế dạng Peel-off (mặt nạ lột) thu về 7,4 triệu lượt xem có tác dụng loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, da chết nằm ẩn sâu bên trong từng lớp biểu bì giúp làn da được thanh lọc, mang đến cảm giác tươi mát, rạng rỡ. Với chiết xuất chính từ hoa cúc tươi, em này ghi điểm với khả năng cung cấp độ ẩm và làm dịu, sáng da đồng thời tạo hàng rào bảo vệ chống lại quá trình oxy hóa từ các nhân bên ngoài.

Giá bán: 500k Nơi mua: Aprilskin

Jumiso Snail Mucin 95 + Peptide Essence

Serum ốc sên đến từ nhà Jumiso - một thương đình đám của xứ sở củ sâm nổi tiếng nhận được 5,4 triệu view với công dụng dưỡng ẩm và tái tạo làn da một cách tối ưu nhất. Sản phẩm này gây ấn tượng nhờ thành phần chứa đến 95% chất nhầy ốc sên giúp tăng khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin, đem lại 1 làn da mịn màng, đàn hồi. Không những vậy, sản phẩm còn có khả năng phục hồi nhanh chóng các thương tổn tồn tại trên bề mặt da.

Giá bán: 392k Nơi mua: Jumiso

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum

Tinh chất dưỡng da Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow là sự kết hợp hoàn hảo giữa Galactomyces và Vitamin C mang đến công dụng tựa “thần dược” thu hút gần 9,5 triệu lượt xem. Men Galactomyces được chiết xuất từ rượu sake đặc biệt tốt cho da và khôi phục nhanh chóng độ đàn hồi, trắng sáng như hạt gạo. Ngoài ra, chúng còn như một chiến binh đánh bay mụn mẩn cũng như cấp ẩm và kiểm soát lượng dầu một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, tinh chất Vitamin C chống chịu các tác nhân xấu từ môi trường, hỗ trợ chống nắng cũng như se khít lỗ chân lông mang lại vẻ ngoài tươi mới, rạng rỡ cho làn da.