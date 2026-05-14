Cô gái catwalk giữa khu ổ chuột, trên người mặc toàn đồ may từ vải vụn thu hút hơn 43 triệu lượt xem

Từ những con phố nhỏ ở Bhopal, Ấn Độ đến mạng xã hội với hàng triệu lượt xem, câu chuyện của cô gái Preeti Prajapati đang trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt với những ai theo đuổi thời trang nhưng không có điều kiện hào nhoáng để bắt đầu.

Preeti bắt đầu theo đuổi đam mê người mẫu bằng cách quay các video catwalk và đăng tải lên MXH. Không sàn runway chuyên nghiệp, không đồ hiệu đắt tiền, càng không được đào tạo bài bản, Preeti chỉ có một giấc mơ thời trang đủ lớn để khiến cô kiên trì luyện catwalk hàng giờ dưới cái nắng gay gắt trên đường phố Ấn Độ. Những đoạn video ghi lại cảnh cô sải bước giữa góc đường tồi tàn trong các bộ trang phục hand-made nhanh chóng viral trên Instagram nhờ thần thái tự tin cùng phong cách catwalk được nhiều cư dân mạng nhận xét chẳng thua gì người mẫu runway chuyên nghiệp.

Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động tại Bhopal, Preeti lớn lên trong điều kiện kinh tế hạn chế. Cha cô làm nghề thợ xây, còn em gái là người tự tay may các outfit cho chị từ những mảnh vải thừa, saree cũ hay các chất liệu có sẵn trong nhà. Chính điều đó lại tạo nên màu sắc rất riêng cho phong cách của Preeti: mộc mạc nhưng nổi bật, không cầu kỳ hàng hiệu nhưng vẫn có tinh thần thời trang rõ nét.

Những outfit cô diện thường mang cảm giác handmade đầy sáng tạo với cách phối màu táo bạo, layering ngẫu hứng và phom dáng mang hơi hướng runway. Có bộ được ghép từ nhiều mảnh vải khác nhau nhưng lên hình vẫn tạo hiệu ứng thị giác khá cuốn hút. Nhiều netizen còn dành lời khen cho cách cô biến những chất liệu bình dân thành tổng thể mang vibe high fashion, đặc biệt khi kết hợp cùng thần thái catwalk rất tự tin.

Sau khi quay các đoạn video catwalk, Preeti không quên chụp các bộ ảnh riêng với từng outfit trên background là tấm vải trắng có sẵn trong nhà.

Điều khiến câu chuyện của Preeti được chú ý không chỉ nằm ở quần áo hay những video catwalk giữa phố, mà còn ở tinh thần dám mơ lớn dù xuất phát điểm rất bình thường. Từ việc luyện tập trên những con đường quen thuộc ở Bhopal, cô gái trẻ giờ đây đang được cộng đồng mạng gọi là "runway model của đường phố". Hiện tài khoản Instagram của Preeti đã đạt hơn 114k lượt theo dõi, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem.

Đặc biệt, video giới thiệu bản thân để tìm kiếm cơ hội hợp tác của cô nàng cũng viral mạnh mẽ khi cán mốc hơn 43,5 triệu view trên Instagram.

Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho các bộ trang phục của Preeti Prajapati, cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự tự tin, quyết tâm và hành trình theo đuổi giấc mơ thời trang của cô gái trẻ đến từ một thị trấn nhỏ.

Preeti cũng chia sẻ rằng cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể bước lên các sàn diễn thời trang quốc tế. Và với cách internet đang dành sự chú ý cho cô hiện tại, nhiều người tin rằng giấc mơ ấy có lẽ không còn quá xa vời.