Cô dâu 33 tuổi đang viral toàn bộ MXH: Gương mặt thiên thần, gu thời trang quá cuốn
Mỹ nhân sinh năm 1993 gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào cùng style cuốn hút, từ hôn lễ cổ tích cho đến những khoảnh khắc đời thường đều đẹp mê.
Một trong những đám cưới khiến MXH mê mẩn nhất lúc này chính là hôn lễ của cặp đôi đình đám xứ chùa Vàng Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya. Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh với ngoại hình đẹp đôi và độ nổi tiếng hàng đầu Thái Lan, cả hai còn được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền chặt kéo dài suốt 15 năm. Sau hành trình dài đồng hành và hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Mới đây, hôn lễ được tổ chức tại quê nhà Na Uy tiếp tục khiến cõi mạng trầm trồ vì khung cảnh đẹp như cổ tích, đặc biệt nhan sắc rạng rỡ và khí chất của cô dâu Yaya càng trở thành tâm điểm chú ý.
Yaya Urassaya từ lâu đã được biết đến là bông hồng lai nổi bật nhất nhì showbiz Thái nhờ gương mặt sắc nét, thần thái cuốn hút và nụ cười rạng rỡ. Vì vậy không khó hiểu khi đám cưới của cô và Nadech nhanh chóng viral khắp MXH, trong đó visual cô dâu là một trong những tâm điểm được bàn tán nhiều nhất. Trong từng khoảnh khắc, Yaya đều xuất hiện xinh đẹp, ngọt ngào, niềm hạnh phúc của ngày trọng đại càng khiến cô thêm tỏa sáng.
Ở đời thường, nhan sắc cực phẩm của Yaya vốn đã nhiều lần gây thương nhớ. Bên cạnh visual nổi bật, mỹ nhân này còn sở hữu gu thời trang rất cuốn hút với phong cách đa dạng, lúc thanh lịch nữ tính, khi lại trẻ trung năng động. Cách phối đồ của Yaya không quá phô trương nhưng luôn tạo cảm giác sang xịn và có gu, giúp cô trở thành hình mẫu phong cách được nhiều chị em yêu thích.
