Một trong những đám cưới khiến MXH mê mẩn nhất lúc này chính là hôn lễ của cặp đôi đình đám xứ chùa Vàng Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya. Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh với ngoại hình đẹp đôi và độ nổi tiếng hàng đầu Thái Lan, cả hai còn được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền chặt kéo dài suốt 15 năm. Sau hành trình dài đồng hành và hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Mới đây, hôn lễ được tổ chức tại quê nhà Na Uy tiếp tục khiến cõi mạng trầm trồ vì khung cảnh đẹp như cổ tích, đặc biệt nhan sắc rạng rỡ và khí chất của cô dâu Yaya càng trở thành tâm điểm chú ý.

Yaya Urassaya từ lâu đã được biết đến là bông hồng lai nổi bật nhất nhì showbiz Thái nhờ gương mặt sắc nét, thần thái cuốn hút và nụ cười rạng rỡ. Vì vậy không khó hiểu khi đám cưới của cô và Nadech nhanh chóng viral khắp MXH, trong đó visual cô dâu là một trong những tâm điểm được bàn tán nhiều nhất. Trong từng khoảnh khắc, Yaya đều xuất hiện xinh đẹp, ngọt ngào, niềm hạnh phúc của ngày trọng đại càng khiến cô thêm tỏa sáng.

Ở đời thường, nhan sắc cực phẩm của Yaya vốn đã nhiều lần gây thương nhớ. Bên cạnh visual nổi bật, mỹ nhân này còn sở hữu gu thời trang rất cuốn hút với phong cách đa dạng, lúc thanh lịch nữ tính, khi lại trẻ trung năng động. Cách phối đồ của Yaya không quá phô trương nhưng luôn tạo cảm giác sang xịn và có gu, giúp cô trở thành hình mẫu phong cách được nhiều chị em yêu thích.

Tủ đồ của Yaya khó có thể thiếu những mẫu váy hoa nhí nữ tính. Cô thường ưu tiên các thiết kế có màu sắc nhẹ nhàng, phom dáng tối giản, không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn đủ tôn lên nét đẹp thanh thuần và sang trọng. Đây cũng là kiểu váy rất đáng để chị em bổ sung vào tủ đồ vì vừa dễ mặc, dễ đẹp lại phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau

Style của Yaya luôn mang cảm giác sành điệu và thời thượng. Cô diện áo thun dài tay dáng ôm với phần cổ chữ V sâu cùng chi tiết cắt xẻ tinh tế, vừa tôn dáng vừa giúp vòng eo trông thon gọn hơn. Khi kết hợp cùng chiếc quần hồng nổi bật, tổng thể outfit trở nên ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn trẻ trung và bắt mắt. Đây cũng là cách phối đồ khá hay ho để chị em làm mới phong cách thường ngày

Yaya đúng chuẩn mặc gì cũng đẹp nhờ thần thái cuốn hút và vóc dáng nổi bật. Diện thiết kế đầm trắng cổ sâu khá táo bạo, mỹ nhân Thái Lan khéo léo khoe lợi thế hình thể cùng vòng eo thon gọn. Với chiều cao 1m70, cô dễ dàng chinh phục những kiểu váy dài thướt tha, giúp tổng thể càng thêm thanh thoát, sang trọng và quyến rũ

Yaya ăn vận trendy với mẫu váy ngủ lụa mềm mại, điểm xuyết chi tiết ren nữ tính đầy cuốn hút. Để outfit không quá bánh bèo, cô khéo léo phối cùng boots lửng và khoác thêm áo sơ mi đồng màu bên ngoài, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng, thời thượng lại vẫn giữ được nét điệu đà, quyến rũ.

