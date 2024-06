Cơ chế trị nám, tàn nhang của bộ sản phẩm Spotlite

Công nghệ mRNA là gì



mRNA là viết tắt của cụm từ Messenger RNA, hay còn được gọi là RNA thông tin, đây là vật chất di truyền giúp cơ thể tạo ra protein. Công nghệ mRNA hiện đang được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực y học. Bằng việc tác động đến từ tế bào, công nghệ mRNA giúp điều trị tận đích và giảm thiểu được các tác dụng phụ không mong muốn.

Ứng dụng phổ biến nhất của mRNA là tạo ra các dòng vaccin phòng ngừa covid-19. Thời gian gần đây, công nghệ mRNA còn được ứng dụng vào trong điều trị nám và tàn nhang. Công trình nghiên cứu do Tiến sĩ Da liễu hàng đầu người Israel - Mỹ– Dr.Schatvit và các đồng sự thực hiện. Bộ sản phẩm trị nám, tàn nhang Spotlite chính là kết quả của quá trình nghiên cứu đó, đã được chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu CE, tiêu chuẩn GMP, Tiêu chuẩn ISO 13485 và tiêu chuẩn ISO 9001 và hiện đang là một trong số ít sản phẩm trị nám được phép lưu hành tại châu Âu. Xem chi tiết sản phẩm tại spotlite.com.vn .



Cơ chế trị nám, tàn nhang tận gốc của bộ Spotlite

Bộ sản phẩm trị nám, tàn nhang Spotlite trị tận gốc nám, tàn nhang nhờ công nghệ độc quyền mRNA và đem lại hiệu quả chỉ sau 28 ngày sử dụng. Vậy cơ chế trị nám, tàn nhang tận gốc của bộ Spotlite như thế nào?

Nám da là tình trạng da bị đổi màu hoặc sẫm màu do sự khác biệt về mật độ sắc tố melanin. Khi lượng melanin tăng cao sẽ gây ra sự đổi màu sắc tố da. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như thay đổi hormone khi mang thai, sinh con, do stress, lão hóa hay do tác động của ánh nắng mặt trời. Các biện pháp như laser hay thuốc bôi thông thường đều chỉ tác dụng lên bề mặt hoặc quá trình của nám mà chưa tác động được tận gốc của quá trình tăng hắc tố nên khiến cho tình trạng nám da, tàn nhang thường tái phát.

Để trị nám, tàn nhang tận gốc thì cần phải ức chế hoạt động của phiên mã MIFT - phiên mã quan trọng điều khiển cả quá trình tạo ra và tăng sinh tế bào hắc sắc tố. Và công nghệ mRNA cho phép chúng ta thực hiện điều đó.

Tác động của phiên mã MIFT đối với tế bào hắc sắc tố melanocyte

Bằng việc tạo ra một chuỗi mRNA mang tên Oligopeptide 68 bẻ gãy hoạt động của đoạn mã PAX3 – Một nguyên liệu quan trọng tổng hợp đoạn MITF trong lõi tế bào hắc sắc tố, công nghệ mRNA đã hạn chế tối đa các tế bào mới sau khi phân bào mang trong nhân đoạn mã MITF. Do không có đoạn MITF, các tế bào mới ít sản sinh ra melanin hơn, đồng thời giảm lượng gai vận chuyển melanosome lên các tế bào biểu bì lớp bên trên. Ngoài ra, khi bẻ gãy hoạt động của đoạn mã PAX3, các acid-amin tách ra sẽ là nguyên liệu để tổng hợp tế bào nguyên sợi. Kết quả là kích thích tăng sinh collagen ở tầng trung bì da.



Để đánh giá hiệu quả của bộ sản phẩm trị nám, tàn nhang Spotlite, một thử nghiệm đã được thực hiện. 23 Tình nguyện viên châu Á độ tuổi 33 - 35 tuổi với ít nhất một điểm tăng sắc tố đã bôi kem Spotlite 2 lần/ ngày trong 56 ngày liên tiếp. Kết quả cho thấy Spotlite làm giảm sự xuất hiện của các đốm sắc tố và tình trạng da được cải thiện đáng kể.

Kết quả từ quá trình thử nghiệm trên tình nguyện viên

Bên cạnh công nghệ mRNA, các sản phẩm của Spotlite đều chứa rất nhiều hoạt chất tự nhiên có tác động chuyên sâu nhưng cực kì an toàn cho da:

Kem trị nám Spotlite: thành phần gồm Oligopeptide 68, Potassium Azeloyl Diglycinate, Aloe Vera Barbadensis, Lavender extract, Sea Buckthorn, Sea Butter, Vỏ Long Não, Tinh dầu hoa anh thảo…

Sữa rửa mặt Spotlite: thành phần gồm Zin PCA, allantoin, Omega 6, chiết xuất dưa chuột, chiết xuất nha đam, tinh dầu hoa anh thảo.

Tẩy tế bào chết Spotlite: thành phần gồm Water, Mandelic Acid (AHA) 8%, Salicylic Acid (BHA) 2%, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycerine, Ascorbyl Phosphate

Serum Spotlite: Thành phần gồm Hyaluronic Acid 2%, Oligopeptide-68, Probiotics, Hyaluronic Acid, Matrixyl, Caffeine, Wheat Germs, Green Tea Extract, Vitamin B5, Aloe Vera, Cucumber Extract Chamomile Extract, Vitamin E…

Kem chống nắng Spotlite: thành phần gồm Homosalate, Octyl Salicylate, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Oxybenzone, Vitamin C, vitamin E, Collagen peptide, Hyaluronic Acid, Omega 6 …

Hiện bộ sản phẩm trị nám, tàn nhang Spotlite đang được phân phối tại hơn 30 bệnh viện da liễu và nhà thuốc trên toàn quốc. Dòng sản phẩm Spotlite được nhập khẩu trực tiếp từ Israel ứng dụng công nghệ độc quyền mRNA hiện đang được rất nhiều khách hàng tin dùng để điều trị nám da bằng đường bôi, hiệu quả, an toàn, hoàn toàn không xâm lấn.

Spotlite đang được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Dược phẩm VitaA

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0775.682.862

Website: spotlite.com.vn