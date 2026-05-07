Nhã Phương được xem là một trong những mỹ nhân Việt có khả năng “về dáng” sau sinh đáng ngưỡng mộ. Trải qua ba lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, thậm chí ngày càng săn chắc và quyến rũ hơn theo thời gian. Mới đây, bà xã Trường Giang tiếp tục khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh đời thường, khoe cơ bụng rõ nét, săn chắc. Những đường cơ hiện rõ, vòng eo thon gọn cùng làn da mịn màng khiến nhiều người khó ai nghĩ đây là body của một bà mẹ ba con. Hình ảnh này còn cho thấy sự kỷ luật trong tập luyện và chế độ sinh hoạt nghiêm túc của Nhã Phương, góp phần giúp cô duy trì phong độ vóc dáng ấn tượng suốt nhiều năm.

Cơ bụng nhỏ, săn đến khó tin như thời chưa sinh nở của Nhã Phương. (Ảnh: FBNV)

Nhã Phương diện 1 set đồ all black tối giản với áo croptop đen ôm sát kết hợp quần legging đồng điệu, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa tôn dáng tuyệt đối. Thiết kế croptop ngắn giúp nữ diễn viên khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn cùng phần cơ bụng rõ nét, nổi bật rõ đường cơ số 11 đầy ấn tượng. Không chỉ dừng lại ở vòng eo, body của mỹ nhân sinh năm 1990 còn thêm phần khỏe và hút mắt hơn nhờ phần hông nở, khỏe khoắn, đường cong mềm mại giúp vóc dáng thêm phần cân đối và quyến rũ. Dáng người mảnh mai nhưng vẫn có độ săn khiến từng chuyển động trở nên thanh thoát, đầy sức sống.

Netizen choáng ngợp trước cơ bụng xuất sắc của Nhã Phương.

Cách đây không lâu, Nhã Phương cũng có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh, khi liên tục nhận được câu hỏi từ cộng đồng mạng. Nữ diễn viên cho biết đây không phải là kết quả “một sớm một chiều” mà là cả quá trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu cơ thể. Cô nhấn mạnh bản thân không đặt áp lực phải nhanh chóng trở lại dáng cũ, mà ưu tiên phục hồi sức khỏe và chăm sóc con. “Hành trình về dáng sau sinh chưa bao giờ là một cuộc đua. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể mình cần gì,” cô chia sẻ. Trong thời gian ở cữ, Nhã Phương bắt đầu với những bài yoga nhẹ nhàng, sau đó kết hợp thêm dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và các liệu pháp trị liệu phù hợp theo từng giai đoạn hồi phục, tạo nên nền tảng vững chắc để lấy lại vóc dáng.

Yoga là bộ môn đầu tiên Nhã Phương tìm đến sau sinh. (Ảnh: FB)

Chế độ luyện tập của Nhã Phương vốn nổi tiếng khá đa dạng và kỷ luật. Nữ diễn viên thường xuyên tập gym với các bài siết cơ bụng, tập tạ nhẹ để giữ form cơ thể săn chắc mà không bị thô. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp yoga và pilates – hai bộ môn giúp cải thiện độ dẻo dai, kiểm soát hơi thở và hỗ trợ phục hồi cơ thể sau sinh hiệu quả. Những bài tập này cũng góp phần tạo nên đường cong mềm mại, đặc biệt là vùng eo và hông. Ngoài ra, Nhã Phương được cho là duy trì thói quen vận động nhẹ như đi bộ, cardio cường độ vừa, mới đây còn thêm sexy dance để giữ thể lực ổn định. Việc kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp giúp cô không chỉ giữ dáng mà còn duy trì được sức khỏe và năng lượng tích cực mỗi ngày.

Vóc dáng thon gọn, săn chắc của Nhã Phương là thành quả từ việc tập luyện chăm chỉ nhiều bộ môn. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh việc tập luyện, Nhã Phương còn gây chú ý bởi kỷ luật ăn uống nghiêm ngặt. Theo tiết lộ từ Trường Giang, nữ diễn viên đã không ăn cơm 3 năm để kiểm soát cân nặng. Khẩu phần ăn của cô chủ yếu xoay quanh rau xanh, trái cây và các thực phẩm ít calo. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn có thói quen ăn trái cây độc lạ: Chỉ ăn lấy nước, nhả bã nhằm giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Dù phương pháp này giúp cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh, nhưng cũng từng gây tranh cãi vì tính khắc nghiệt và phản khoa học.

Nhã Phương chỉ nhai chứ không nuốt để giữ dáng.